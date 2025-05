Novità e trend 37 6

Scade il brevetto di Asetek per i sistemi di raffreddamento ad acqua all-in-one

Grazie a un brevetto, l'azienda danese Asetek ha avuto per molti anni un monopolio virtuale sui sistemi di raffreddamento ad acqua all-in-one. Le cose cambieranno quando il brevetto scadrà.

Se hai un sistema di raffreddamento ad acqua all-in-one (AIO), è molto probabile che sia dotato di una pompa Asetek. Questo perché l'azienda danese ha un brevetto che le garantisce il dominio esclusivo in questo settore del raffreddamento. O meglio: lo assicura. Perché oggi, il 6 maggio 2025 scade.

Il brevetto PCT/DK2005/000310, o US8240362, ha concesso all'azienda diritti quasi onnipresenti in relazione ai dissipatori di CPU con pompa integrata per sistemi di raffreddamento ad acqua all-in-one. È talmente ampio che negli ultimi anni Asetek ha portato in tribunale numerosi produttori per violazione di brevetto. Per questo motivo NZXT, ASUS, Phanteks e MSI, ad esempio, collaborano con il produttore per i sistemi AIO.

Altri, come Alphacool o EK Water Blocks, hanno aggirato il brevetto posizionando la pompa dell'acqua e la piastra di raffreddamento in due camere diverse all'interno dell'alloggiamento del dissipatore. Tuttavia, questa soluzione è più complessa e comporta costi di produzione aggiuntivi.

Con la scadenza del brevetto, è probabile che molti produttori si allontanino da Asetek per risparmiare sui costi. Risparmieranno sui costi perché non dovranno più lavorare con il detentore del brevetto. Per te, in quanto cliente, dovrebbe essere una buona notizia il fatto che i produttori possano ora condurre autonomamente un maggior numero di ricerche. Questo dovrebbe garantire che presto ci sarà una scelta significativamente più ampia per quanto riguarda i progetti di raffreddamento.

Asetek stessa probabilmente non risentirà immediatamente della potenziale perdita di affari: i produttori non potranno voltare le spalle ad Asetek così rapidamente. Ma con il tempo il produttore, che oltre agli AIO per i consumatori sviluppa sistemi di raffreddamento per i data center e periferiche per i simulatori di corse, dovrà ampliare la propria base.

