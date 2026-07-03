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Quattro miliardi di euro di multe per Google

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 3.7.2026

La Corte di giustizia dell’Unione europea conferma la sanzione antitrust di 4,1 miliardi di euro a carico di Google. Secondo la Corte, il colosso avrebbe abusato del proprio potere di mercato nel settore Android.

Google ha perso definitivamente la battaglia legale che durava da anni contro l'UE. La Corte di giustizia dell’UE (CGUE) ha confermato una sanzione antitrust di 4,1 miliardi di euro. Si tratta quindi della sanzione antitrust più alta mai inflitta dalla Commissione europea a un’azienda.

Secondo la Commissione dell’UE, Google ha sfruttato il proprio potere di mercato per favorire il proprio motore di ricerca rispetto alla concorrenza. La Corte di giustizia dell’UE ha ora confermato la valutazione del tribunale di primo grado e ha respinto il ricorso del gruppo. La sentenza è definitiva.

Controversia sulle app preinstallate

Al centro del procedimento c’erano gli accordi tra Google, i produttori di smartphone e i fornitori di telefonia mobile. Chi voleva offrire il Google Play Store su un dispositivo Android doveva preinstallare contemporaneamente anche altri servizi di Google, tra cui la ricerca Google e il browser Chrome.

L'UE ritiene che Google si sia così assicurata un vantaggio decisivo rispetto ai motori di ricerca e ai browser concorrenti. Molti utenti non si prendono la briga di scaricare altre app se ne hanno già una installata che fa al caso loro. Questo farebbe sì che altri servizi abbiano possibilità decisamente inferiori.

La Corte di giustizia europea non si è lasciata intenerire.

Fonte: Shutterstock.

Inoltre, la Commissione ha criticato altre clausole contrattuali. Ad esempio, in alcuni casi i produttori che utilizzavano i servizi di Google non potevano vendere smartphone con versioni alternative di Android. Inoltre, alcune aziende ricevevano dei pagamenti se su determinati dispositivi preinstallavano esclusivamente la ricerca di Google.

Google ha modificato i contratti – troppo poco, troppo tardi

L'UE aveva già fissato la multa a 4,34 miliardi di euro nel 2018. Google ha contestato la decisione e ha fatto ricorso in tribunale. Nel 2022, il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato in gran parte le accuse, ma ha ridotto la sanzione a 4,1 miliardi di euro.

Google e la società madre Alphabet hanno poi presentato ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea. L’azienda ha sostenuto che l’abbinamento di singoli servizi fosse necessario per finanziare gli investimenti nel sistema Android open source. In seguito alla decisione dell'UE, il gruppo ha già modificato le proprie condizioni contrattuali. Ora i produttori possono ottenere la licenza per i servizi Google anche singolarmente, senza dover preinstallare contemporaneamente Chrome o la ricerca Google. Questo è stato preso atto, ma non ha cambiato nulla riguardo alle violazioni già commesse.

La decisione si inserisce in una serie di procedimenti antitrust contro Google in Europa. Già in altri casi, le autorità antitrust dell’UE hanno inflitto al colosso multe da miliardi, come ad esempio nel 2024 contro il servizio di comparazione prezzi. Allora si trattava di 2,4 miliardi di euro.

Immagine di copertina: Shutterstock

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