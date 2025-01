Proprio come ai tempi della scarsità di GPU: Maxsun rilancia il chip grafico di dieci anni fa

MSI lo ha fatto durante la carenza di chip, Maxsun lo fa tre anni dopo: Il produttore di componenti per PC sta lanciando nuovi modelli con la GPU GT 730 di Nvidia.

Dimentica la RTX 5090 - Maxsun sta rilanciando la Geforce GT730. Ciò che sembra assurdo è in realtà reale, come riporta IT Home.

La GT 730 è una GPU che ha più di dieci anni. Al momento del lancio, nel giugno 2014, era già uno dei modelli più deboli della serie. La GPU ha 384 core Cuda e un clock di base di 902 MHz. Maxsun offre due modelli: uno con 2 e uno con 4 gigabyte di memoria grafica DDR3. La scheda può richiedere fino a 50 watt di potenza. Il produttore fa pagare 359 yuan per il modello più grande, che attualmente corrisponde a circa 45 franchi / euro.

In breve: la GT 730 è una vecchia scheda grafica entry-level che non era la più veloce quando è stata lanciata - ora è di nuovo disponibile, con più memoria, ma sempre a passo di lumaca. Ma non costa quasi nulla. Per fare un confronto: la (ancora) ammiraglia Nvidia RTX 4090 offre 16.384 core di calcolo Cuda e un clock di base di 2235 MHz, ma richiede fino a 450 watt di potenza. In compenso, offre un aumento delle prestazioni di oltre l'8000 percento.

Il ritorno della GT 730 non è una novità. Anche MSI ha riportato in auge un nuovo modello di GT 730 nel 2021 durante la carenza di chip causata dalla pandemia.

Le "nuove" schede grafiche non sono nemmeno nuove in senso doppio. Le schede ora elencate sono le ultime versioni di MS-GT730 Heavy Hammer 4G e MS-GT730 Heavy Hammer 2G. Secondo le ricerche di IT-Home, le nuove denominazioni MS-GT730 PH 4G e MS-GT730 PH 2G sono necessarie perché provengono da una nuova serie di produzione. Per il resto, le schede sono identiche.

La nuova serie di produzione dimostra che ci sono ancora persone che acquistano le schede. Mi sembra difficile da capire. Mi rendo conto che nessuno userà la GT 730 per giocare ai videogiochi. Ma mi sembrano inutili anche per altri scopi. Non solo per le scarse prestazioni rispetto agli standard odierni - anche le attuali unità grafiche integrate offrono molto di più. Ma soprattutto perché la GPU non ha ricevuto alcun aggiornamento dei driver dall'ottobre 2021 e - cosa ancora più grave ai miei occhi - non ha ricevuto alcun aggiornamento di sicurezza dal settembre 2024. Chiunque installi una di queste probabilmente si rende più vulnerabile rispetto ai modelli attuali.