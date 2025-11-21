Novità e trend 15 11

QuickShare e AirDrop diventano compatibili: invio di file tra Android e iOS

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 21.11.2025

iPhone e dispositivi Android si stanno avvicinando. QuickShare e AirDrop permettono di condividere facilmente i file, ma per il momento solo con un Pixel 10.

iPhone e dispositivi Android si stanno avvicinando. QuickShare e AirDrop rendono facile la condivisione di file, ma per il momento solo con un Pixel 10.

Quasi due anni esatti dopo che Apple ha introdotto il Lo standard RCS introdotto anche per gli iPhone, Android e iOS si avvicinano ancora di più. Questa volta si tratta dello scambio di file. Google è riuscita a far comunicare la sua tecnologia QuickShare con AirDrop.

Ci vorrà un po' prima che AirDrop funzioni con tutti i dispositivi Android

AirDrop è stata la prima tecnologia a consentire lo scambio diretto senza fili tra dispositivi ed era significativamente più veloce del Bluetooth. Tuttavia, Apple l'ha riservata ai suoi dispositivi. Gli smartphone con Android o i computer con Windows erano esclusi. Non sorprende che QuickShare sia stato sviluppato come sistema concorrente per Android e Windows. Tuttavia, la separazione dal cosmo Apple è rimasta - a parte soluzioni come Localsend.

Ora però Google ha annunciato in un blog post di aver trovato un modo per rendere QuickShare compatibile con AirDrop. Questo dovrebbe semplificare la condivisione di file tra iPhone e dispositivi Android.

L'azienda non ha rivelato la compatibilità di QuickShare con AirDrop.

L'azienda non rivela come Google farà funzionare esattamente QuickShare e AirDrop insieme. Tuttavia, sottolinea che, come nel caso di RCS o delle avvertenze sui tracker, l'attenzione è rivolta alla sicurezza dell'utente.

L'estensione per QuickShare e AirDrop è un'estensione che dovrebbe semplificare la condivisione di file tra iPhone e Android.

L'estensione per QuickShare sarà distribuita immediatamente. Per il momento, tuttavia, gli smartphone della famiglia Pixel 10 potranno usufruire della collaborazione con AirDrop. L'aggiornamento non ha ancora raggiunto nemmeno la nostra redazione.

Immagine di copertina: Google

Mi piace questo articolo! A 15 persone piace questo articolo







