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Qualcomm annuncia il supporto a Debian e Ubuntu per lo Snapdragon X2

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 24.9.2026

La scelta di hardware per Linux sta crescendo. Si prevede che lo Snapdragon X2 supporterà la prima distribuzione Linux entro la fine di quest'anno.

Allo Snapdragon Summit 2026, Qualcomm ha annunciato che lo Snapdragon X2 supporterà presto Linux. Un'anteprima per sviluppatori è disponibile da subito e, entro la fine del 2026, Debian dovrebbe girare sui portatili dotati del chip ARM. Ubuntu seguirà nel 2027 e i primi produttori di notebook hanno già prospettato hardware compatibile.

Debian e Ubuntu sono le prime distribuzioni supportate

Da tre anni Qualcomm offre chip Snapdragon per PC. Finora funzionavano solo con Windows – e da questa settimana anche con Googlebook OS. Tutti i tentativi di far girare Linux su di essi erano falliti. Qualcomm sta ora cambiando le cose in prima persona. Da un anno, il team Linux interno lavora per rendere la serie Snapdragon X2 utilizzabile con il sistema operativo open source. Un'anteprima per sviluppatori è disponibile da subito. Non ci sarà, tuttavia, un supporto retroattivo per la prima generazione di Snapdragon.

Per prima cosa, Debian girerà su Snapdragon X2 Plus, X2 Elite e X2 Elite Extreme. Entro la fine dell'anno, il supporto Linux dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti. Dopo Debian, Qualcomm si dedicherà a Ubuntu. In collaborazione con Canonical, il supporto Snapdragon dovrebbe essere pronto nella prima metà del 2027.

I driver e le descrizioni hardware necessari per il funzionamento di Linux diventeranno parte del kernel. A lungo termine, non dovrebbe esserci alcuna dipendenza da patch esterne. Inoltre, il produttore intende rendere utilizzabile la NPU dello Snapdragon X2 per l'IA su Linux. Per il momento, tuttavia, Linux girerà solo sui notebook Snapdragon. Non è previsto alcun supporto per i PC desktop.

Con Asus, HP e il nuovo arrivato Humain, tre produttori di notebook hanno già annunciato di voler adattare i propri portatili al supporto Linux o di offrire modelli compatibili a partire dal 2027.

Immagine di copertina: Qualcomm

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