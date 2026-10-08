Novità e trend 8 1

Questi sono i nuovi giochi dell'Xbox Game Pass di ottobre 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 8.10.2026

Otto giochi arriveranno direttamente al lancio su Game Pass, tra cui "Valor Mortis" e "Neon Abyss 2". A questi si aggiunge "Battlefield 6". Allo stesso tempo, nove titoli lasceranno l'abbonamento.

Le cose si fanno particolarmente insolite con le uscite più piccole. In «Beyond These Stars» costruisci una città sul dorso di una balena spaziale. «Valor Mortis» trasforma le guerre napoleoniche in un cupo soulslike. E in «Chained Beasts» combatti per la tua sopravvivenza come gladiatore incatenato. I primi giochi saranno disponibili dall'8 ottobre.

Quali sono i livelli dell'Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è suddiviso in tre livelli: Essential, Premium e Ultimate. Inoltre, esiste il PC Game Pass. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 50 giochi e sconti per i membri. Premium estende questo accesso alla vasta libreria di giochi giocabili sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi del Game Pass, l'accesso ai titoli al day-one degli studi Microsoft, oltre a EA Play e al Cloud Gaming.

«Echo Weaver»

Quando: 8 ottobre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Ultimate e PC Game Pass

Genere: Metroidvania / Avventura rompicapo

Tipo di gioco: Giocatore singolo



In «Echo Weaver» vesti i panni dell'ultimo cosiddetto Weaver ed esplori un mondo intrappolato in un loop temporale. Il metroidvania bidimensionale combina esplorazione, enigmi e manipolazione del tempo. A differenza di molti altri titoli del genere, sblocchi i tuoi progressi principalmente attraverso nuove scoperte.

Devi comprendere le connessioni del mondo di gioco, scoprire percorsi nascosti e sfruttare le anomalie temporali a tuo vantaggio. Con ogni partita impari di più sull'ambiente e ti avvicini alla causa del loop temporale.

«Forever Ago»

Quando: 8 ottobre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Ultimate e PC Game Pass

Genere: Avventura narrativa / Esplorazione

Tipo di gioco: Giocatore singolo



Dopo un tragico evento, Alfred parte per un viaggio verso nord. Al centro di «Forever Ago» ci sono la sua ricerca di perdono e gli incontri con altre persone. Lo accompagni attraverso diversi paesaggi, esplori l'ambiente e immortali momenti speciali con una macchina fotografica. Lungo la strada incontri vari personaggi e scopri di più sulla loro storia. L'avventura punta su una narrazione tranquilla e tratta temi come i ricordi, la perdita e le relazioni interpersonali.

«Neon Abyss 2»

Quando: 8 ottobre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Ultimate, Premium e PC Game Pass

Genere: Action-roguelike / Run-and-gun platformer

Tipo di gioco: Giocatore singolo e cooperativa online fino a quattro persone



«Neon Abyss 2» ti conduce in un mondo cyberpunk in pixel art, dove regnano divinità antiche e moderne. Dopo essere stato sconfitto a New Athens, ti fai strada combattendo attraverso l'Abisso per vendicarti. Ti aspettano sparatorie frenetiche, sezioni platform e numerosi nemici.

«Battlefield 6»

Quando: 13 ottobre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Ultimate e PC Game Pass

Genere: Sparatutto in prima persona / Azione militare

Tipo di gioco: Giocatore singolo e multiplayer online



Grandi campi di battaglia, veicoli e ambienti distruttibili caratterizzano «Battlefield 6». Lo sparatutto militare combina scontri tra unità di fanteria con carri armati, aerei e altri veicoli militari. Nella modalità multiplayer, le squadre si affrontano su vaste mappe e combattono per posizioni strategicamente importanti a seconda della modalità di gioco. Oltre alle varie modalità multiplayer, il gioco offre una campagna per giocatore singolo con una trama dedicata.

«Deep Dish Dungeon»

Quando: 13 ottobre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Ultimate e PC Game Pass

Genere: Dungeon crawler / Avventura di sopravvivenza / Crafting

Tipo di gioco: Giocatore singolo e cooperativa online



Un misterioso sotterraneo fa da scenario a «Deep Dish Dungeon». Esplori stanze create a mano, cerchi risorse e provi a svelare i segreti della struttura sotterranea. Il gioco combina la classica esplorazione dei dungeon con meccaniche di sopravvivenza e un sistema di crafting. Utilizzi i materiali trovati per creare oggetti utili e raggiungere nuove aree. Alcuni percorsi ed enigmi si sbloccano solo dopo aver esplorato altre sezioni in precedenza.

«Valor Mortis»

Quando: 13 ottobre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, portatile e PC

Come: Ultimate e PC Game Pass

Genere: Gioco di ruolo d'azione / Soulslike / Azione in prima persona

Tipo di gioco: Giocatore singolo



Le guerre napoleoniche costituiscono lo sfondo storico di «Valor Mortis». Tuttavia, la storia prende rapidamente una piega soprannaturale. Interpreti un ex soldato dell'esercito di Napoleone che torna in vita dopo la morte. Dalla prospettiva in prima persona, combatti contro creature grottesche e utilizzi, oltre alle armi convenzionali, anche abilità soprannaturali. Il sistema di combattimento si ispira ai soulslike e richiede un buon tempismo nell'attaccare e schivare.

«Bluey’s Happy Snaps»

Quando: 15 ottobre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, portatile e PC

Come: Ultimate e PC Game Pass

Genere: Avventura per famiglie / Esplorazione / Fotografia

Tipo di gioco: Giocatore singolo e cooperativa locale per due persone



La serie animata australiana «Bluey» riceve un altro adattamento videoludico con «Bluey’s Happy Snaps». Insieme a Bluey e sua sorella Bingo, esplori luoghi noti della serie. Al centro c'è una macchina fotografica con cui fotografi animali, personaggi e situazioni particolari. I tuoi scatti finiscono in un album che puoi decorare con adesivi e ornamenti. Inoltre, ti aspettano piccole attività e suggerimenti per giochi al di fuori del mondo digitale. Yippie.

«Chained Beasts»

Quando: 15 ottobre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Ultimate e PC Game Pass

Genere: Action-roguelike / Combattimenti tra gladiatori

Tipo di gioco: Giocatore singolo e cooperativa fino a quattro persone



In «Chained Beasts» combatti come gladiatore in un'arena per la tua sopravvivenza. Sei collegato ai tuoi compagni da catene, il che rende i combattimenti decisamente più complicati. Dovete coordinare i vostri movimenti mentre eliminate i nemici con armi o oggetti presenti nell'ambiente. Anche trappole come pareti chiodate o fosse di serpenti possono essere usate contro i nemici.

«Beyond These Stars»

Quando: 16 ottobre

Dove: PC

Come: Ultimate e PC Game Pass

Genere: Strategia gestionale / Simulazione di costruzione città

Tipo di gioco: Giocatore singolo



Costruire una città sul dorso di una gigantesca balena spaziale: questo è l'insolito punto di partenza di «Beyond These Stars». Ti assumi la responsabilità di una comunità chiamata Peeps e costruisci la loro casa sul dorso della balena Kewa. Ti occupi di edifici, catene di produzione e dei bisogni dei tuoi abitanti.

Poiché lo spazio e le risorse sono limitati, costruisci avamposti aggiuntivi su pianeti alieni. Allo stesso tempo, devi tenere conto dei bisogni della balena vivente. Il tuo rapporto con Kewa influenza lo sviluppo del vostro viaggio comune attraverso l'universo.

Questi giochi lasciano il Game Pass

Il 15 ottobre 2026, Microsoft rimuoverà nove titoli dal Game Pass. Se desideri continuare a giocarci in seguito, dovrai acquistarli separatamente.

«A Plague Tale: Requiem»

«Clair Obscur: Expedition 33»

«Crime Scene Cleaner»

«Donut County»

«Evil West»

«Nova Roma»

«Pacific Drive»

«Superball»

«The Casting of Frank Stone»

Immagine di copertina: Electronic Arts

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