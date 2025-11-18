Novità e trend 8 0

Scatole di Big Mac piene di Ultime notizie: Reddit scopre la più assurda collezione di VHS degli anni 2000

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 18.11.2025

Una gigantesca collezione di vecchie registrazioni VHS in scatole Big Mac dal 2004 al 2009 sta per essere regalata - e il personale di Internet Archive è già in coda.

Se ti sei mai chiesto quanto spazio occupano migliaia di cassette VHS: La risposta è «un'intera stanza, oltre a più scatole di McDonald's di quante tu ne possa trasportare».

Quali trouvailles ci sono in queste scatole?

Fonte: whatdoyouthinkisreal auf Reddit

Ecco come si presenta un tesoro che sta attualmente facendo scalpore su Reddit. Un utente sta regalando un archivio completo di notizie dal 2004 al 2009, tutte ordinatamente organizzate su nastro, direttamente dal suo salotto di Ann Arbor. Il tutto confezionato in scatole di Big Mac.

Perché?

Perché le scatole di McDonald's? È semplice: la donna che ha registrato tutto all'epoca lavorava per il gigante dei fast food. Riciclare alla maniera americana.

Chi può fare un'offerta per i nastri VHS?

L'offerta viene spiegata rapidamente: Se vuoi le cassette, devi salvarle. E davvero salvarli. In altre parole: digitalizzarli. «Darò la collezione solo a qualcuno che archivi i nastri», scrive l'utente Reddit whatdoyouthinkisreal secondo il portale Tom's Hardware. Circa 18 scatole sono già finite. Le altre aspettano qualcuno con un lettore VHS, una buona storia e tanta pazienza.

Non c'è da stupirsi che un conoscente non abbia mai visto una cosa del genere.

Non c'è da stupirsi che un conoscente si sia subito messo in contatto con noi: Jason Scott dell'Internet Archive. Un uomo che per lavoro salva i dati dall'oblio. Molti su Reddit si sono subito espressi a favore della consegna dei nastri a lui. Tuttavia, altri hanno brontolato: l'Internet Archive possiede già un'enorme quantità di materiale che non è ancora stato digitalizzato.

Il romanticismo dell'archivio incontra la realtà dell'archivio.

Che cos'è Internet Archive? Internet Archive è una biblioteca digitale no-profit degli Stati Uniti. Dal 1996 raccoglie e archivia tutto ciò che è online - e molto di ciò che è disponibile solo offline. La cosa più nota è la Wayback Machine, una sorta di macchina del tempo per i vecchi siti web. Il progetto archivia anche libri, film, musica, software e registrazioni VHS, preservando così il patrimonio culturale digitale per il futuro.

E cosa c'è effettivamente in tutti i nastri?

Le cassette non contengono serie o sitcom, ma Ultime notizie. Da parete a parete. CNN, MSNBC, Fox Ultime notizie e tutte le ultime notizie che hanno riempito gli schermi tra il 2004 e il 2009: Dall'uragano Katrina al lancio del primo iPhone fino alla vittoria elettorale di Obama. E sì: anche il leggendario malfunzionamento del guardaroba di Janet Jackson al Super Bowl si trova da qualche parte in mezzo a tutto questo.

Uno sguardo nella capsula del tempo degli anni 2000 - catturato su VHS.

Fonte: whatdoyouthinkisreal auf Reddit

L'utente di Reddit ritiene che non sia la notizia in sé ad avere più valore, ma la pubblicità nel mezzo. Minuti di tempo per viaggiare in un mondo in cui «minuti illimitati» erano ancora un punto di vendita e gli smartphone erano piuttosto... beh, stupidi.

Resta da vedere se alla fine Internet Archive vincerà l'asta. Ma non c'è dubbio che queste cassette debbano essere digitalizzate. Perché, alla fine, la collezione di VHS dimostra soprattutto una cosa: la storia non si fa con la vernice, ma su nastro magnetico. A volte tra patatine e Big Mac.

Immagine di copertina: whatdoyouthinkisreal su Reddit

Mi piace questo articolo! A 8 persone piace questo articolo







