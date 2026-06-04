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Questi sono i nuovi giochi Xbox Game Pass per giugno 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 4.6.2026

La prima ondata di giugno per Game Pass è stata determinata. Quattro giochi saranno pubblicati in abbonamento al lancio: "Solarpunk", "Beastro", "Starseeker: Astroneer Expeditions" e "Junkster".

Il tuo arretrato non ha un periodo di grazia. I nuovi giochi Game Pass saranno rilasciati tra il 4 e il 16 giugno 2026, con «Herdling» e «Total Chaos» a partire dal 16 giugno, seguiti da «Junkster», l'ultima aggiunta annunciata a questa ondata, il 16 giugno.

Quali sono i livelli di Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è suddiviso in tre livelli: Essential, Premium e Ultimate. Inoltre, c'è PC Game Pass. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 50 giochi e sconti per i membri. Premium estende questo accesso all'ampia libreria di giochi con centinaia di giochi giocabili sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso alle uscite del giorno uno dei giochi Microsoft Studios, oltre a EA Play e Cloud Gaming.

[nonTradurre]«[/NonTradurre]Pastore[nonTradurre]»[/NonTradurre]

Quando: 4 giugno

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Nuovo in-Game Pass Premium; già inclusi in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Avventura Atmosferica

Tipo di partita: Giocatore singolo



[nonTradurre]«[/NonTradurre]Il Pastore[nonTradurre]»[/NonTradurre] si concentra su un viaggio calmo e visivamente potente invece che su azioni frenetiche. Guiderai un branco di creature insolite attraverso paesaggi alpini, passaggi pericolosi e ambienti sempre più misteriosi. Il gioco combina esplorazione, enigmi facili e una gestione attenta del branco.

L'attenzione non è sulla lotta contro gli avversari, ma sul rapporto tra te e le creature che proteggi. Il percorso porta in salita, oltre ostacoli, a momenti spaventosi e piccole sfide che risolvi con una panoramica e pazienza.

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[nonTradurti]«[/NonTradurre]Caos Totale[NonTradurre]»[/NonTradurre]

Quando: 4 giugno

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Nuovo in-Game Pass Premium; già inclusi in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Survival Horror in prima persona

Tipo di partita: Giocatore singolo



[noNotTradurre]«[/NonTradurti]Caos Totale[nonTradurti]»[/nonTradurre] è un oscuro gioco survival horror in arrivo su Game Pass che ti manda su un'isola fatiscente in prima persona. Fort Oasis sembra abbandonato, ma non vuoto. Cercherai materiali, creerai armi improvvisate e navigherai in un mondo dove realtà e illusione si mescolano sempre di più.

Il gioco proviene dal creatore di «Turbo Overkill», ma ha un tono molto più lento e opprimente. Invece di un'azione pura e ininterrotta, [noTradurre]"[/NonTradurre]Caos Totale[NonTradurre]"[/NonTradurre] richiede gestione delle risorse, un'esplorazione attenta e affrontare creature che non dovresti incontrare sempre direttamente.

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[nonTradurti]«[/NonTradurre]Solarpunk[NonTradurre]»[/NonTradurre]

Quando: 8 giugno

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Genere: Sopravvivenza, creazione, costruzione

Tipo di partita: Multiplayer singleplayer e cooperativo



[nonTradurti]«[/NonTradurre]Solarpunk[nonTradurti]»[/NonTradurre] viene lanciato il primo giorno su Game Pass, spostando il genere survival in un mondo più amichevole e tecnologicamente avanzato. Invece di tempi di fine grigia, esplori isole fluttuanti, costruisci edifici, pianti cibo e crei gadget per aiutarti a sopravvivere e viaggiare. Il tuo dirigibile gioca un ruolo centrale in questo, perché puoi usarlo per raggiungere nuove isole e aprire gradualmente il mondo di gioco.

Da solo, puoi costruire e plasmare l'ambiente al tuo ritmo. In co-op, lavori con amici su progetti congiunti, raccogli risorse e condividi i compiti. Il fascino sta nella combinazione di meccaniche di sopravvivenza e fantascienza brillante e ottimista.

Dal mio collega Debora farà una recensione del gioco la prossima settimana. È una grande fan del genere Solarpunk.

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[nonTradurre]«[/NonTradurre]Indiscusso[nonTradurre]»[/NonTradurre]

Quando: 8 giugno

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, portatile e PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Genere: Simulazione di pugilato, gioco sportivo

Tipo di partita: Multiplayer singleplayer e online



[nonTradurti]«[/NonTradurre]Indiscusso[NonTradurre]"[/NonTradurre] vuole portare la boxe sullo schermo nel modo più autentico possibile. Il gioco si concentra sul gioco di piedi, controllo della distanza, angolo del tiro e tempismo. Non solo controlli singoli ganci e jab, ma devi anche leggere sul ring come si posiziona il tuo avversario, quando è libero e quando è meglio schivare. Pugili con licenza, animazioni realistiche e un flusso fisico di combattimento sono pensati per creare la sensazione di un vero incontro di boxe.

In modalità giocatore singolo, puoi usare battaglie e contenuti di carriera per costruire il tuo stile. Online competete contro altri giocatori.

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[nonTradurre]«[/NonTradurre]Persona 5 Real[NonTradurre]»[/NonTradurre]

Quando: 9 giugno

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Genere: JRPG, Dungeon Crawler, Social Sim

Tipo di partita: Giocatore singolo



[noTradurti]«[/NonTradurre]Persona 5 Royal[NonTradurre]»[/nonTradurre] è uno dei giochi di ruolo giapponesi più famosi degli ultimi anni. Interpreti uno studente a Tokyo che va a scuola durante il giorno, coltiva amicizie, fa lavori part-time e pianifica il suo tempo libero. Di notte, diventa un'avventura stilizzata intorno ai Ladri Fantasma di Cuori. Il gruppo penetra nelle menti distorte delle persone corrotte, combatte contro le ombre e costringe i loro bersagli a pentirsi.

Il gioco combina combattimenti a turni, esplorazione dei dungeon, costruzione di gruppi e fusione di persona con una vasta simulazione quotidiana. Le tue scelte nella routine quotidiana influenzano le relazioni, le abilità e le opportunità di combattimento.

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[nonTradurre]«[/NonTradurre]Beastro[noTradurre]»[/NonTradurre]

Quando: 11 giugno

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, portatile e PC

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Genere: Simulatore di vita accogliente, costruzione di mazzi, avventura

Tipo di partita: Giocatore singolo



[noNotTradurre]«[/NonTradurre]Beastro[nonTradurre]»[/nonTradurre] viene lanciato il primo giorno di Game Pass e mescola diversi generi insieme. A prima vista, il gioco sembra una simulazione di vita accogliente, ma sotto di esso c'è un'avventura di costruzione del mazzo in ottiche di burattini. Ti allehi con un dio ferito e una banda insolita di eroi la cui forza dipende non solo dalle carte ma anche dai pasti.

Il tuo compito è preparare piatti magici e modellare i ponti dei tuoi compagni. Questi poi vanno in battaglia contro mostri che minacciano la tua terra natale.

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[nonTradurre]«[/NonTradurre]Rana Sqwad[nonTradurre]»[/NonTradurre]

Quando: 11 giugno

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Genere: Puzzle platform cooperativo, avventura fisica

Tipo di partita: Multiplayer cooperativo per un massimo di otto partite



[nonTradurti]«[/NonTradurre]Frog Sqwad[nonTradurre]»[/NonTradurre] si basa interamente sulla cooperazione caotica. Controlli rane che si muovono nelle fogne, saltano, dondolano, si catapultano a vicenda e possono crescere sempre di più mangiando. L'obiettivo segue la missione assurda del Re della Palude: la tua squadra è farsi strada combattendo attraverso i livelli, risolvere enigmi e sopravvivere come gruppo. La fisica gioca un ruolo centrale in questo. I movimenti diventano volutamente imprevedibili, i personaggi si scontrano, le azioni scatenano reazioni a catena.

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[nonTradurti]«[/NonTradurre]Starseeker: Spedizioni Astroneer[NonTradurre]»[/NonTradurre]

Quando: 11 giugno

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Genere: Esplorazione cooperativa, avventura fantascientifica

Tipo di partita: Concentrati sulle spedizioni multiplayer cooperative



Con [noTradurre]«[/NonTradurre]Starseeker: Spedizioni Astroneer[noTradurre]»[/nonTradurre], System Era sta sviluppando l'universo [nonTradurre]«[/nonTradurre]«[/nonTradurre][/nonTradurre][/nonTradurre] universo in una nuova direzione. Il gioco sarà inizialmente rilasciato come anteprima e si concentra su missioni spaziali congiunte.

Vi unirete all'equipaggio dell'ESS Starseeker, una stazione spaziale da cui decollano spedizioni verso vari sistemi stellari. Lì esplorerai pianeti alieni, completerai obiettivi planetari e collaborerai con altri giocatori. A differenza dell'originale [noTradurre]«[/nonTradurre]Astroneer[nonTradurre]»[/nonTradurre], l'attenzione non è sulla costruzione della propria base, ma sull'azione coordinata di un gruppo

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[nonTradurre]«[/NonTradurre]Junkster[nonTradurre]»[/nonTradurre]

Quando: 16 giugno

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, portatile e PC

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Genere: Platform d'azione 3D, Gioco

di costruzione Tipo di partita: Giocatore singolo



[nonTradurti]«[/NonTradurre]Junkster[nonTradurre]»[/NonTradurre] ti manda su un pianeta discarica dove nuove opportunità nascono dai pezzi rotti. Controlli UM-13, un piccolo robot da costruzione la cui astronave non è più in grado di volare dopo un atterraggio di emergenza. Per ricominciare, dovrai trovare il carico perso, superare ostacoli e usare l'ambiente con la chiave inglese robotica. Il gioco combina passaggi saltatori ed esplorazioni con semplici elementi di costruzione.

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Questi giochi stanno lasciando Game Pass

Oltre ai nuovi arrivi, ci sono anche partenze. Il 15 giugno 2026, Microsoft rimuoverà cinque giochi da Game Pass. Se vuoi ancora giocare uno di loro, hai tempo fino ad allora. Questi titoli stanno lasciando il servizio:

[nonTradurre]«[/NonTradurre]Evoluzione del Mondo Giurassico 2[NonTradurre]»[/NonTradurre]

[nonTradurti]«[/NonTradurre]Perso in Casual: The Eternal Die[noTradurre]»[/NonTradurre]

[nonTradurre]«[/nonTradurre]Scott Pilgrim vs. Il mondo[nonTradurre]»[/NonTradurre]

[nonTradurti]«[/NonTradurre]Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition[nonTradurre]»[/NonTradurre]

[nonTradurti]«[/NonTradurRe]Tartarughe Ninja: La Vendetta dello Shredder[NonTradurre]»[/NonTradurre]

Immagine di copertina: Apogee Entertainment

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