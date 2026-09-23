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Protezione da sguardi indiscreti: presentato lo Xiaomi 18 Pro Max con display privacy

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 23.9.2026

Il display dello Xiaomi 18 Pro Max protegge da sguardi indiscreti. Inoltre, lo smartphone dispone di un ulteriore display sul retro. Per quanto riguarda le fotocamere, il produttore prosegue la collaborazione con Leica.

Xiaomi ha presentato il suo 18 Pro Max e il più piccolo 18 Pro in Cina, annunciando però subito che saranno disponibili anche a livello globale. Per l'ampio display frontale, il produttore punta su una funzione di privacy, simile a quella del Galaxy S26 Ultra. Questa funzione ha lo scopo di proteggere da sguardi indiscreti. Il display sul retro, invece, funge da indicatore per le informazioni o come elemento di design.

Un display per proteggersi dagli sguardi indiscreti, l'altro può essere sempre attivo

Per il display privacy, Xiaomi utilizza una tecnologia simile a quella di Samsung per il Galaxy S26 Ultra. Lo Xiaomi 18 Pro Max offre tuttavia alcuni accorgimenti aggiuntivi. Quando selezioni la protezione della privacy per un'app, il display da 6,9 pollici non limita solo l'angolo di visione all'apertura dell'app. Nasconde anche notifiche, pop-up o l'app nelle visualizzazioni split-screen, senza influenzare il resto del display.

Il display privacy può rendere più difficile la visualizzazione di aree specifiche sullo schermo.

Fonte: Xiaomi

Il display privacy può inoltre essere attivato o disattivato tramite i dati di localizzazione. In questo modo, rimane spento ad esempio in ufficio o a casa e si accende in luoghi come stazioni ferroviarie o aeroporti. La fotocamera per i selfie dovrebbe essere in grado di rilevare se qualcuno ti sta guardando sopra la spalla e, in tal caso, lo Xiaomi 18 Pro Max suggerirà di attivare la modalità privacy.

Il display sul retro funge da display versatile.

Fonte: Xiaomi

Il piccolo display da 2,9 pollici sul retro incornicia le fotocamere sul lato sinistro. Serve principalmente per visualizzare informazioni o come mirino per i selfie con la fotocamera principale, non per utilizzare lo smartphone. Tuttavia, non tutte le app possono utilizzarlo così facilmente. Inoltre, Xiaomi lo utilizza per consentirti una personalizzazione estetica del 18 Pro Max con immagini e grafiche.

Leica continua a collaborare alle fotocamere

Per il sistema di fotocamere del 18 Pro Max, Xiaomi prosegue la collaborazione con Leica. Il produttore di fotocamere di Wetzlar, in Assia, mette a disposizione la sua esperienza nella progettazione delle lenti e in diverse modalità di scatto.

Le fotocamere si trovano all'interno del display posteriore.

Fonte: Xiaomi

Per la fotocamera principale, Xiaomi utilizza il sensore d'immagine Light Fusion 960L. Ha una superficie di 1/1,28 pollici e una risoluzione di 200 megapixel. La lunghezza focale della fotocamera è di 23 millimetri (equivalente al formato 35mm) e l'apertura è f/1,67. A ciò si aggiunge un teleobiettivo anch'esso da 200 megapixel con un sensore d'immagine più piccolo da 1/1,56 pollici. La lunghezza focale corrisponde a uno zoom 3,2x rispetto alla fotocamera principale, il che dovrebbe corrispondere a circa 75 millimetri, ma Xiaomi evita di fornire questo dato. La fotocamera ultra-grandangolare con 17 millimetri di lunghezza focale utilizza un sensore da 50 megapixel.

Panoramica delle caratteristiche principali dello Xiaomi 18 Pro Max:

Display: 6,9 pollici AMOLED, 2624 × 1208 pixel, 120 Hertz

Display (posteriore): 2,9 pollici AMOLED, 976 × 596 pixel, 120 Hertz

Processore: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Memoria RAM: 12 o 16 Gigabyte

Memoria dati: 256 o 512 GB o 1 TB

Batteria e ricarica: 8500 mAh, 100 Watt, 50 Watt wireless, 27 Watt reverse

Con lo Xiaomi 18 Pro, il produttore offre anche una variante più piccola dello smartphone. Si distingue dal Pro Max principalmente per il suo display frontale da soli 6,4 pollici. Di conseguenza, l'intero corpo è più piccolo e il display sul retro misura solo 6,4 pollici. La batteria è più piccola, con 7000 mAh, e la fotocamera principale utilizza il Light Fusion 960, senza la L, ma con le stesse specifiche tecniche. Le restanti voci della scheda tecnica sono identiche per entrambi gli smartphone.

Prezzo e disponibilità

Lo Xiaomi 18 Pro Max (e il 18 Pro) dovrebbero essere lanciati a livello globale. Il modello precedente, il 17 Pro, era stato offerto dal produttore solo in Cina. Da noi sono disponibili solo la variante Standard e quella Ultra, che non sono ancora state presentate per la serie 18.

Non è ancora noto se tutte le varianti di colore saranno rilasciate a livello globale.

Fonte: Xiaomi

Il produttore comunicherà solo in seguito quando, in quali versioni e a quali prezzi lo Xiaomi 18 Pro (Max) sarà disponibile al di fuori della Cina.

Immagine di copertina: Xiaomi

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