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Record mondiale in «Super Mario Bros.»: mancano solo 100 millisecondi al run perfetto

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 23.6.2026

Il brasiliano Lekukie ha completato «Super Mario Bros.» in 4 minuti e 54,365 secondi. Mancano quindi solo sei fotogrammi – un decimo di secondo – al tempo teoricamente perfetto. L’esperto di speedrun Karl Jobst ritiene praticamente certo che questo record verrà battuto presto.

Ci sono speedrun in cui il divario rispetto alla corsa perfetta è quasi impercettibile. Il nuovo record mondiale di «Super Mario Bros.» è proprio uno di questi. All’inizio di giugno, Lekukie ha completato il classico del Nintendo Entertainment System in 4 minuti, 54 secondi e 365 millisecondi – e lo ha fatto con una partita che non ha perso nemmeno un fotogramma fino al livello finale di Bowser.

Prima di lui ci erano riusciti solo una manciata di giocatori – il primo fu Nipski nel 2023. Mancano ancora sei miseri frame – un decimo di secondo – per una partita perfetta. Karl Jobst, una delle voci più note della scena degli speedrun, spiega nel suo video perché il momento perfetto non tarderà ancora a lungo.

Perfetto fino all’8-4 – e poi si fa complicato

Lekukie ha azzeccato alla perfezione ogni singolo frame dei primi 31 livelli sulla strada verso il record. Il punto di riferimento per questa run perfetta è uno speedrun tool-assisted del 2019, che con 4 minuti e 54,265 secondi è considerato il miglior tempo teorico per un essere umano. Solo nell’8-4, il 32° e ultimo livello, ha perso sei fotogrammi. Ha già dimostrato più volte di riuscire a conquistare proprio questi frame: ha giocato l’8-4 alla perfezione in run singole – addirittura due volte di fila – e gli è riuscita senza errori anche una run completa a partire dal Mondo 4-2. Per Jobst questi sono indizi forti che la run perfetta è alle porte.

Perché proprio l’8-4 è così impegnativo? Nei primi 31 livelli, un sistema di “frame rule” fa sì che le piccole differenze di tempo spesso vadano perse quando si passa al livello successivo. Nell’8-4, l’ultimo livello, questo meccanismo non c’è più: ogni frame risparmiato conta subito per il tempo finale. Questo crea spazio per migliorare, ma rende anche questa sezione la prova più stressante dell’intero run. Solo pochi giocatori hanno mai completato l’8-4 alla perfezione.

A proposito, Lekukie gioca con un controller NES originale e usa diverse tecniche di impugnatura, che alterna durante la corsa. Jobst sostiene che in questo specifico speedrun chi usa il controller abbia un leggero vantaggio rispetto a chi usa la tastiera – una valutazione che in passato sarebbe stata diversa, dato che la tastiera è stata a lungo considerata superiore.

Immagine di copertina: Screenshot da YouTube

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