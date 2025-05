Novità e trend 32 14

Pulsar installa una ventola Noctua sul suo mouse di punta

I crossover Noctua sono sempre più numerosi. Dopo le schede grafiche e gli alimentatori, ora arriva un mouse con una ventola e un look beige-marrone. L'azienda austriaca ha collaborato con Pulsar per questo prodotto.

Una cosa è indiscutibile: Noctua produce eccellenti prodotti di raffreddamento. Tuttavia, si può discutere sui colori ufficiali del produttore. A me piace la combinazione di beige e marrone, ed è per questo che anche io ho una tastiera con il look Noctua. Grazie a Pulsar, ora posso completarla. In collaborazione con lo specialista austriaco del raffreddamento, l'azienda sta lanciando il mouse Feinmann di punta nei colori Noctua, con tanto di ventola.

Questa non dovrebbe raffreddare l'hardware, almeno non sono a conoscenza di roditori elettronici che soffrono per il calore. Raffredda la tua mano in modo da non farti sudare troppo anche durante battaglie snervanti. Il prototipo, che Pulsar mostra su X, è dotato di un NF-A4x10.

Se questo abbia davvero senso è discutibile. Il mouse Feinmann si distingue, tra le altre cose, per il suo peso ridotto di 46 grammi. Questo risultato è ottenuto anche grazie all'alloggiamento in magnesio. La ventola probabilmente pesa altrettanto. Anche la batteria del mouse wireless probabilmente risentirà dell'uso della ventola. Ecco perché l'intera faccenda mi sembra un pesce d'aprile in ritardo.

A parte il marchio Noctua e la ventola, le specifiche rimangono le stesse del Feinmann F01. Il sensore XS-1 offre fino a 32.000 DPI, un'accelerazione di 50G e una velocità di 750 IPS. Inoltre ha una frequenza di polling di 8000 Hertz e interruttori ottici. Tutto ciò rende il mouse assolutamente all'avanguardia.

Il mouse sarà in vendita a novembre 2025. Il prezzo non è ancora noto, ma probabilmente sarà superiore ai 200 franchi. Questo perché l'originale Feinmann costa già 180 dollari americani.

