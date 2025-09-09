Novità e trend 1 0

Questo power bank non si preoccupa di un chiodo

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 9.9.2025

All'IFA, il produttore BMX ha dimostrato con orgoglio di aver ridotto il rischio di incendio delle batterie danneggiate praticamente a zero. Non c'è più surriscaldamento e, in caso di danni, il power bank continua a caricarsi come se nulla fosse.

Si ripetono i richiami di prodotti power bank altroché difetti di produzione. Emirates è la prima grande compagnia aerea a vietare l'uso di power bank negli aerei. Il produttore BMX promette che le sue nuove batterie non presentano rischi di incendio.

Meno liquido, meno rischio di incendio

Prima dell'IFA, BMX - acronimo di Better Mobile Xperience - ha lanciato una campagna Kickstarter per i suoi power bank. Ho avuto modo di mettere le mani sulle batterie alla fiera tecnologica di Berlino e di constatare di persona la loro robustezza. Il produttore utilizza batterie a stato solido per la produzione di batterie.

Il produttore utilizza la tecnologia a stato solido per i power bank. In parole povere, si tratta di utilizzare celle di batteria che sono un corpo solido senza alcun liquido. Al contrario, le batterie al litio tradizionali contengono un liquido che si incendia quando viene danneggiato. Nessun liquido significa nessun incendio e nessuna esplosione.

Al contrario: i power bank, venduti con il nome di prodotto «Solid Safe», continuano a funzionare e a ricaricare i dispositivi collegati anche se un chiodo viene conficcato.

BMX offre i suoi power bank con il nome di Solid Safe .

BMX offre i suoi power bank allo stato solido con due capacità: 5000 e 10.000 mAh. Entrambi i modelli erogano fino a 30 watt tramite USB-C e fino a 15 watt in modalità wireless. Si agganciano magneticamente agli iPhone e ai Pixel 10. Un piccolo display a colori mostra quale porta eroga la quantità di energia, mentre il power bank ricarica fino a tre dispositivi contemporaneamente - in modalità wireless e tramite due porte USB-C. Un breve cavo USB-C è incluso nella confezione e si nasconde nella cinghia di supporto.

La power bank di BMX si ricarica in modalità wireless fino a 15 watt.

Fonte: BMX

Su Kickstarter, BMX sta vendendo i powerbank a 49 o 59 dollari. I prezzi di vendita successivi dovrebbero essere di 79 e 99 dollari. Le powerbank saranno spedite in tutto il mondo tramite Kickstarter. Al momento non è chiaro se saranno disponibili in Germania in un secondo momento.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

