Novità e trend 39 15

Ricoh GR IV: cosa può fare la nuova fotocamera da borsetta

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 21.8.2025

La Ricoh GR IV arriva sul mercato a metà settembre. Migliora molti dei punti deboli del suo predecessore, ma ne rimane uno.

Nel mese di maggio Ricoh ha annunciato che la GR IV sarebbe arrivata in autunno. Ora è arrivato il momento: la quarta edizione della fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni sarà disponibile da metà settembre. Costerà 1349 euro in Germania e 1499 dollari negli Stati Uniti; il prezzo svizzero non è ancora noto. La Ricoh GR III costava 899 euro o dollari USA quando è stata lanciata nel 2019. Il significativo aumento di prezzo è probabilmente dovuto, tra le altre cose, all'inflazione e ai dazi d'importazione negli Stati Uniti.

La Ricoh GR IV ha un nuovo sensore APS-C retroilluminato da 26 megapixel, presumibilmente lo stesso della Sony Alpha 6700. Si dice che offra un buon equilibrio tra risoluzione, gamma dinamica e basso rumore d'immagine. Il produttore ha anche rivisto l'obiettivo. La lunghezza focale (28 mm equivalente a 35 mm) e la velocità dell'obiettivo (f/2,8) rimangono invariate. Tuttavia, secondo Ricoh, è più nitido del suo predecessore, aspira meno polvere quando si ritrae e si estende più rapidamente all'avvio.

Miglioramenti nell'autofocus, nello stabilizzatore e nella batteria

Altri due importanti progressi: In base alle prime prove, l'autofocus è diventato molto più veloce e affidabile. Inoltre, lo stabilizzatore d'immagine ora funziona su cinque assi invece che su tre come in precedenza. Ciò significa che compensa fino a sei livelli di esposizione, rispetto ai quattro del vecchio modello. La durata della batteria è stata migliorata.

La durata della batteria è aumentata di circa il 25 percento rispetto alla GR III. La batteria più grande ha probabilmente consumato lo spazio per una normale scheda SD. La GR IV dispone solo di uno slot per micro SD, ma con 53 gigabyte di memoria interna. Il filtro ND integrato è rimasto. Allunga la velocità dell'otturatore di due livelli di esposizione, se necessario.

Il display rimane fisso

Cosa non è migliorato: Il display LCD da tre pollici sul retro non può ancora essere ruotato o aperto e ha una risoluzione deludente di 1,04 milioni di pixel (720 × 480 pixel). Questo rende lo scatto e la valutazione delle immagini una sfida. Soprattutto perché la fotocamera compatta di Ricoh non ha un mirino per mancanza di spazio. Manca anche un flash interno. Come accessorio, il produttore vende un piccolo flash a clip con batteria propria, che comunica con la fotocamera tramite i contatti della slitta a caldo.

C'è ancora una volta un interruttore a bilanciere sul retro, proprio come sulla GR II.

Fonte: Ricoh

A prima vista, l'alloggiamento e il funzionamento sembrano simili al suo predecessore, ma alcuni dettagli sono cambiati. Le prime recensioni testimoniano la migliore ergonomia della GR IV. La compensazione dell'esposizione può essere controllata tramite la nuova levetta più/meno sul retro.

La Ricoh GR IV sarà disponibile da metà settembre. Non appena sarà possibile preordinarla da noi, il prodotto sarà aggiunto a questo articolo.

Immagine di copertina: Ricoh

Mi piace questo articolo! A 39 persone piace questo articolo







