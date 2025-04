Novità e trend 13

Ricerca: Micro pacemaker per i neonati

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 4.4.2025

Un team di ricercatori della Northwestern University dell'Illinois ha sviluppato un pacemaker più piccolo di un chicco di riso. Può essere inserito senza chirurgia e si dissolve una volta terminato il lavoro.

Un gruppo di ricercatori della Northwestern University, negli Stati Uniti, ha sviluppato quello che probabilmente è il pacemaker più piccolo del mondo [. È così piccolo che può essere iniettato con una siringa. Dopo qualche tempo, si dissolve nel corpo. Ciò significa che non è necessario alcun intervento chirurgico per inserire o rimuovere il pacemaker. Il dispositivo viene controllato esternamente con un secondo dispositivo che viene posizionato sul petto. Questo reagisce ai battiti cardiaci irregolari e attiva il pacemaker con un impulso luminoso. [[video:262021]] Molti pazienti hanno bisogno di un pacemaker solo temporaneamente. Questo è il caso soprattutto dei bambini con un difetto cardiaco congenito, afferma Igor Efimov, che ha partecipato allo studio. Circa sette giorni dopo l'operazione, il cuore è solitamente in grado di funzionare in modo indipendente. I ricercatori sottolineano che il pacemaker è un dispositivo che non può essere utilizzato in modo temporaneo. I ricercatori sottolineano che la rimozione chirurgica di un pacemaker non è del tutto innocua. Se si forma del tessuto cicatriziale intorno ai fili, questo può portare a lesioni durante la rimozione. Neil Armstrong, il primo uomo sulla luna, è citato come esempio importante. Morì nel 2012 a causa di una rimozione di questo tipo. Nel 2021, un team di ricercatori dell'università ha presentato un pacemaker temporaneo [che si dissolve](https://news.northwestern.edu/stories/2021/06/first-ever-transient-pacemaker-harmlessly-dissolves-in-body/). Tuttavia, questo è molto più grande. In entrambi i casi si tratta solo di progetti di ricerca. I pacemaker non sono ancora stati testati sull'uomo. In entrambi i casi si tratta di progetti di ricerca.](https://news.northwestern.edu/stories/2025/03/worlds-smallest-pacemaker-is-activated-by-light/)

Mi piace questo articolo! A 13 persone piace questo articolo