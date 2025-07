Scheda di cattura con 4K60: Elgato presenta "4K S

HDR passthrough e VRR passthrough descrivono due funzioni diverse nella trasmissione dei segnali di immagine: HDR passthrough significa che un dispositivo (ad esempio una scheda di acquisizione o un ricevitore AV) è in grado di trasmettere in loop un video con High Dynamic Range (HDR), cioè di trasmetterlo inalterato alla TV o al monitor. Ciò significa che i contrasti e i colori migliorati dell'HDR vengono mantenuti completamente mentre giochi o guardi i contenuti. VRR passthrough indica la possibilità di trasmettere segnali con frequenza di aggiornamento variabile (VRR). Il VRR garantisce che la frequenza di aggiornamento del monitor o della TV sia adattata in modo flessibile alla frequenza effettiva dei fotogrammi della console di gioco o del PC. In questo modo si evitano le interferenze dell'immagine, come il tearing e lo stuttering, soprattutto quando la frequenza dei fotogrammi fluttua.