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Rockstar Games pubblica il trailer di lancio di "GTA 6"

Domagoj Belancic
15.10.2026
Traduzione: tradotto automaticamente

Rockstar Games ci offre nuove prospettive sul gioco dei giochi con un trailer di lancio.

Mancano solo poche settimane al momento in cui il mondo si fermerà e tutti giocheranno a «Grand Theft Auto 6». Rockstar dà il via alla fase calda poco prima del lancio con un trailer ufficiale. Godetevelo:

Cosa salta all'occhio

  • La musica («Flower In A Hurricane») è del duo elettronico francese Justice con la partecipazione di Tame Impala, SZA, King Gizzard & the Lizard Wizard. Il brano è stato composto per «GTA 6». Il 19 novembre uscirà l'album della colonna sonora del gioco.
  • Jason parla del suo periodo nell'esercito e del fatto che non si è lasciato in buoni rapporti con i militari. Quali effetti avranno le esperienze militari di Jason sulla storia e sul gameplay?
  • Nonostante la sua avversione per l'esercito, Jason indossa una maglietta dell'esercito americano. L'outfit fa parte di una missione?
Jason con l'outfit dell'esercito.
Jason con l'outfit dell'esercito.
Fonte: Rockstar Games
  • Adoro questa inquadratura di Vice City. La città sembra incredibilmente densa e ricca di dettagli. Oh mio Dio, passerò tantissime ore qui.
C'è un sacco di movimento qui.
C'è un sacco di movimento qui.
Fonte: Rockstar Games
  • Rockstar si vanta ancora una volta dei suoi modelli animali. In «GTA 6» ci saranno oltre 170 specie animali. Qui vediamo un'iguana incredibilmente dettagliata.
Ehi.
Ehi.
Fonte: Rockstar Games
  • In un trailer precedente, la ruota panoramica aveva fatto discutere perché non si rifletteva nell'acqua. Anche nel trailer di lancio la riflessione manca. Spiacenti, cari fan della ruota panoramica. Rockstar non vi ha ascoltato.
Al diavolo i riflessi.
Al diavolo i riflessi.
Fonte: Rockstar Games
  • Ubisoft non vuole darci un nuovo «Splinter Cell»? Allora ci pensa Rockstar.
Che inquadratura pazzesca.
Che inquadratura pazzesca.
Fonte: Rockstar Games
  • Jason e Lucia fanno sesso sotto la doccia, con tanto di cavigliera elettronica.
Dai leak sappiamo che li vedremo anche nudi, giggity, giggity.
Dai leak sappiamo che li vedremo anche nudi, giggity, giggity.
Fonte: Rockstar Games
  • Jason e Lucia sono in un sottomarino qui?
La claustrofobia si fa sentire.
La claustrofobia si fa sentire.
Fonte: Rockstar Games
  • Che diavolo sta succedendo qui?
È una pubblicità di KFC?!
È una pubblicità di KFC?!
Fonte: Rockstar Games
  • In questa inquadratura, Rockstar mette in mostra i riflessi in ray tracing. Guarda il riflesso dell'elicottero nel mirino del fucile di precisione di Jason.
I riflessi sono fantastici.
I riflessi sono fantastici.
Fonte: Rockstar Games

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Immagine prodotto Rockstar Grand Theft Auto VI (PS5, DE)
Videogioco
Nuovo
CHF72.90

Rockstar Grand Theft Auto VI

PS5, DE

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Domagoj Belancic
Senior Editor
Domagoj.Belancic@digitecgalaxus.ch

Il mio amore per i videogiochi si è svegliato alla tenera età di cinque anni con il Gameboy originale ed è cresciuto a dismisura nel corso degli anni.

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