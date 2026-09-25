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Rockstar svela un'edizione speciale di "GTA 6" da 400 dollari, senza gioco

Philipp Rüegg
25.9.2026
Traduzione: tradotto automaticamente

A partire da subito, puoi preordinare l'edizione speciale "The Goodtime State" di "GTA 6" per 385 franchi. Ma attenzione: il gioco non è incluso.

«GTA 6» continuerà a essere disponibile solo come gioco digitale e non su disco. Se, oltre alla custodia di plastica vuota, desideri qualcosa di fisico, allora la «The Goodtime State – Vice City Collection» potrebbe fare al caso tuo, a patto che tu abbia 385 franchi o 400 euro da spendere.

In un'epoca in cui le edizioni speciali dei giochi sono rare, la versione di Rockstar si distingue per diversi motivi. Il prezzo è notevole, ma in cambio riceverai anche parecchio materiale.

  • Statuetta di «Macca the Gator»
  • Occhiali da sole Oakley
  • Borsa a tracolla
  • Cappellino New Era
  • Specchio magnetico
  • Bicchiere da shot con «Chunkee the Manatee»
  • Cucchiaio per gelato
  • Portachiavi a forma di lametta
  • Set di spille
  • Set di adesivi
  • Poster fronte-retro di Leonida e della mappa
Macca, il coccodrillo, è una delle nuove mascotte.
Macca, il coccodrillo, è una delle nuove mascotte.
Fonte: Rockstar

Il tutto è contenuto in una scatola nera apribile. La dotazione è impressionante, ma il prezzo è fortemente criticato dai fan. E soprattutto manca la cosa più importante: il gioco. Per chi ha già effettuato il preordine, probabilmente non è un grosso problema. Tuttavia, visto il prezzo, ci si sarebbe potuti aspettare di trovarlo, o forse no. Rockstar non è nota per la sua generosità.

Molti scomparti, ma il gioco non si trova in nessuno di essi.
Molti scomparti, ma il gioco non si trova in nessuno di essi.
Fonte: Rockstar

La «The Goodtime State – Vice City Collection» può essere preordinata direttamente sul sito di Rockstar. Al momento non è ancora chiaro se anche Digitec Galaxus la offrirà. Se dovessi saperne di più, aggiornerò l'articolo.

Immagine prodotto Rockstar Grand Theft Auto VI (PS5, DE)
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Nuovo
CHF72.90

Rockstar Grand Theft Auto VI

PS5, DE

Immagine prodotto Rockstar Grand Theft Auto VI (Xbox Series S, Xbox Series X, DE)
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CHF72.90

Rockstar Grand Theft Auto VI

Xbox Series S, Xbox Series X, DE

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Philipp Rüegg
Senior Editor
Philipp.Rueegg@digitecgalaxus.ch

Da bambino non mi era permesso avere console. Solo con il PC di famiglia, un 486, mi si è aperto il magico mondo dei videogiochi. Oggi di conseguenza compenso in modo esagerato. Solo la mancanza di tempo e denaro mi impedisce di provare ogni gioco esistente e di riempire la mia libreria con rare console retrò. 

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