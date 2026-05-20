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Prezzo shock per Plex: il Lifetime Pass costerà presto tre volte tanto

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 20.5.2026

Plex sta triplicando il prezzo del suo Lifetime Pass da 250 a 749,99 dollari a partire da luglio 2026, attirando così le critiche della Community.

Gli utenti di Plex che prima optavano per un abbonamento una tantum invece che per un canone continuativo dovranno presto scavare molto di più nelle loro tasche. Il fornitore sta aumentando in modo massiccio il prezzo del cosiddetto Lifetime Plex Pass a partire dal 1° luglio 2026. Invece di 219,99 franchi come prima, la licenza a vita costerà in futuro 749,99 dollari. Il prezzo finale in franchi svizzeri non è ancora chiaro, ma sarà comunque di questo livello. Questo significa che Plex triplicherà il prezzo in poco più di un anno.

Nel marzo 2025, l'azienda aveva già aumentato il costo del Lifetime Pass da 119,99 a 219,99 franchi. Ora arriva il prossimo grande salto. Secondo Plex, gli utenti esistenti manterranno i loro attuali servizi e non cambierà nulla per loro, per il momento.

Plex probabilmente preferisce gli abbonamenti mensili

In un blog post, Plex spiega la decisione con i costi a lungo termine di sviluppo e gestione della piattaforma. L'azienda scrive che gli abbonamenti ricorrenti garantirebbero un maggiore sviluppo rispetto ai pagamenti una tantum. Secondo Plex, l'azienda aveva anche preso in considerazione la possibilità di cancellare completamente il lifetime pass. Invece, l'offerta rimarrà, ma a un prezzo che dovrebbe riflettere il valore «continuo» del software.

Gli abbonamenti mensili e annuali rimarranno invariati per il momento. Il normale Plex Pass continuerà a costare 7,99 franchi al mese o 79,99 franchi all'anno. C'è anche il più economico Remote Watch Pass per gli utenti che vogliono accedere principalmente alle librerie multimediali in movimento: costa 2,99 franchi, o 29,99 franchi se si paga annualmente.

Il vecchio prezzo è ancora disponibile fino a luglio

È ancora possibile acquistare il Lifetime Pass al prezzo precedente fino al 1° luglio 2026. L'azienda sottolinea sul suo sito web che il prezzo attuale è valido ancora per poche settimane. Ciò solleva la questione del perché Plex stia pubblicizzando così attivamente il vecchio prezzo. Sembra probabile una modifica dei costi per gli utenti esistenti, in una data successiva.

Il forte aumento del prezzo è stato deciso da Plex.

Il forte aumento del prezzo sta già facendo discutere la Community. Su piattaforme come Reddit, gli utenti stanno consigliando di passare a piattaforme gratuite come Jellyfin.

Immagine di copertina: Shutterstock

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