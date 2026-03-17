Rivoluzione grafica o "brodaglia AI"? Il DLSS 5 di Nvidia divide le opinioni

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Nvidia presenta la prossima fase di sviluppo della sua tecnologia di upscaling. DLSS 5 è destinato a fornire una grafica fotorealistica. Il risultato è oggetto di un dibattito controverso.
Nvidia vuole rivoluzionare il mondo dei videogiochi con DLSS 5. L'ultima versione della tecnologia di upscaling in tempo reale è «la svolta più significativa dell'azienda nel campo della grafica computerizzata dopo l'introduzione del ray tracing in tempo reale». Il rilascio è previsto per la fine del 2026 per le schede grafiche Nvidia selezionate.
In un comunicato stampa, l'azienda scrive: «DLSS 5 introduce un modello di rendering neurale in tempo reale che aumenta i pixel con illuminazione e materiali fotorealistici.» Il nuovo modello mira a colmare il divario tra realtà e rendering e a consentire agli studi di sviluppo di ottenere effetti visivi di livello hollywoodiano. Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha dichiarato: «25 anni dopo che Nvidia ha inventato lo shader programmabile, stiamo reinventando la grafica computerizzata. DLSS 5 è il momento GPT per la grafica.»
Il nuovo modello di intelligenza artificiale è addestrato a comprendere la semantica di scene complesse come figure, capelli, tessuti, pelle traslucida e condizioni di illuminazione. Grazie a questa comprensione, si prevede che DLSS 5 renderizzerà correttamente effetti complessi, come la diffusione del volume nella pelle, la sottile lucentezza di tessuti e altri materiali o le interazioni dinamiche tra luce e capelli.
Nvidia vuole che l'intelligenza artificiale sia in grado di comprendere la semantica di scene complesse come figure, tessuti, pelle traslucida e condizioni di illuminazione.
Nvidia vuole dare agli sviluppatori il pieno controllo sull'intensità, la correzione del colore e la mascheratura degli effetti. In questo modo gli studios possono determinare con precisione dove e come vengono utilizzati i miglioramenti dell'intelligenza artificiale per preservare l'aspetto individuale del loro gioco.
Alcuni dei maggiori editori e studios supporteranno DLSS 5 non appena verrà rilasciato. Tra questi: Capcom, Hotta Studio, NetEase, NCSoft, S-Game, Tencent, Ubisoft e Warner Bros. Games. Anche Todd Howard di Bethesda è entusiasta: «DLSS 5 dà vita allo stile artistico e ai dettagli senza le tradizionali limitazioni del rendering in tempo reale. Non vediamo l'ora di lavorare con questa nuova tecnologia e di portare DLSS 5 in Starfield e nei futuri titoli Bethesda.»
I colleghi di Digital Foundry sono rimasti impressionati anche dalle prime dimostrazioni che hanno visto alla Game Developers Conference di San Francisco:
Nel corso dell'annuncio, Nvidia ha pubblicato una serie di immagini di confronto per vari giochi. Puoi usarle per farti un'idea delle differenze.
In alto la versione senza DLSS 5, in basso la versione con DLSS 5.
Valutazione: Anche se all'inizio sembra così: DLSS 5 non cambia nulla dei modelli dei personaggi. I modelli di Grace e Leon sono identici in entrambe le versioni. Solo la presentazione di texture, materiali, pelle e illuminazione è stata drasticamente adattata. Per me i conti non tornano. Gli screenshot di Grace, in particolare, mi ricordano un contenuto generato dall'IA e non una rappresentazione iperrealistica della scena. Inoltre, Grace non sembra più Grace. DLSS 5 fa un passo di troppo e distrugge completamente l'aspetto dell'originale.
Quale versione ti piace di più?
Valutazione: DLSS 5 funziona molto meglio qui. L'illuminazione sembra più realistica, più naturale. I dettagli dei volti dei giocatori di calcio si evidenziano molto meglio. Il primo screenshot di confronto, in particolare, è impressionante, quasi come se si trattasse di due generazioni diverse di hardware. Posso immaginare che DLSS 5 funzionerà bene per i giochi senza visione artistica e con pretese di iperrealismo.
Quale versione ti piace di più?
Valutazione: Alcuni cambiamenti sono convincenti, altri sembrano sbagliati. I modelli dei personaggi sembrano improvvisamente molto dettagliati. Di conseguenza, «Starfield» si trova in parte nella «Uncanny Valley» degli screenshot - ma in alcuni casi i nuovi volti mi convincono completamente. È incredibile che non si tratti di nuovi modelli. Trovo che il secondo screenshot a confronto sia davvero orribile: i due personaggi sembrano essere stati aggiunti, resi più nitidi e più luminosi con Photoshop. Tuttavia, mi piace la presentazione rivista dei materiali.
Quale versione ti piace di più?
Valutazione: I personaggi hanno un aspetto terribile. Perché il personaggio si illumina nel primo confronto? Perché le rughe sono così esagerate nel terzo confronto? L'illuminazione ambientale nel secondo screenshot sembra... diversa. Non so se migliore o peggiore, ma semplicemente diversa. Semplicemente diversa.
Quale versione ti piace di più?
Valutazione: Nvidia mostra anche la sua demo di pathtracing «Zorah» con il nuovo gloss DLSS 5. Mi sembra che l'upscaler sia utilizzato in modo un po' più conservativo. Mi piace particolarmente l'illuminazione di alcuni screenshot. Tuttavia, altri confronti sembrano essere solo un po' più luminosi rispetto a quelli senza DLSS 5.
Quale versione ti piace di più?
Le reazioni prevalentemente negative all'ultimo upscaler AI di Nvidia si trovano nei video di confronto e sui social media. Gli utenti si lamentano del fatto che i giochi con DLSS 5 sembrano video generati dall'AI. Invece di una rivoluzione grafica, Nvidia sta producendo una sbobba AI senz'anima «» che distrugge l'intenzione artistica originale dei giochi.
L'aspetto dei personaggi è stato migliorato in modo significativo.
L'aspetto dei personaggi è particolarmente criticato. Il volto di Grace di «Resident Evil: Requeim» ricorda una pessima «sexy fan mod», in cui i personaggi «femminili dei giochi vengono resi più attraenti». DLSS 5 è una versione reale del meme «Hire Fans» in cui i personaggi dei giochi vengono sostituiti con modelli esageratamente truccati. Un filtro di bellezza AI glorificato.
A proposito di meme, almeno c'è qualcosa di cui ridere in mezzo a tutte le polemiche:
Cosa intendi dire? DLSS 5 è la rivoluzione grafica annunciata da Nvidia o la fine dell'IA dell'industria dei videogiochi? O forse la verità sta nel mezzo?
Il mio amore per i videogiochi si è svegliato alla tenera età di cinque anni con il Gameboy originale ed è cresciuto a dismisura nel corso degli anni.
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