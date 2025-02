Novità e trend 17 14

Presto ci saranno più opzioni di impostazione per il menu start di Windows 11

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 11.2.2025

In Windows 11, è necessario un altro clic dopo l'apertura del menu Start per raggiungere l'elenco di tutte le app. Questo potrebbe cambiare presto.

Windows 11 è sul mercato da più di tre anni. Tuttavia, secondo alcuni utenti, il menu Start manca ancora di opzioni e funzioni di impostazione. Microsoft sta lavorando da tempo per migliorare il menu. A quanto pare, ad esempio, presto sarà possibile visualizzare le app installate automaticamente suddivise in categorie, ad esempio per i giochi, Office e l'intrattenimento. Ora è stato annunciato che l'elenco di tutte le app potrebbe anche tornare direttamente nella finestra iniziale del menu.

Cosa infastidisce gli utenti del menu Start di Windows 11

Il menu Start è sempre stato una fonte di grande insoddisfazione. Windows 11 non fa eccezione. Molti utenti lamentano la mancanza di opzioni di impostazione e personalizzazione. Attualmente, la semplice finestra di avvio mostra una barra di ricerca, programmi auto-applicati, un'area "Consigliati" generata e una barra di collegamenti modificabile.

Il menu di avvio è semplice e presenta poche opzioni di personalizzazione.

Fonte: Debora Pape

Usa l'area "Pinned" per creare un menu dei preferiti per i tuoi programmi preferiti. Se vuoi vedere tutti i programmi installati in un elenco, devi prima cliccare su "Tutti". Tuttavia, alcuni utenti desiderano vedere l'elenco di Tutte le app non appena aprono la finestra di avvio, come era possibile fare anche in Windows 10. Altri invece sono infastiditi dal fatto che l'elenco di Tutte le app non sia stato aperto. Altri sono infastiditi dal fatto che la metà destra della finestra del menu rimane vuota quando si clicca su "Tutte". Vorrebbero vedere una visualizzazione a griglia delle app o un diverso e migliore utilizzo dello spazio disponibile.

Trova questi e altri otto desideri degli utenti per il menu Start qui.

"Tutte le app" come (possibile) standard per il menu Start

Secondo la rivista Neowin segnalazioni, l'elenco Tutte le applicazioni potrebbe presto tornare ad essere più importante come parte della riprogettazione del menu Start. Secondo il rapporto, i programmi appuntati e il contenuto "Consigliato" non verranno più visualizzati e l'elenco verrà aperto immediatamente. Tuttavia, poiché è probabile che non tutti gli utenti gradiscano questa opzione, essa sarà facoltativa.

Novità e trend Microsoft introduce le icone colorate della batteria in Windows 11 di Kim Muntinga

Come vorresti che fosse il tuo menu di avvio ideale? Scrivimelo nei commenti!

Immagine di copertina: Shutterstock/tomeqs

Mi piace questo articolo! A 17 persone piace questo articolo