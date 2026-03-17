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Rivoluzione grafica o "brodaglia AI"? Il DLSS 5 di Nvidia divide le opinioni

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 17.3.2026

Nvidia presenta la prossima fase di sviluppo della sua tecnologia di upscaling. DLSS 5 è destinato a fornire una grafica fotorealistica. Il risultato è oggetto di un dibattito controverso.

Nvidia vuole rivoluzionare il mondo dei videogiochi con DLSS 5. L'ultima versione della tecnologia di upscaling in tempo reale è «la svolta più significativa dell'azienda nel campo della grafica computerizzata dopo l'introduzione del ray tracing in tempo reale». Il rilascio è previsto per la fine del 2026 per le schede grafiche Nvidia selezionate.

Che cos'è il DLSS? DLSS sta per «Deep Learning Super Sampling». Si tratta di una tecnologia di upscaling in tempo reale sviluppata da Nvidia. Le immagini a bassa risoluzione vengono scalate con l'aiuto di algoritmi AI. Ciò significa che i giochi con una bassa risoluzione interna possono essere visualizzati in alta risoluzione senza alcuna perdita di qualità. Le versioni più recenti di DLSS offrono funzioni più avanzate come la Multi Frame Generation. Grazie a questa funzione, per ogni fotogramma calcolato in modo nativo vengono create fino a tre immagini intermedie generate dall'AI. Questo garantisce un'esperienza di gioco decisamente più fluida.

In un comunicato stampa, l'azienda scrive: «DLSS 5 introduce un modello di rendering neurale in tempo reale che aumenta i pixel con illuminazione e materiali fotorealistici.» Il nuovo modello mira a colmare il divario tra realtà e rendering e a consentire agli studi di sviluppo di ottenere effetti visivi di livello hollywoodiano. Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha dichiarato: «25 anni dopo che Nvidia ha inventato lo shader programmabile, stiamo reinventando la grafica computerizzata. DLSS 5 è il momento GPT per la grafica.»

Il nuovo modello di intelligenza artificiale è addestrato a comprendere la semantica di scene complesse come figure, capelli, tessuti, pelle traslucida e condizioni di illuminazione. Grazie a questa comprensione, si prevede che DLSS 5 renderizzerà correttamente effetti complessi, come la diffusione del volume nella pelle, la sottile lucentezza di tessuti e altri materiali o le interazioni dinamiche tra luce e capelli.

Nvidia vuole che l'intelligenza artificiale sia in grado di comprendere la semantica di scene complesse come figure, tessuti, pelle traslucida e condizioni di illuminazione.

Nvidia vuole dare agli sviluppatori il pieno controllo sull'intensità, la correzione del colore e la mascheratura degli effetti. In questo modo gli studios possono determinare con precisione dove e come vengono utilizzati i miglioramenti dell'intelligenza artificiale per preservare l'aspetto individuale del loro gioco.

Alcuni dei maggiori editori e studios supporteranno DLSS 5 non appena verrà rilasciato. Tra questi: Capcom, Hotta Studio, NetEase, NCSoft, S-Game, Tencent, Ubisoft e Warner Bros. Games. Anche Todd Howard di Bethesda è entusiasta: «DLSS 5 dà vita allo stile artistico e ai dettagli senza le tradizionali limitazioni del rendering in tempo reale. Non vediamo l'ora di lavorare con questa nuova tecnologia e di portare DLSS 5 in Starfield e nei futuri titoli Bethesda.»

I colleghi di Digital Foundry sono rimasti impressionati anche dalle prime dimostrazioni che hanno visto alla Game Developers Conference di San Francisco:

«DLSS 5 su» vs. «DLSS 5 su» - le differenze in dettaglio

Nel corso dell'annuncio, Nvidia ha pubblicato una serie di immagini di confronto per vari giochi. Puoi usarle per farti un'idea delle differenze.

In alto la versione senza DLSS 5, in basso la versione con DLSS 5.

«Resident Evil: Requiem»

«Resident Evil: Requiem» senza DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Resident Evil: Requiem» con DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Resident Evil: Requiem» senza DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Resident Evil: Requiem» con DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Resident Evil: Requiem» senza DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Resident Evil: Requiem» con DLSS 5.

Fonte: Nvidia

Valutazione: Anche se all'inizio sembra così: DLSS 5 non cambia nulla dei modelli dei personaggi. I modelli di Grace e Leon sono identici in entrambe le versioni. Solo la presentazione di texture, materiali, pelle e illuminazione è stata drasticamente adattata. Per me i conti non tornano. Gli screenshot di Grace, in particolare, mi ricordano un contenuto generato dall'IA e non una rappresentazione iperrealistica della scena. Inoltre, Grace non sembra più Grace. DLSS 5 fa un passo di troppo e distrugge completamente l'aspetto dell'originale.

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Recensione «Resident Evil Requiem» è l'auspicato capolavoro dell'horror di Domagoj Belancic

«EA Sports FC 26»

«EA Sports FC 26» senza DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«EA Sports FC 26» con DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«EA Sports FC 26» senza DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«EA Sports FC 26» con DLSS 5.

Fonte: Nvidia

Valutazione: DLSS 5 funziona molto meglio qui. L'illuminazione sembra più realistica, più naturale. I dettagli dei volti dei giocatori di calcio si evidenziano molto meglio. Il primo screenshot di confronto, in particolare, è impressionante, quasi come se si trattasse di due generazioni diverse di hardware. Posso immaginare che DLSS 5 funzionerà bene per i giochi senza visione artistica e con pretese di iperrealismo.

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«Starfield»

«Starfield» senza DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Starfield» senza DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Starfield» con DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Starfield» senza DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Starfield» con DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Starfield» senza DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Starfield» con DLSS 5.

Fonte: Nvidia

Valutazione: Alcuni cambiamenti sono convincenti, altri sembrano sbagliati. I modelli dei personaggi sembrano improvvisamente molto dettagliati. Di conseguenza, «Starfield» si trova in parte nella «Uncanny Valley» degli screenshot - ma in alcuni casi i nuovi volti mi convincono completamente. È incredibile che non si tratti di nuovi modelli. Trovo che il secondo screenshot a confronto sia davvero orribile: i due personaggi sembrano essere stati aggiunti, resi più nitidi e più luminosi con Photoshop. Tuttavia, mi piace la presentazione rivista dei materiali.

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«Hogwarts Legacy»

«Hogwarts Legacy» senza DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Hogwarts Legacy» con DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Hogwarts Legacy» senza DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Hogwarts Legacy» con DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Hogwarts Legacy» senza DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Hogwarts Legacy» con DLSS 5.

Fonte: Nvidia

Valutazione: I personaggi hanno un aspetto terribile. Perché il personaggio si illumina nel primo confronto? Perché le rughe sono così esagerate nel terzo confronto? L'illuminazione ambientale nel secondo screenshot sembra... diversa. Non so se migliore o peggiore, ma semplicemente diversa. Semplicemente diversa.

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«Zorah»

«Zorah» senza DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Zorah» con DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Zorah» senza DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Zorah» con DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Zorah» senza DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Zorah» con DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Zorah» senza DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Zorah» con DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Zorah» senza DLSS 5.

Fonte: Nvidia

«Zorah» con DLSS 5.

Fonte: Nvidia

Valutazione: Nvidia mostra anche la sua demo di pathtracing «Zorah» con il nuovo gloss DLSS 5. Mi sembra che l'upscaler sia utilizzato in modo un po' più conservativo. Mi piace particolarmente l'illuminazione di alcuni screenshot. Tuttavia, altri confronti sembrano essere solo un po' più luminosi rispetto a quelli senza DLSS 5.

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Reazioni prevalentemente negative online

Le reazioni prevalentemente negative all'ultimo upscaler AI di Nvidia si trovano nei video di confronto e sui social media. Gli utenti si lamentano del fatto che i giochi con DLSS 5 sembrano video generati dall'AI. Invece di una rivoluzione grafica, Nvidia sta producendo una sbobba AI senz'anima «» che distrugge l'intenzione artistica originale dei giochi.

L'aspetto dei personaggi è stato migliorato in modo significativo.

L'aspetto dei personaggi è particolarmente criticato. Il volto di Grace di «Resident Evil: Requeim» ricorda una pessima «sexy fan mod», in cui i personaggi «femminili dei giochi vengono resi più attraenti». DLSS 5 è una versione reale del meme «Hire Fans» in cui i personaggi dei giochi vengono sostituiti con modelli esageratamente truccati. Un filtro di bellezza AI glorificato.

A proposito di meme, almeno c'è qualcosa di cui ridere in mezzo a tutte le polemiche:

@OfficialPCMR / X

@Okami13_ / X

@OfficialPCMR / X

@Okami13_ / X

Cosa intendi dire? DLSS 5 è la rivoluzione grafica annunciata da Nvidia o la fine dell'IA dell'industria dei videogiochi? O forse la verità sta nel mezzo?

Immagine di copertina: Nvidia

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