Rockstar svela un'edizione speciale di "GTA 6" da 400 dollari, senza gioco

Rockstar Grand Theft Auto VI
PS5, DE
A partire da subito, puoi preordinare l'edizione speciale "The Goodtime State" di "GTA 6" per 385 franchi. Ma attenzione: il gioco non è incluso.
«GTA 6» continuerà a essere disponibile solo come gioco digitale e non su disco. Se, oltre alla custodia di plastica vuota, desideri qualcosa di fisico, allora la «The Goodtime State – Vice City Collection» potrebbe fare al caso tuo, a patto che tu abbia 385 franchi o 400 euro da spendere.
In un'epoca in cui le edizioni speciali dei giochi sono rare, la versione di Rockstar si distingue per diversi motivi. Il prezzo è notevole, ma in cambio riceverai anche parecchio materiale.
Il tutto è contenuto in una scatola nera apribile. La dotazione è impressionante, ma il prezzo è fortemente criticato dai fan. E soprattutto manca la cosa più importante: il gioco. Per chi ha già effettuato il preordine, probabilmente non è un grosso problema. Tuttavia, visto il prezzo, ci si sarebbe potuti aspettare di trovarlo, o forse no. Rockstar non è nota per la sua generosità.
La «The Goodtime State – Vice City Collection» può essere preordinata direttamente sul sito di Rockstar. Al momento non è ancora chiaro se anche Digitec Galaxus la offrirà. Se dovessi saperne di più, aggiornerò l'articolo.
Rockstar Grand Theft Auto VI
PS5, DE
Rockstar Grand Theft Auto VI
Xbox Series S, Xbox Series X, DE
Da bambino non mi era permesso avere console. Solo con il PC di famiglia, un 486, mi si è aperto il magico mondo dei videogiochi. Oggi di conseguenza compenso in modo esagerato. Solo la mancanza di tempo e denaro mi impedisce di provare ogni gioco esistente e di riempire la mia libreria con rare console retrò.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti