Questo tetto in terracotta è fatto di celle solari

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 18.8.2025

Le nuove tegole solari di Jackery sono quasi indistinguibili da lontano dalle tegole tradizionali. Il produttore le presenterà alla fiera tecnologica IFA, insieme ad altre innovazioni.

I pannelli solari sul tetto sono stati finora molto vistosi. Non tutti li apprezzano e in alcuni luoghi ci sono anche regolamenti severi su come le case devono essere progettate in relazione al paesaggio urbano. Ecco perché le nuove tegole solari di Jackery potrebbero essere una soluzione.

Ecco dove le nuove tegole solari di Jackery potrebbero essere una soluzione. Sono state annunciate all'inizio dell'anno e ora possono essere ammirate alla fiera tecnologica IFA di Berlino dal 5 settembre - insieme ad altre innovazioni.

Mattonelle con un'efficienza fino al 25 percento

Le piastrelle ondulate sono disponibili in due colori: nero ossidiana o terracotta. Inoltre, secondo il produttore, possono essere combinate con il 90 percento dei sistemi di installazione standard. Ciò significa che le vecchie piastrelle possono essere semplicemente sostituite con i pannelli solari durante una ristrutturazione.

I moduli di piastrelle con celle solari sono disponibili in due colori.

Fonte: Jackery

Le celle solari in silicio sono sottili 0,13 millimetri, il che rende possibile il design delle piastrelle. Secondo il produttore, dovrebbero comunque raggiungere un'efficienza del 25 percento e quindi generare 170 watt di energia per metro quadrato di tetto. L'efficienza è eccellente rispetto al 15-25 percento che si registra oggi. Ciò è dovuto anche alla curvatura, che consente un buon angolo di irradiazione per un'area delle celle alla volta durante il giorno. Tra l'altro, i contatti elettrici sono tutti situati sul retro delle celle e non sono quindi visibili. Jackery non ha ancora deciso di utilizzare le celle per la produzione di energia elettrica.

Jackery non ha ancora annunciato il prezzo e la data di uscita esatta delle tegole solari.

Centrale elettrica in formato piatto

Un'altra novità presentata dal produttore statunitense all'IFA è una stazione elettrica compatta per i viaggi. L'Explorer 500 v2 è dotato di batterie LiFePO4 con una capacità di 512 Wh e una potenza massima di 500 watt. Le batterie sono progettate per resistere a 6000 cicli di ricarica. La stazione elettrica può essere ricaricata in 80 minuti alla presa di corrente. In alternativa, è possibile collegare direttamente i pannelli solari.

L'Explorer Explorer 500 v2 offre molta energia in movimento.

Fonte: Jackery

Secondo il produttore, per la prima volta questa potenza è integrata in un alloggiamento appositamente compatto e leggero, ideale per il campeggio o le attività all'aperto, ad esempio. La stazione di alimentazione è dotata di due prese normali, due porte USB-C da 100 e 30 watt, una porta USB-A e una porta a 12 volt. In questo modo è possibile ricaricare o far funzionare fino a sei dispositivi contemporaneamente.

Il prezzo e la data di uscita dell'Explorer 500 v2 non sono ancora noti.

La Jackery HomePower 2000 Ultra è una storia diversa. La centrale elettrica da balcone è disponibile a circa 1000 euro o franchi. Il dispositivo è un accumulatore domestico con batterie LiFePO4 con una capacità di 2 kWh. Può essere ampliato fino a 8 kWh.

Con HomePower 2000 Ultra puoi immagazzinare l'elettricità prodotta dai pannelli solari.

Fonte: Jackery

Due ingressi MPPT PV possono essere utilizzati per collegare pannelli solari con una potenza massima di 2000 watt. Attenzione: se vuoi installare pannelli solari di grandi dimensioni sul balcone, devi verificare prima la situazione legale locale.

Un sistema intelligente di protezione antincendio è integrato nell'enorme batteria. La ricarica e la gestione dell'energia possono essere controllate tramite un'app. Anche le singole utenze finali possono essere collegate e controllate in modo specifico, per aumentare la percentuale di autoconsumo.

Immagine di copertina: Jackery

