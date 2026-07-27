Ryan Gosling sarà Ghost Rider!
Al Comic-Con 2026, la Marvel ha fatto impazzire la folla: Ryan Gosling assume il ruolo di Ghost Rider, Ryan Reynolds irrompe sul palco come Deadpool blu-grigio, e "Black Panther 3" ha un nuovo eroe titolare. Solo gli X-Men sono rimasti a mani vuote.
Sabato sera, Kevin Feige e gran parte del cast di «Avengers» sono saliti sul palco della leggendaria «Hall H» di San Diego, offrendo ciò che ci si aspetta da una Comic-Con Marvel: nuovi film, un ospite a sorpresa e un po' di caos.
Due Ryan e un cameo
La notizia più grande della serata: Johnny Blaze, meglio conosciuto come Ghost Rider, entra nel Marvel Cinematic Universe (MCU) – interpretato da Ryan Gosling. Il casting era da tempo una voce tra i fan, perché Gosling anni fa aveva già accennato di voler assolutamente interpretare il personaggio un giorno. Ora il suo sogno si avvera. La regia è di Shawn Levy, che in precedenza aveva già diretto «Deadpool & Wolverine».
Il film dovrebbe uscire nelle sale nel 2028. Sul palco, Levy non ha mancato di spiegare in modo divertente la sua genesi: l'anno scorso si stava lavorando a «Star Wars: Starfighter», e quando Gosling ha descritto la sua visione del personaggio, a un certo punto è stata pronunciata la frase: «Bro, let's ride.» Se la citazione sia stata effettivamente pronunciata così o sia stata "lucidata" per il palco, rimane un mistero. La Marvel stessa l'ha riportata così.
Poi si è passati al film che tutti stavano aspettando: «Avengers: Doomsday». È stato mostrato nuovo materiale con Doctor Doom, che secondo la Marvel comanda i Sentinelle e offre un flashback del rapporto tra i Fantastici Quattro e il cattivo. È stato anche confermato che Hayley Atwell sarà presente come Agente Peggy Carter. I fan del personaggio di «Captain America: The First Avenger» possono quindi rallegrarsi.
Tuttavia, lo spettacolo è stato offerto da un altro ospite: in mezzo al pubblico è apparso improvvisamente un Deadpool grigio-bluastro, che si è rivelato essere un Ryan Reynolds in costume e ha posto domande schiette al cast – inclusa l'allusione di voler recitare in «Doomsday». Se questo non è più di un semplice suggerimento.
«Avengers: Doomsday» uscirà il 18 dicembre; chi vuole prepararsi può guardare il primo trailer.
One more thing
Alla fine, Feige ha tirato fuori una piccola sorpresa: un terzo capitolo di «Black Panther» è stato ufficialmente annunciato, con la regia ancora una volta di Ryan Coogler. Il ruolo principale sarà interpretato da David Jonsson, noto per «The Long Walk» e «Alien: Romulus». Nel film interpreterà il figlio del defunto T'Challa, mostrando il suo percorso verso l'età adulta, e dovrebbe uscire nel 2028.
Per quanto divertente sia stato il panel, per uno studio che di solito ama mostrare il grande piano generale, la grande festa questa volta non è stata così grande. Non ci sono state notizie né sugli X-Men né su una roadmap per la Fase 6 o la Fase 7 – anche se i social media sono attualmente pieni di fake news.
Forse volevano semplicemente giocare le due carte più sicure con Gosling e Reynolds e conservare il resto per dopo.
Scrivo di tecnologia come se fosse cinema – e di cinema come se fosse la vita reale. Tra bit e blockbuster, cerco le storie che sanno emozionare, non solo far cliccare. E sì – a volte ascolto le colonne sonore più forte di quanto dovrei.
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