Questa piramide del sonno di Serapis mira a migliorare il tuo sonno

Kim Muntinga 8.12.2025

Serapis vuole rendere più facile addormentarsi con una piramide del sonno. Il dispositivo raggruppa diversi stimoli che dovrebbero avere un effetto calmante.

La giovane azienda Serapis vuole dare una scossa al mercato del sonno. Con il sistema All-in-One Sleep Aid System, il produttore presenta un dispositivo che combina diverse tecnologie di rilassamento ben note. Il suo scopo è quello di sostituire i tradizionali ausili per il sonno, come le macchine per il rumore bianco o i dispositivi per la terapia della luce. Il design a forma di piramide è molto semplice.

Il design a forma di piramide è sorprendente e, secondo Serapis, è destinato a creare un effetto calmante nella stanza. Il dispositivo misura 20 × 20 × 20,5 centimetri e pesa 3,1 chilogrammi.

Un sistema che vuole essere in grado di fare tutto

La piramide del sonno combina stimoli acustici, visivi e ritmici. Serapis utilizza rumore bianco, suoni naturali, impulsi luminosi di respirazione e i cosiddetti «Somnofractal» visivi. Secondo il produttore, questi schemi (visivi) avrebbero un effetto calmante. Non esiste praticamente alcuna prova scientifica indipendente a favore di questo tipo di visualizzazione, per cui la sua reale efficacia è difficile da valutare.

Una risonanza Schumann costante di 7,83 Hertz completa il tutto. Questa corrisponde alla frequenza fondamentale delle oscillazioni elettromagnetiche dell'atmosfera terrestre. Serapis la interpreta come una promozione del rilassamento e la collega a uno stato di onde alfa stabili del cervello.

Tuttavia, le prove scientifiche di questo fenomeno sono controverse. Sebbene esistano piccoli studi sulle frequenze elettromagnetiche molto basse e sulle possibili influenze sul sonno, mancano ancora dati chiari e affidabili. I ricercatori indipendenti classificano quindi l'effetto come teoricamente plausibile, ma non sufficientemente provato.

Il dispositivo genera schemi di luce e suono che, secondo il produttore, dovrebbero favorire il sonno.

Serapis sta posizionando il sistema come supporto per le persone che hanno difficoltà a spegnersi la sera o che si svegliano spesso durante la notte. Il sistema offre diverse modalità orientate a diversi modelli di sonno. Un test gratuito del tipo di sonno sul sito web del produttore determina l'impostazione più adatta. Il dispositivo si controlla con pochi pulsanti: senza app e senza menu complicati. Oltre alle modalità, puoi anche impostare un timer e regolare i colori della luce.

Come funziona la tecnologia in dettaglio

Il componente centrale è l'intonazione nella gamma delle onde alfa, che è stata progettata per corrispondere fedelmente ai ritmi naturali del cervello. Allo stesso tempo, il dispositivo genera un rumore ambientale che blocca i suoni di disturbo. L'unità luminosa pulsa al ritmo di una respirazione tranquilla e funge quindi da aiuto visivo per addormentarsi. La combinazione di questi elementi ha lo scopo di consentire una sorta di de-escalation multisensoriale: meno stimoli esterni, schemi coerenti, segnali chiari per il sistema nervoso.

Se questo funziona per tutti nella pratica?

(Non è ancora) un dispositivo medico e non è ancora in commercio

Lo Sleep Aid System non è inteso come un dispositivo terapeutico. Chiunque soffra di gravi disturbi del sonno o sospetti cause mediche deve continuare a rivolgersi a un medico. Serapis sta chiaramente posizionando il suo prodotto nel segmento del benessere: è destinato a chi ha un sonno leggero, a chi ha notti agitate o a chi vive in un ambiente rumoroso.

Il lancio sul mercato è previsto per il prossimo anno.

Il lancio sul mercato è previsto non prima del 2026. La fase di pre-ordine è attualmente in corso tramite una campagna di crowdfunding. Il prezzo di partenza è di circa 120 dollari USA; in seguito il dispositivo dovrebbe costare circa il doppio. Come per ogni progetto di crowdfunding, c'è comunque un certo grado di rischio: non si possono escludere cambiamenti tecnici, ritardi o mancate consegne.

