Reolink: L'intelligenza artificiale descrive ciò che vede la telecamera di sicurezza

Il nuovo sistema ReoNeura di Reolink analizza i video e descrive ciò che si vede in essi in un breve testo. In questo modo i filmati di sicurezza sono più facili da cercare. Esemplare: il sistema di intelligenza artificiale è gratuito.

Quando esattamente il corriere ha depositato il pacco? E chi lo ha portato via in seguito? Anche se hai installato delle telecamere di sicurezza, è possibile rispondere a questa domanda solo dopo un'analisi approfondita dei video. Con il sistema di intelligenza artificiale di Reolink, questo dovrebbe essere più facile e veloce.

ReoNeura traduce i video in testo

In occasione della fiera tecnologica IFA di Berlino, Reolink ha annunciato il nuovo ReoNeura. Il sistema utilizza l'intelligenza artificiale per supportare l'analisi video e la gestione delle notifiche. ReoNeura funziona tramite il cloud o, in alternativa, in locale, direttamente nelle telecamere o nei registratori di rete.

- Rilevamento intelligente: Persone e oggetti vengono riconosciuti, evitando falsi allarmi. Il sistema è in grado di riconoscere persone, animali e veicoli, ma anche biciclette e pacchi. Ad esempio, puoi impostare una notifica non appena un pacco viene lasciato in una determinata area o se qualcuno ritira una bicicletta al di fuori degli orari abituali del parcheggio.

- Didascalie video: A intervalli regolari, l'intelligenza artificiale registra un frammento video di otto secondi e lo analizza. Ciò che si vede in esso viene visualizzato come un breve testo e salvato, inizialmente in inglese. Questi testi possono essere ricercati per parole chiave.

- Analisi del flusso di clienti: Per le piccole e medie imprese, ReoNeura registra il numero di clienti che entrano ed escono da un negozio. Inoltre, è possibile creare una mappa di calore dei flussi di clienti 24 ore al giorno. Se una determinata area è molto frequentata, viene inviata una notifica.

Ho potuto dare una prima occhiata al sottotitolatore video durante la presentazione alla stampa all'IFA. In effetti ha funzionato molto bene, anche se non c'era molto da vedere nei filmati - tranne...

Non c'è molto da vedere in questa stanza, il testo dell'AI la descrive adeguatamente.

Tuttavia, è stato rilevato che qualcuno teneva in mano un telefono cellulare o spingeva una sedia in un'altra posizione. Un elenco di prodotti compatibili è disponibile sul sito web del produttore. In futuro, dovrebbe essere possibile integrare altre telecamere tramite il cloud o i server video.

ReoNeura non è legato a un abbonamento, ma può essere utilizzato gratuitamente con i dispositivi compatibili. La versione beta è stata avviata con la nuova telecamera per proiettori e verrà poi estesa gradualmente alle altre telecamere.

La nuova videocamera per proiettori di Reolink è la prima a ricevere le funzioni AI.

TrackFlex Floodlight WiFi: tanta luce e tanta risoluzione

La nuova telecamera con proiettore cablato è dotata di due obiettivi integrati. Può essere ruotata, inclinata e zoomata a distanza. I movimenti possono essere rilevati con un angolo di 270 gradi, anche grazie a tre sensori a infrarossi per il rilevamento del movimento e la visione notturna. La videocamera ruota e segue le attività. I video sono disponibili in risoluzione 4K.

Due proiettori regolabili illuminano l'ambiente circostante con 3000 lumen - da bianco caldo (3000 Kelvin) a bianco freddo (6000 Kelvin). La fotocamera è disponibile sul mercato al prezzo di circa 230 franchi o euro. Non è ancora chiaro quando sarà disponibile da noi in negozio.

