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Questa cuffia è stata progettata per trasformare i pensieri in testo

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 20.4.2026

La start-up della Silicon Valley Sabi vuole lanciare quest'anno un cappello lavorato a maglia che trasforma il linguaggio interiore in testo.

Sei seduto in riunione, hai un'idea e la scrivi prima di dimenticarla. Sabi vuole rendere superfluo questo passaggio. La start-up californiana sta sviluppando un cappello lavorato a maglia che traduce il tuo monologo interiore direttamente in testo.

Quello che sembra fantascienza è in realtà basato su un'idea ben nota.

Quello che sembra fantascienza è in realtà basato su una tecnologia medica ben nota. Sabi utilizza l'elettroencefalografia, o EEG in breve, per misurare i segnali elettrici del cervello. La novità sta nell'implementazione. Invece di una cuffia ingombrante o di un chip impiantato, dovrebbe essere sufficiente un berretto adatto all'uso quotidiano che si indossa come qualsiasi altro capo di abbigliamento.

Dall'esterno, il Sabi Cap sembra un normale berretto. All'interno ci sono dei sensori progettati per misurare l'attività cerebrale.

Fonte: Sabi

Il cosiddetto Sabi Cap è un'interfaccia cervello-computer non invasiva. È stata progettata per riconoscere le parole che formuli internamente e per riprodurle sotto forma di testo. Non si tratta di pensieri casuali, ma di un linguaggio pensato consapevolmente.

Segnali cerebrali al posto della tastiera

Secondo l'azienda, all'interno della cuffia si trovano decine di migliaia di piccoli sensori. Sono posizionati direttamente sul cuoio capelluto e registrano l'attività elettrica del cervello. Sabi parla di 70.000-100.000 sensori. Ciò significa che la densità dei sensori è significativamente più alta rispetto ai sistemi EEG convenzionali, che di solito lavorano con poche decine o poche centinaia di elettrodi.

Sabi installa minuscoli sensori all'interno della cuffia. Sono progettati per registrare i segnali cerebrali in modo non invasivo attraverso il cuoio capelluto.

Fonte: Sabi

La ragione di questo sforzo risiede in un problema fondamentale delle interfacce cervello-computer (BCI) non invasive. I segnali devono penetrare la pelle e le ossa del cranio e arrivare a un livello corrispondentemente indebolito. I sistemi impiantati come Neuralink hanno dei vantaggi fisici perché i loro elettrodi sono più vicini alle cellule nervose. Tuttavia, richiedono una procedura chirurgica.

Le IA dovrebbero riconoscere il linguaggio interiore

L'hardware da solo non basta. I dati grezzi misurati non possono essere tradotti direttamente in parole. Sabi si affida quindi a un modello di intelligenza artificiale che collega i segnali cerebrali al linguaggio del pensiero. L'azienda lo chiama «Brain Foundation Model».

Sabi si affida a un modello di intelligenza artificiale che collega i segnali cerebrali al linguaggio del pensiero.

Secondo Sabi, il modello è stato addestrato utilizzando circa 100.000 ore di dati cerebrali provenienti da circa 100 volontari. L'obiettivo è quello di riconoscere modelli generali di linguaggio interiore che possano essere trasferiti a molti utenti. Questo è fondamentale perché i cervelli funzionano in modo individuale. Anche se due persone formulano internamente la stessa frase, non producono esattamente gli stessi segnali.

I sistemi esistenti devono quindi essere addestrati per le singole persone. Questo sarebbe poco pratico per un prodotto di consumo. Sabi promette che la cuffia funzionerà senza ricalibrazione quotidiana.

Scrivere a circa 30 parole al minuto

Al momento del lancio, l'azienda prevede una velocità di scrittura di circa 30 parole al minuto. Si tratta di una velocità inferiore a quella della maggior parte delle persone che scrivono a macchina, ma che potrebbe essere sufficiente per brevi testi, chat o appunti. Secondo il capo dell'azienda, Rahul Chhabra, la velocità dovrebbe aumentare man mano che gli utenti lavoreranno più a lungo con il tappo e il sistema riconoscerà meglio i loro modelli individuali.

A lungo termine, l'azienda prevede che la velocità di scrittura sarà di circa 30 parole al minuto.

A lungo termine, Sabi vede la cuffia non solo come un sostituto della tastiera, ma anche come un controller per software, dispositivi o agenti AI. Ad esempio, semplici segnali di controllo potrebbero essere utilizzati per azionare software o attivare offerte, in modo simile agli attuali sistemi di assistenza, ma senza comandi vocali. Finora la start-up non ha menzionato alcuna funzione specifica oltre all'immissione di testo.

Adatto per l'uso quotidiano o per un progetto di laboratorio?

Il grande vantaggio dell'approccio di Sabi è la bassa barriera d'ingresso. Non è necessaria un'operazione o un impianto medico, ma solo un copricapo. Questo rende l'idea più adatta alle masse rispetto ai sistemi invasivi.

Resta da vedere quanto la tecnologia funzioni in modo affidabile al di fuori degli ambienti controllati. Le misurazioni EEG sono sensibili al movimento, all'attività muscolare, all'adattamento e ai disturbi. Gli obiettivi sono ambiziosi, ma finora si sono basati principalmente sulle dichiarazioni dell'azienda. I test indipendenti di tutti i giorni non sono ancora stati effettuati.

Anche l'argomento della protezione dei dati non è ancora stato risolto. I dati cerebrali sono considerati particolarmente sensibili. Sabi sottolinea che i dati sono criptati e trattati in modo sicuro, ma finora ha lasciato aperti molti dettagli. È probabile che questi aspetti diventino più importanti al più tardi quando il prodotto verrà lanciato sul mercato.

Lancio sul mercato ancora aperto

Sabi prevede di lanciare la prima versione del berretto sul mercato quest'anno. Oltre al cappello a maglia, l'azienda sta lavorando anche a una versione di berretto da baseball. Sabi non ha ancora annunciato il prezzo.

I sensori dovrebbero adattarsi anche ad altri copricapi, come i cappellini da baseball.

Fonte: Sabi

Immagine di copertina: Sabi

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