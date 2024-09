Samsung Galaxy S24 FE: Fan Edition con involucro colorato e display superiore

Samsung presenta lo smartphone Galaxy S24 FE, una versione leggermente più leggera del Galaxy S24. Il produttore ha risparmiato sul processore, ma non sul display e sulla fotocamera.

E' arrivata la nuova edizione fan dello smartphone di punta di Samsung. Il Galaxy S24 FE è una versione leggermente più sottile del Galaxy S24, ma non per questo deve scendere a compromessi. Ad esempio, il FE è significativamente più grande del normale S24.

Design e display: Samsung fa leva sui suoi punti di forza

Il design del Samsung Galaxy S24 FE è quasi indistinguibile dal normale Galaxy S24. Solo i colori fanno capire a prima vista che si tratta della Fan Edition. Il dispositivo è disponibile nei colori grigio, blu, verde e giallo, ciascuno con una cornice in alluminio argentato. L'impressione generale è di alta qualità.

Classico design Samsung sul Galaxy S24 FE.

Fonte: Michelle Brändle

Il Samsung Galaxy S24 FE è piuttosto grande: 16 × 7,7 × 0,8 centimetri con un display da 6,7 pollici. Il Galaxy S24 normale misura 14,7 × 7,1 × 0,8 centimetri e ha un display da 6,2 pollici di diagonale. La Fan Edition ha un display AMOLED di qualità simile con una risoluzione di 2340 × 1080 pixel. Ha anche la stessa frequenza di aggiornamento da 60 a 120 hertz. Tuttavia, lo schermo FE raggiunge solo un picco di luminosità di 1900 nits invece dei 2600 nits del Galaxy S24 normale. Ma anche questo valore dovrebbe essere sufficiente per rendere lo schermo facilmente leggibile anche alla luce del sole.

Hardware: chip Samsung e fotocamere top

Samsung utilizza un chip interno nella Fan Edition, proprio come nell'ammiraglia. Tuttavia, a differenza del normale S24, non viene utilizzato l'Exynos 2400, ma la versione leggermente più debole chiamata Exynos 2400e. A questo si aggiungono 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Tutto ciò è ragionevole se non ti concentri principalmente sull'intelligenza artificiale e sui giochi grafici.

Samsung non lesina sulle fotocamere. Con il Galaxy S24 FE avrai a disposizione le seguenti caratteristiche:

Camera principale da 50 MP, F/1.8

Camera ultra grandangolare: 12 MP, F/2.2

Fotocamera: 8 MP, F/2.4, ottica 3×

Camera frontale: 10 MP, F/2.4

Secondo le specifiche, solo la fotocamera con teleobiettivo da 8 anziché 10 megapixel è leggermente peggiore del Galaxy S24. L'edizione più grande ha anche spazio per una batteria più grande. La batteria da 4700 mAh (invece di 4000 mAh) può essere ricaricata sia con 25 watt via cavo che con 15 watt in modalità wireless. Nell'uso quotidiano, la batteria, il display meno luminoso e il chip meno potente dovrebbero avere un effetto positivo sulla durata complessiva della batteria.

Prezzo e disponibilità

Il Samsung Galaxy S24 FE sarà disponibile nel nostro negozio a poco meno di 680 franchi o 750 euro con 128 GB di memoria e a poco meno di 730 franchi o 810 euro con 256 GB di memoria quando sarà in vendita. Le prevendite sono già iniziate. Puoi trovare tutte le informazioni sulle vendite e sulle offerte qui:

Il Samsung Galaxy S24 costa attualmente poco meno di 650 franchi o 640 euro. Quindi, se preferisci uno smartphone (ammiraglia) un po' più maneggevole, con una fotocamera con zoom migliore e una batteria più piccola, vale la pena di prendere in considerazione questa opzione.

