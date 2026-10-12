Questo lettore musicale trasforma le cartucce del Game Boy in album musicali
Il retro Song Bird è progettato per riprodurre le colonne sonore dei vecchi giochi per Game Boy ed esportarle come file WAV. Il lettore offre interessanti possibilità anche per i produttori musicali.
La musica di «Pokémon», «Tetris» o «Super Mario Land» è probabilmente ancora impressa nella mente di molti. Per ascoltare queste melodie, con il Retro Song Bird basta inserire la cartuccia originale e selezionare il titolo desiderato. La vecchia console Game Boy può rimanere nell'armadio.
Dietro il progetto c'è lo sviluppatore Bird Cartel. Secondo quanto dichiarato, il lettore musicale supporta oltre 1900 giochi per Game Boy e Game Boy Color. Oltre alle colonne sonore, è possibile riprodurre anche i singoli effetti sonori dei giochi. La musica viene riprodotta tramite un altoparlante integrato o un'uscita stereo.
Quattro canali audio per i tuoi progetti musicali
Tramite USB, il Retro Song Bird emette separatamente i quattro canali audio del Game Boy. In questo modo è possibile registrare e modificare le tracce sonore indipendentemente l'una dall'altra sul computer.
Il lettore dovrebbe essere in grado di riprodurre anche la musica di Little Sound DJ (LSDj). Con questo music tracker, puoi comporre i tuoi brani elettronici sul Game Boy e salvarli su una cartuccia. Inoltre, puoi creare mixtape con la musica di vari giochi e trasferirli su cartucce riscrivibili.
Il Retro Song Bird può anche leggere le cartucce di gioco e salvare i loro contenuti come file ROM. Anche i salvataggi di gioco possono essere archiviati e ripristinati.
La Game Boy Camera diventa una webcam
Persino la Game Boy Camera di Nintendo del 1998 dovrebbe poter essere utilizzata come webcam USB con il Retro Song Bird. Il modulo fotocamera fornisce immagini in bianco e nero a grana grossa con una risoluzione di appena 128 × 112 pixel.
Dovrebbe essere possibile giocare ai titoli delle cartucce inserite anche tramite il browser. Un'interfaccia di programmazione aperta (API) consente agli sviluppatori di scrivere i propri programmi che accedono alle funzioni del Retro Song Bird. Nuove funzionalità e giochi supportati verranno aggiunti tramite aggiornamenti Wi-Fi.
Lancio previsto entro il 2026
Finora esistono solo pochi prototipi del Retro Song Bird. Bird Cartel prevede la distribuzione per la fine del 2026. Non sono ancora disponibili una data precisa o un prezzo di vendita.
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