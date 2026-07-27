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Ryan Gosling sarà Ghost Rider!

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 27.7.2026

Al Comic-Con 2026, la Marvel ha fatto impazzire la folla: Ryan Gosling assume il ruolo di Ghost Rider, Ryan Reynolds irrompe sul palco come Deadpool blu-grigio, e "Black Panther 3" ha un nuovo eroe titolare. Solo gli X-Men sono rimasti a mani vuote.

Sabato sera, Kevin Feige e gran parte del cast di «Avengers» sono saliti sul palco della leggendaria «Hall H» di San Diego, offrendo ciò che ci si aspetta da una Comic-Con Marvel: nuovi film, un ospite a sorpresa e un po' di caos.

Due Ryan e un cameo

La notizia più grande della serata: Johnny Blaze, meglio conosciuto come Ghost Rider, entra nel Marvel Cinematic Universe (MCU) – interpretato da Ryan Gosling. Il casting era da tempo una voce tra i fan, perché Gosling anni fa aveva già accennato di voler assolutamente interpretare il personaggio un giorno. Ora il suo sogno si avvera. La regia è di Shawn Levy, che in precedenza aveva già diretto «Deadpool & Wolverine».

Recensione «Deadpool & Wolverine»: uno spettacolo epico Luca Fontana 104 like 104 59 commenti 59

Il film dovrebbe uscire nelle sale nel 2028. Sul palco, Levy non ha mancato di spiegare in modo divertente la sua genesi: l'anno scorso si stava lavorando a «Star Wars: Starfighter», e quando Gosling ha descritto la sua visione del personaggio, a un certo punto è stata pronunciata la frase: «Bro, let's ride.» Se la citazione sia stata effettivamente pronunciata così o sia stata "lucidata" per il palco, rimane un mistero. La Marvel stessa l'ha riportata così.

Poi si è passati al film che tutti stavano aspettando: «Avengers: Doomsday». È stato mostrato nuovo materiale con Doctor Doom, che secondo la Marvel comanda i Sentinelle e offre un flashback del rapporto tra i Fantastici Quattro e il cattivo. È stato anche confermato che Hayley Atwell sarà presente come Agente Peggy Carter. I fan del personaggio di «Captain America: The First Avenger» possono quindi rallegrarsi.

Tuttavia, lo spettacolo è stato offerto da un altro ospite: in mezzo al pubblico è apparso improvvisamente un Deadpool grigio-bluastro, che si è rivelato essere un Ryan Reynolds in costume e ha posto domande schiette al cast – inclusa l'allusione di voler recitare in «Doomsday». Se questo non è più di un semplice suggerimento.

«Avengers: Doomsday» uscirà il 18 dicembre; chi vuole prepararsi può guardare il primo trailer.

One more thing

Alla fine, Feige ha tirato fuori una piccola sorpresa: un terzo capitolo di «Black Panther» è stato ufficialmente annunciato, con la regia ancora una volta di Ryan Coogler. Il ruolo principale sarà interpretato da David Jonsson, noto per «The Long Walk» e «Alien: Romulus». Nel film interpreterà il figlio del defunto T'Challa, mostrando il suo percorso verso l'età adulta, e dovrebbe uscire nel 2028.

Per quanto divertente sia stato il panel, per uno studio che di solito ama mostrare il grande piano generale, la grande festa questa volta non è stata così grande. Non ci sono state notizie né sugli X-Men né su una roadmap per la Fase 6 o la Fase 7 – anche se i social media sono attualmente pieni di fake news.

Forse volevano semplicemente giocare le due carte più sicure con Gosling e Reynolds e conservare il resto per dopo.

Immagine di copertina: Marvel Studios

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