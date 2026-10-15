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Questi sono i nuovi giochi PS Plus di ottobre 2026 per l'abbonamento Premium

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 15.10.2026

Un'avventura mafiosa, uno sparatutto cooperativo insolito e il ritorno di un classico Playstation: Sony ha annunciato nove nuovi giochi per Playstation Plus. Due di questi rimarranno riservati agli abbonati Premium.

Con «Mafia: The Old Country» viaggi nella Sicilia dell'inizio del XX secolo. In «Horizon Forbidden West», invece, esplori un mondo post-apocalittico pieno di creature meccaniche. Chi preferisce giocare in compagnia può unirsi in «Mycopunk» con un massimo di tre amici per difendersi da creature fungine aliene. Anche gli appassionati di horror troveranno pane per i loro denti con «Poppy Playtime: Chapter 2» e «The Midnight Walk».

I nuovi giochi saranno disponibili a partire dal 20 ottobre.

Quali sono i livelli dell'abbonamento Playstation Plus? Playstation Plus è suddiviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, giochi mensili gratuiti, archiviazione nel cloud e sconti esclusivi sul Playstation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e amplia l'offerta con un vasto catalogo di giochi PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, contiene in aggiunta una raccolta di titoli classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, versioni di prova a tempo limitato di giochi selezionati e funzionalità di cloud streaming.

Novità per l'abbonamento Premium

«Dino Crisis 2» (2000)

Quando: 20 ottobre

Dove: PS4, PS5

Genere: Action-adventure, survival horror

Tipo di gioco: Giocatore singolo



«Dino Crisis 2» di Capcom ti riporta indietro al periodo Cretaceo. Dopo un esperimento fallito con una nuova fonte di energia, un'intera città scompare. Gli agenti Regina e Dylan devono scoprire cosa è successo. Lungo il percorso incontreranno numerosi dinosauri, che combatteranno con pistole, fucili a pompa e altre armi.

«RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition» (2004)

Quando: 20 ottobre

Dove: PS4, PS5

Genere: Simulazione gestionale e di costruzione

Tipo di gioco: Giocatore singolo



In «RollerCoaster Tycoon 3» pianifichi e gestisci il tuo parco divertimenti. Costruisci montagne russe e attrazioni, apri negozi e ti occupi del personale e delle finanze. Dovrai tenere conto delle esigenze dei tuoi ospiti affinché il tuo parco rimanga redditizio.

Nella modalità carriera completi diversi scenari con obiettivi predefiniti. La modalità sandbox, invece, ti lascia piena libertà nella progettazione. La Complete Edition include, oltre al gioco principale, le espansioni «Soaked!» e «Wild!», che aggiungono, tra le altre cose, parchi acquatici e recinti per animali.

Novità per gli abbonati Extra e Premium

«Mafia: The Old Country» (2025)

Quando: 20 ottobre

Dove: PS5

Genere: Action-adventure

Tipo di gioco: Giocatore singolo



«Mafia: The Old Country» ti porta nella Sicilia dell'inizio del XX secolo. Assumi il ruolo di Enzo Favara, che vuole conquistarsi il suo posto in una famiglia criminale. Si ritroverà coinvolto in lotte di potere, tradimenti e scontri violenti. L'action-adventure punta su una trama lineare invece di un mondo di gioco aperto. Esplorerai ambientazioni siciliane, parteciperai a sparatorie, combatterai con coltelli e ti muoverai a piedi, a cavallo o con le prime automobili.

Il quarto capitolo principale della serie racconta un prequel autonomo e si concentra sull'ascesa di Enzo all'interno della mafia.

«Horizon Forbidden West» (2022)

Quando: 20 ottobre

Dove: PS4, PS5

Genere: Action RPG

Tipo di gioco: Giocatore singolo



In «Horizon Forbidden West», Aloy continua il suo viaggio attraverso un mondo post-apocalittico in cui enormi creature meccaniche popolano il paesaggio. Una piaga misteriosa minaccia la vita sulla Terra. Per scoprirne la causa, Aloy viaggia verso l'ovest dell'ex Nord America. Lì incontrerà nuove tribù, esplorerà rovine e combatterà contro macchine pericolose. Oltre alle armi a distanza, utilizza trappole e diverse abilità speciali. Il mondo di gioco aperto offre numerose missioni secondarie e segreti.

«Mycopunk» (2026)

Quando: 20 ottobre

Dove: PS5

Genere: Sparatutto in prima persona, Looter-shooter

Tipo di gioco: Giocatore singolo, cooperativa online fino a quattro persone



In «Mycopunk» combatti come parte di un gruppo di robot dismessi contro creature fungine aliene. Una multinazionale invia la squadra sul pianeta New Atlas, dove un disastro fungino è sfuggito al controllo. In singole missioni combatterai orde di nemici, raccoglierai equipaggiamento e migliorerai le tue armi.

«Poppy Playtime: Chapter 2» (2022)

Quando: 20 ottobre

Dove: PS4, PS5

Genere: Survival horror, puzzle-adventure

Tipo di gioco: Giocatore singolo



Nel secondo capitolo di «Poppy Playtime» esplori ulteriori aree di una fabbrica di giocattoli abbandonata. Dopo l'incontro con Huggy Wuggy e la liberazione di Poppy, la ricerca di risposte ti conduce più a fondo nell'edificio. Lì ti attendono nuovi enigmi e pericolosi personaggi giocattolo.

«The Midnight Walk» (2025)

Quando: 20 ottobre

Dove: PS5, opzionale con PS VR2

Genere: Horror-adventure, dark fantasy

Tipo di gioco: Giocatore singolo



Un mondo fatto di argilla fa da sfondo a «The Midnight Walk». Giochi nei panni di una figura bruciata chiamata The Burnt One e accompagni la piccola creatura lanterna Potboy attraverso un cupo mondo fantasy. La sua fiamma fornisce luce, ma attira anche creature pericolose. Dovrai nasconderti, superare in astuzia i mostri e risolvere enigmi per continuare il tuo viaggio.

«Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition» (2021)

Quando: 20 ottobre

Dove: PS4, PS5

Genere: JRPG

Tipo di gioco: Giocatore singolo



«Tales of Arise» racconta il conflitto tra i pianeti Dahna e Rena. Per secoli i Renani hanno oppresso la popolazione di Dahna. Al centro della storia ci sono Alphen e Shionne, che si oppongono a questo dominio. Nel loro viaggio si uniranno a loro altri compagni. I combattimenti si svolgono in tempo reale e combinano attacchi con abilità speciali e azioni di squadra.

La «Beyond the Dawn Edition» contiene, oltre al gioco principale, anche l'omonima espansione del 2023. Questa prosegue la storia circa un anno dopo e aggiunge nuove missioni, dungeon e un ulteriore arco narrativo.

«Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game» (2025)

Quando: 20 ottobre

Dove: PS4, PS5

Genere: Action RPG

Tipo di gioco: Giocatore singolo



In «Monster Energy Supercross 25» sali in sella alla moto da cross e gareggi contro i migliori piloti del campionato statunitense di Supercross. Sui tracciati ufficiali della stagione 2025 combatterai per ottenere tempi sul giro veloci e punti per il campionato. Non conta solo la velocità: dovrai calcolare bene i salti, affrontare le curve in modo pulito e controllare la tua moto su un terreno sempre più dissestato.

Immagine di copertina: MoonHood

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