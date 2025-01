Microsoft introduce le icone colorate della batteria in Windows 11

Microsoft ha rivisto le icone della batteria in Windows 11 per i notebook. I diversi colori hanno lo scopo di mostrare più chiaramente lo stato della batteria e di fornire maggiori informazioni.

L'indicatore della batteria del notebook diventa più colorato. La tradizionale icona nera della batteria di Windows sarà integrata da altri tre colori: giallo, verde e rosso. Microsoft ha recentemente annunciato questa revisione visiva delle icone della batteria in Windows 11. La nuova funzione apparirà con il rilascio della nuova Insider Preview build 26120.3000 (KB5050103).

La codifica dei colori ha lo scopo di rendere più facile per gli utenti identificare più rapidamente lo stato attuale della batteria. Ad esempio, il simbolo della batteria diventa giallo quando viene attivata la modalità di risparmio energetico. Questo avviene automaticamente quando il livello della batteria è pari o inferiore al 20 percento, mentre l'indicatore diventa verde non appena il dispositivo è in carica. Se il simbolo della batteria torna ad essere rosso, significa che la batteria è quasi scarica e che devi collegare il notebook alla rete elettrica il prima possibile.

Altri cambiamenti: Visualizzazione della percentuale e simbolo centrale del fulmine

Oltre ai cambiamenti di colore, le icone sono state leggermente ingrandite per migliorare la leggibilità. Un altro dettaglio è il nuovo simbolo del fulmine, posizionato al centro sopra il simbolo della batteria anziché a sinistra come in precedenza. Inoltre, ti indica nuovamente che il tuo dispositivo è in carica.

Oltre agli aggiornamenti dell'icona della batteria, Microsoft sta introducendo una visualizzazione percentuale del livello della batteria nella barra delle applicazioni. Secondo Microsoft, questa funzione è stata spesso richiesta dagli addetti ai lavori e dai clienti. Per attivarla, vai in "Impostazioni > Alimentazione e batteria" e attiva l'impostazione "Livello della batteria in percento".

Nella casella contrassegnata in rosso, attiva la visualizzazione della percentuale della batteria nelle impostazioni.

Fonte: Microsoft

Ad oggi, le nuove icone colorate della batteria sono visualizzate nella barra delle applicazioni, nel menu a tendina delle impostazioni rapide e nelle impostazioni generali di Windows. In una versione futura verrà ampliata la visualizzazione sulla schermata di blocco. La funzione è attualmente alla prova di Microsoft. Microsoft non ha ancora rivelato quando sarà disponibile per tutti.