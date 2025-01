Presto le tue luci intelligenti potranno anche riconoscere il movimento

Ci sono indicazioni che nei prossimi mesi sarà possibile utilizzare le lampade Zigbee come sensori di movimento. Un aggiornamento del firmware potrebbe presto fornire questa funzionalità.

I sensori di movimento sono molto popolari tra gli utenti delle case intelligenti. Non dover cercare l'interruttore della luce del corridoio al buio e non dover spegnere manualmente la luce della cantina: è semplicemente comodo. Tuttavia, di solito è necessario un hardware aggiuntivo che riconosca il movimento, ad esempio tramite gli infrarossi.

Questo potrebbe cambiare in un futuro non troppo lontano: Ci sono sempre più indicazioni che una tecnologia potrebbe presto trasformare i dispositivi Zigbee alimentati dalla rete elettrica in sensori di movimento opzionali.

Che cos'è Zigbee? Se utilizzi un'illuminazione intelligente nella tua casa, è molto probabile che le luci siano controllate tramite Zigbee. Zigbee è un protocollo che molti dispositivi dell'Internet of Things utilizzano per comunicare. Anche Philips Hue, uno dei fornitori più noti, utilizza Zigbee.

Il trucco: le fluttuazioni del segnale durante la trasmissione wireless

Questo è esattamente ciò che la Connectivity Standards Alliance (CSA), che sta dietro al protocollo Zigbee, ha annunciato qualche giorno fa con una funzione chiamata Ambient Sensing. Questa funzione dovrebbe consentire di utilizzare i dispositivi Zigbee esistenti, alimentati dalla rete elettrica, come sensori di movimento, aprendo nuove possibilità per le case intelligenti, esclusivamente a livello locale e senza comunicazione via cloud.

La zona di rilevamento viene definita posizionando almeno tre dispositivi Zigbee a una certa distanza l'uno dall'altro. I dispositivi sono progettati per riconoscere le persone che si trovano in questa zona. Il video non spiega esattamente come dovrebbe funzionare il rilevamento ambientale. Tuttavia, suggerisce che si tratta di un rilevamento di rete wireless (WNS).

Il WNS viene utilizzato per la diagnostica di rete. La tecnologia utilizza la comunicazione dei dispositivi connessi per monitorare le interferenze nella potenza del segnale radio. Le fluttuazioni sono causate anche dal movimento di una persona nell'area monitorata. Il sistema può quindi dedurre che qualcuno si trova nell'area di rilevamento.

La tecnologia WNS è in fase di sviluppo finale

È qui che entra in gioco l'azienda Ivani. È un membro del CSA e dal 2016 sta sviluppando una tecnologia chiamata Sensify, che sostiene essere "la soluzione WNS più affidabile al mondo" e anche l'unica che funziona con Zigbee. Si dice che Sensify sia affidabile quanto i sensori di movimento a infrarossi passivi (PIR).

Per definire le zone di rilevamento è possibile utilizzare più dispositivi Zigbee.

Fonte: Ivani

La rivista "The Verge" cita Justin McKinney, uno dei fondatori di Ivani: il firmware di base è già disponibile su milioni di dispositivi. Ha dichiarato che Ivani sta lavorando con alcuni importanti produttori che presto utilizzeranno Sensify. Non appena i produttori avranno implementato la funzione nei loro sistemi, questa potrebbe essere distribuita tramite un aggiornamento del firmware nei prossimi mesi.

"The Verge" ha dichiarato che Ivani sta lavorando con alcuni importanti produttori che presto utilizzeranno Sensify.

"The Verge" ipotizza che il recente annuncio dell'Ambient Sensing da parte della CSA e Sensify siano collegati e che coinvolgano direttamente anche Philips Hue. Hueblog ha riportato più di un anno fa che Hue stava lavorando a questa funzione.