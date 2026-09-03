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Questo altoparlante da comodino è anche un laboratorio del sonno

Un sistema radar per la camera da letto: l'Anker Soundcore Sleep Speaker X10 Pro non solo monitora il riposo notturno, ma aiuta anche ad addormentarsi rapidamente, a dormire bene e a lungo.

Chi monitora il proprio sonno impara molto su se stesso: ad esempio, l'uso dei social media subito prima di andare a dormire ritarda l'addormentamento. Tuttavia, non tutti si sentono a proprio agio di notte con uno smartwatch, un braccialetto o un anello intelligente. Anker ha presentato un'alternativa alla fiera tecnologica IFA di Berlino.

Il Soundcore Sleep Speaker X10 Pro di Anker sembra un altoparlante per i Teletubbies e va posizionato sul comodino. Nell'antenna estraibile è integrato un sistema radar a 60 gigahertz che monitora il sonno, la respirazione, la frequenza cardiaca e i movimenti. A proposito, la tecnologia non è nuova: gli ospedali la utilizzano già nel monitoraggio sanitario senza contatto, ad esempio per neonati o anziani.

Il dispositivo di Anker, però, non si limita a misurare il sonno, ma mira addirittura a migliorarlo. Tramite l'altoparlante integrato, riproduce «suoni terapeutici» adattati alle abitudini di sonno personali. I LED fungono da luce per l'addormentamento e il risveglio, anch'essi adattati a ciò che rileva il tracker. Ogni mattina, nell'app è disponibile un rapporto dettagliato sul sonno.

L'antenna registra la respirazione e il movimento.

Suono, luce e sveglia senza abbonamento

Il tutto funziona senza abbonamento e costi aggiuntivi. Inoltre, l'X10 Pro funge da altoparlante Bluetooth per lo streaming musicale. E sì, posso usarlo anche come orologio e sveglia, così non ho bisogno di nient'altro sul comodino.

I suoni, tra l'altro, non sono rumori naturali né rumore bianco. Anker punta sui «Personalized Acoustic Beats»: suoni rilassanti per il sonno con variazioni di volume quasi impercettibili. Il cervello percepisce questi impulsi come un ritmo calmante.

Suono e luce dovrebbero migliorare il sonno.

Alcune domande rimangono aperte dopo il primo annuncio all'IFA: come e dove vengono elaborati i dati? Come si possono integrare i dati misurati in altre app sanitarie? Il sistema funziona anche se più persone dormono nello stesso letto? Anker risponderà sicuramente a queste domande entro il lancio sul mercato; del resto, ci vorrà ancora un po' di tempo.

Il Soundcore Sleep Speaker X10 Pro di Anker dovrebbe arrivare sul mercato all'inizio del 2027. Il prezzo sarà di circa 350 franchi o euro.

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