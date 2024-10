Quattro nuovi obiettivi Canon

Canon ha presentato nuovi obiettivi per le sue fotocamere mirrorless: RF 24 mm F1.4 L VCM, RF 50 mm F1.4 L VCM, RF 70-200 mm F2.8 L IS USM Z e RF-S 7.8 mm F4 STM Dual.

Canon lancia sul mercato quattro nuovi obiettivi a novembre. Con l'RF 24 mm F1.4 L VCM e l'RF 50 mm F1.4 L VCM, il produttore amplia il suo assortimento di focali fisse di qualità. Gli altri due obiettivi coprono mercati di nicchia: L'RF 70-200 mm F2.8 L IS USM Z è stato progettato appositamente per applicazioni ibride, mentre l'RF-S 7.8 mm F4 STM Dual è destinato alle immagini 3D stereoscopiche.

Nuova edizione di due popolari focali fisse

In estate Canon ha lanciato l'RF 35 mm F1.4 L VCM, il primo obiettivo della nuova serie VCM. È stato progettato per essere ugualmente adatto alla registrazione di foto e video, rimanendo compatto e offrendo una qualità d'immagine eccellente. Questa serie viene ora ampliata con altre due lunghezze focali: l'RF 24 mm F1.4 L VCM e l'RF 50 mm F1.4 L VCM.

I due nuovi obiettivi hanno esattamente le stesse dimensioni e gli stessi dati chiave del 35 mm. Canon ha installato due diversi motori all'interno: il "Voice Coil Motor" (VCM) è responsabile della messa a fuoco. Si dice che sia ancora più veloce, preciso e silenzioso del motore nano-ultrasonico (USM), che ha assunto questo compito negli obiettivi precedenti. L'USM è ora responsabile solo della compensazione della respirazione della messa a fuoco. A tal fine, muove un secondo gruppo di lenti in sincronia con il motore di messa a fuoco, evitando così che la sezione dell'immagine cambi.

L'RF 24 mm F1.4 L VCM è adatto anche per applicazioni video.

Fonte: Canon

La velocità di 1,4 dei nuovi obiettivi consente un piano focale sottile. Un diaframma a iride a 11 lamelle ha lo scopo di garantire un bokeh attraente. L'RF 24 mm F1.4 L VCM pesa 515 grammi, l'RF 50 mm F1.4 L VCM 580 grammi - significativamente meno dei suoi predecessori EF o del Canon RF 50 mm f/1.2L USM da 950 grammi.

I nuovi obiettivi saranno disponibili da novembre. L'RF 24 mm F1.4 L VCM costerà 1549 franchi o 1749 euro al momento del lancio, mentre l'RF 50 mm F1.4 L VCM 1449 franchi o 1599 euro.

Tele con zoom interno per applicazioni ibride

Il nuovo RF 70-200 mm F2.8 L IS USM Z affianca l'RF 24-105 F/2.8 L IS USM Z. La serie Z si rivolge anche a coloro per i quali il video è importante quanto la fotografia. Come per le focali fisse VCM, è presente anche una ghiera dei diaframmi e il respiro della messa a fuoco è ridotto al minimo. L'obiettivo è disponibile sia in bianco che in nero.

Lo stabilizzatore d'immagine è ottimizzato anche per le applicazioni video. Ad esempio, le panoramiche stabilizzate della videocamera devono rimanere fluide. Lo stabilizzatore nell'obiettivo compensa fino a 5,5 livelli di esposizione e fino a 7,5 livelli di esposizione su un corpo macchina con sensore stabilizzato.

Come la maggior parte dei telescopi professionali, l'RF 70-200 mm F2.8 L IS USM Z è disponibile in bianco - o in nero, se lo preferisci più discreto.

Fonte: Canon

A differenza dell'RF 70-200 mm f/2.8 L IS USM, l'RF 70-200 mm F2.8 L IS USM Z ha uno zoom interno, quindi non si estende quando si cambia la lunghezza focale. Questo ha il vantaggio di evitare l'ingresso di polvere e umidità. Tuttavia, gli obiettivi con zoom interno sono più difficili da trasportare perché non possono essere ritratti: La versione Z è lunga 19,9 cm, quella normale solo 14,6 cm. Tuttavia, non è molto più pesante (1115 grammi contro 1070 grammi). L'obiettivo con zoom interno è più difficile da trasportare.

L'RF 70-200 mm F2.8 L IS USM Z sarà disponibile dal 14 novembre al prezzo di 3179 franchi svizzeri o 3599 euro.

Obiettivo stereoscopico per la R7

Canon ha annunciato lo sviluppo dell'RF-S 7,8 mm F4 STM Dual già a giugno. Può essere utilizzato per creare immagini 3D stereoscopiche, ad esempio per l'Apple Vision Pro o il Meta Quest 3. Il campo visivo di 63 gradi corrisponde approssimativamente all'occhio umano. La distanza tra le lenti è ottimizzata per scattare immagini di oggetti vicini.

Il nuovo obiettivo per sensori APS-C è attualmente compatibile solo con la Canon EOS R7. Si rivolge a utenti semi-professionali. Il funzionamento dovrebbe essere altrettanto semplice. Dopo lo scatto, l'applicazione EOS VR Utility converte il materiale dell'immagine in un video spaziale.

L'RF-S 7.8 mm F4 STM Dual sarà disponibile a partire da novembre e costerà 479 franchi o 549 euro.