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Record per l'astronave Lego: l'"Ave Maria" galleggia a 35 chilometri di altezza

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 24.4.2026

In occasione dell'uscita al cinema di "The Astronaut - Project Hail Mary", Lego e Sony Pictures hanno spedito un modellino dell'astronave "Hail Mary" a quasi 35 chilometri di altezza. L'azione spettacolare ha fatto sì che il set entrasse ufficialmente nel Guinness dei primati.

E' ufficiale: nessun altro set Lego ha raggiunto altezze così grandi e poi è stato raccolto di nuovo come l'astronave del film «Hail Mary». Il set di icone Lego «L'astronauta» (#11389) è salito a un'altitudine di 34.988 metri il 20 marzo con l'aiuto di un pallone meteorologico modificato.

Questo significa che l'astronave non copre un'altitudine di 34.988 metri.

Questo significa che l'astronave non copre una distanza così grande come l'originale nel film «The Astronaut - Project Hail Mary», che è stato proiettato nei cinema dalla fine di marzo. Ma è stato sicuramente sufficiente per un inserimento nel Guinness dei primati per «il volo più alto di un set Lego con recupero».

La mongolfiera con l'astronave giocattolo attaccata a una piattaforma appositamente costruita si è librata a grande distanza dal suolo per più di otto ore. Poi il pallone è scoppiato come previsto e la piattaforma è scivolata a terra con un paracadute. Lì, grazie alla localizzazione GPS, il set è stato raccolto dai dipendenti dell'azienda britannica Sent into Space.

Il set Lego «L'astronauta» è salito in alto su questa piattaforma.

Fonte: Sony Pictures UK

L'azienda offre acrobazie di marketing come questa. Gli oggetti che salgono con i palloni meteorologici raggiungono altezze fino a 38 chilometri sopra la terra. Tra le altre cose, i biscotti Oreo e una valigia Samsonite hanno già viaggiato nello spazio. A rigor di termini, Sent into Space esagera un po' con «Space» (inglese: «Space»): secondo una definizione spesso utilizzata, lo spazio è parlato di spazio solo a un'altitudine superiore a 100 chilometri.

Tuttavia, l'altitudine raggiunta dai palloni aerostatici dotati di telecamere è sufficiente per produrre immagini impressionanti degli oggetti che si trovano di fronte al pianeta Terra. Questo risultato è stato raggiunto anche durante il volo dell'astronave Lego. Il set di 830 pezzi, composto dall'astronave del film, da un astronauta e da una figura aliena, ha ruotato di fronte a un bellissimo sfondo.

La campagna è stata sostenuta da una campagna di sensibilizzazione per la tutela dell'ambiente.

La campagna è sostenuta da Lego, Sony Pictures e dai registi di «The Astronaut», Phil Lord e Christopher Miller. I due hanno ricevuto il certificato ufficiale del Guinness World Records il 13 aprile.

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La domanda più interessante per i fan dei Lego rimane senza risposta dopo il volo dell'astronave: Il set era ancora intatto dopo l'atterraggio o il team ha dovuto raccogliere 830 pezzi singoli? Purtroppo, l'«Hail Mary» non è ancora disponibile nel nostro negozio.

Tra l'altro, un altro oggetto era già arrivato nello spazio» una settimana prima in occasione del film «: un trailer IMAX di «The Astronaut» è stato proiettato su un display a 31 chilometri di altezza, il che gli è valso anche un inserimento nel Guinness dei primati.

Immagine di copertina: Sony Pictures

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