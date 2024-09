Questo power bank ricarica direttamente l'Apple Watch

All'IFA, Anker ha presentato un power bank che ricarica l'Apple Watch senza bisogno di un cavo aggiuntivo.

Nel suo ultimo "MagGo Power Bank", Anker ha integrato direttamente il punto di ricarica per la ricarica wireless dell'Apple Watch. Il cavo di ricarica per lo smartwatch è superfluo, è sufficiente posizionarlo sulla batteria del dispositivo mobile.

10.000 mAh e cavo USB-C integrato in modo permanente

La MagGo Power Bank ha una capacità di 10.000 mAh. La versione da 45 millimetri dell'Apple Watch Series 9 ha una batteria da 308 mAh e può essere ricaricata per un mese con la power bank. Il punto di ricarica pieghevole per lo smartwatch eroga cinque watt e dovrebbe ricaricare lo smartwatch al 47 percento in 30 minuti.

L'area di ricarica per l'Apple Watch può essere ripiegata.

Fonte: Jan Johannsen

Puoi ricaricare smartphone e altri dispositivi con il power bank tramite il cavo USB-C integrato, che può essere utilizzato come maniglia per il trasporto. Fornisce fino a 30 watt di potenza di ricarica. La batteria per dispositivi mobili supporta anche la ricarica simultanea. Ciò significa che puoi ricaricarla tramite la porta USB-C di una presa di corrente e contemporaneamente alimentare uno smartwatch o un altro dispositivo.

Secondo Anker, il cavo USB-C è testato per una durata di almeno cinque anni e il power bank è realizzato con materiali riciclati al 75 percento. Il prezzo di vendita consigliato dal produttore è di 79,99 euro. Il prodotto dovrebbe essere disponibile a breve, ma non è ancora chiaro se sarà disponibile anche in Germania.