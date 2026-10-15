Rockstar Games pubblica il trailer di lancio di "GTA 6"

Rockstar Games ci offre nuove prospettive sul gioco dei giochi con un trailer di lancio.
Mancano solo poche settimane al momento in cui il mondo si fermerà e tutti giocheranno a «Grand Theft Auto 6». Rockstar dà il via alla fase calda poco prima del lancio con un trailer ufficiale. Godetevelo:
Cosa salta all'occhio
La musica («Flower In A Hurricane») è del duo elettronico francese Justice con la partecipazione di Tame Impala, SZA, King Gizzard & the Lizard Wizard. Il brano è stato composto per «GTA 6». Il 19 novembre uscirà l'album della colonna sonora del gioco.
Jason parla del suo periodo nell'esercito e del fatto che non si è lasciato in buoni rapporti con i militari. Quali effetti avranno le esperienze militari di Jason sulla storia e sul gameplay?
Nonostante la sua avversione per l'esercito, Jason indossa una maglietta dell'esercito americano. L'outfit fa parte di una missione?
Adoro questa inquadratura di Vice City. La città sembra incredibilmente densa e ricca di dettagli. Oh mio Dio, passerò tantissime ore qui.
Rockstar si vanta ancora una volta dei suoi modelli animali. In «GTA 6» ci saranno oltre 170 specie animali. Qui vediamo un'iguana incredibilmente dettagliata.
In un trailer precedente, la ruota panoramica aveva fatto discutere perché non si rifletteva nell'acqua. Anche nel trailer di lancio la riflessione manca. Spiacenti, cari fan della ruota panoramica. Rockstar non vi ha ascoltato.
Ubisoft non vuole darci un nuovo «Splinter Cell»? Allora ci pensa Rockstar.
Jason e Lucia fanno sesso sotto la doccia, con tanto di cavigliera elettronica.
Jason e Lucia sono in un sottomarino qui?
Che diavolo sta succedendo qui?
In questa inquadratura, Rockstar mette in mostra i riflessi in ray tracing. Guarda il riflesso dell'elicottero nel mirino del fucile di precisione di Jason.
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