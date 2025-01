Questi occhiali intelligenti sembrano occhiali normali

Gli occhiali Even Realities G1 sono visivamente indistinguibili dai normali occhiali. Ma sovrappongono le informazioni direttamente nel campo visivo, anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

Finora, guardando la maggior parte degli occhiali, si capisce che hanno una tecnologia aggiuntiva incorporata. Questo è diverso con gli Even Realities G1 Glasses, che vengono mostrati in versione di serie alla fiera tecnologica CES di Las Vegas.

Un paio di occhiali del tutto normali

Con 43 grammi, la montatura degli occhiali non è molto più pesante di una versione senza tecnologia. Inoltre, il peso non si trova sul naso, ma all'estremità delle aste. È qui che è installata la batteria e tutta la tecnologia. Questa zona è anche l'unica che appare più ingombrante rispetto ai normali occhiali.

Gli occhiali sono disponibili in due versioni.

Fonte: Even Realities

La cornice sarà disponibile in due modelli, ciascuno in due o tre colori, quando sarà in vendita. Il costo è di circa 700 franchi o euro e non è necessario sottoscrivere un abbonamento aggiuntivo. Gli occhiali sono disponibili anche con lenti da vista. Le lenti monofocali costano 150 franchi o euro in più. Puoi anche farti fare delle correzioni personalizzate o delle lenti varifocali da un ottico. Il produttore ha già coinvolto partner in tutta Europa e in Svizzera.

Il fatto che gli sviluppatori di Even Realities abbiano già lavorato per altri marchi di occhiali è evidente anche nei sofisticati accessori. Sono disponibili clip per occhiali da sole abbinate al prezzo di 100 franchi o euro, una normale custodia per occhiali al prezzo di 30 franchi o euro e una custodia di ricarica al prezzo di 150 franchi o euro.

La tecnologia si trova principalmente nelle estremità leggermente più spesse delle aste.

Fonte: Even Realities

Proiettori ultra piccoli e intelligenza artificiale

Al momento non puoi aspettarti un'esperienza di realtà mista perfetta in questo mini design. Invece, due micro motori a LED proiettano i contenuti sulle lenti nel campo visivo. L'effetto è simile a quello di un head-up display in auto: testo e grafica sembrano fluttuare nell'aria a circa due metri di fronte a te. Secondo l'azienda produttrice, i proiettori installati sono attualmente i più piccoli del loro genere.

In questa prima versione, gli occhiali non possono visualizzare alcun colore, ma solo caratteri in verde monocromatico. La luminosità viene regolata automaticamente fino a un massimo di 1000 nit. Sulle aste sono integrati pulsanti a sfioramento e due microfoni per i comandi vocali, ma non ci sono altoparlanti. La batteria dovrebbe durare circa un giorno e mezzo.

Cosa può essere visualizzato sui display? Le notifiche di tutte le app, ovviamente, ma purtroppo non è possibile rispondere nonostante i microfoni. La data, l'ora e le prossime voci del calendario possono essere visualizzate utilizzando i pulsanti a sfioramento.

Ci sono anche alcune funzioni sviluppate appositamente per gli occhiali:

Note : È possibile dettare brevi testi con un comando vocale e visualizzarli direttamente sul display. Questi possono anche essere corredati da una località, una data o un'ora e riapparire al momento giusto.

: È possibile dettare brevi testi con un comando vocale e visualizzarli direttamente sul display. Questi possono anche essere corredati da una località, una data o un'ora e riapparire al momento giusto. Traduzioni : Gli occhiali traducono automaticamente la lingua parlata e visualizzano i risultati come una sorta di sottotitolo direttamente nel campo visivo. Al momento sono disponibili 13 lingue, tra cui inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo.

: Gli occhiali traducono automaticamente la lingua parlata e visualizzano i risultati come una sorta di sottotitolo direttamente nel campo visivo. Al momento sono disponibili 13 lingue, tra cui inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo. Navigazione: Una piccola mappa e le istruzioni di navigazione vengono visualizzate sul display, in modo da non dover più guardare lo smartphone quando viaggi in una città straniera, per esempio.

Per la navigazione viene visualizzata anche una piccola mappa.

Fonte: Even Realities

Teleprompter : Un testo o un documento può essere visualizzato tramite l'applicazione per occhiali. Il sistema riconosce ciò che stai dicendo e scorre automaticamente. Ideale per presentazioni, keynote o registrazioni video.

: Un testo o un documento può essere visualizzato tramite l'applicazione per occhiali. Il sistema riconosce ciò che stai dicendo e scorre automaticamente. Ideale per presentazioni, keynote o registrazioni video. Assistente AI: Basta premere un pulsante per accedere alla ricerca AI di Perplexity e porre domande tramite l'assistente vocale. Le risposte vengono visualizzate direttamente sugli occhiali.

Gli occhiali Even Realities G1 mostrano ciò che è già tecnicamente possibile oggi. Per il momento, sono interessanti per un gruppo target piuttosto ristretto che utilizza regolarmente una delle funzioni sopra citate. Non appena lo schermo sarà in grado di visualizzare i colori e di offrire qualche altra funzione, questi occhiali potrebbero diventare un'alternativa agli smartwatch.