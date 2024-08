Realme ricarica uno smartphone con 320 watt in meno di cinque minuti

La competizione per la ricarica rapida degli smartphone sta entrando nel vivo: Realme sta dimostrando una nuova tecnologia chiamata "SuperSonic Charge". Questa tecnologia eroga 320 watt ed è progettata per caricare uno smartphone da 0 a 100 percento in meno di cinque minuti.

Realme batte un record già notevole per gli smartphone a ricarica rapida durante il suo ultimo evento. Solo l'anno scorso, il produttore aveva presentato uno smartphone che può essere ricaricato in meno di 10 minuti con 240 watt. Il Realmi GT3 ha una batteria da 4600 mAh. All'epoca, il produttore aveva chiamato la tecnologia "SuperVOOC 240". Nello stesso anno, il produttore ha presentato il Realmi GT3 con una batteria da 4600 mAh. Nello stesso anno, Xiaomi ha mostrato un video in cui il produttore caricava un Redmi 12 modificato con 300 watt da zero al 100% in poco meno di cinque minuti.

Novità e trend 240 watt? 300 watt! Realme e Xiaomi sono alla ricerca dell'alimentatore più veloce di Jan Johannsen

C'è un modo ancora migliore, a quanto pare, pensa Realme, e a distanza di più di un anno sta superando entrambi i record. Con l'ultima ricarica rapida per smartphone di Realme, chiamata "SuperSonic Charge", il produttore raggiunge ora un tempo di quattro minuti e 30 secondi con 320 watt. Nel video Realme non rivela il tipo di smartphone e la capacità della batteria utilizzata. Si tratta presumibilmente di una batteria da 4400 mAh, dato che Realme ne sta presentando una simile allo stesso evento (vedi sotto).

In definitiva, Realme non sta facendo alcun annuncio su un vero e proprio smartphone con la sua nuova tecnologia di ricarica. La dimostrazione non è quindi ancora pronta per il mercato. Inoltre, non è chiaro come la ricarica rapida influirà sulla batteria a lungo termine.

Realme ricarica uno smartphone in meno di cinque minuti. Funzionerà bene?

Fonte: Realme

Una delle innovazioni utilizzate per dimostrare i tempi di ricarica rapida sta per arrivare sul mercato: il "Pocket Cannon". Si tratta di un caricatore da 320 watt con due porte USB-C. I 320 watt possono essere raggiunti con un futuro smartphone dotato di SuperSonic Charge. Supporta anche la tecnologia SuperVOOC, attualmente presente nei dispositivi di Oneplus, Oppo e Realme. Attualmente nessuno smartphone supera i 200 watt. Sono supportati anche altri standard, tra cui USB-C Power Delivery, anche se il "Pocket Cannon" consente solo un massimo di 65 watt. Questo è comunque sufficiente per ricaricare i notebook.

Realme presenterà all'evento una batteria con una capacità di 4400 mAh, in grado di sostenere una carica di 320 watt. La particolarità è che la batteria è composta da quattro celle che si caricano tutte contemporaneamente. Per evitare il surriscaldamento, la tensione è limitata a un massimo di 20 volt. Le attuali batterie degli smartphone si caricano in media tra i 20 e i 45 watt a una tensione di 5 volt.