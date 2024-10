Presentato lo Snapdragon 8 Elite: più AI per giochi, foto e video

Una buona illuminazione nelle videochiamate, più potenza grafica quando giochi ai videogiochi, migliori foto di animali in movimento e rimozione di oggetti dai video sono solo alcune delle promesse del nuovo Snapdragon 8 Elite.

Qualcomm ha presentato il suo nuovo chipset di punta per smartphone, lo Snapdragon 8 Elite, al Qualcomm Summit dell'azienda. Si dice che il successore dello Snapdragon 8 Gen 3 offra fino al 45 percento di prestazioni in più grazie alla nuova CPU Oryon, consumando comunque meno energia. Nel settore dell'AI, i produttori riceveranno numerosi nuovi strumenti da utilizzare sui loro smartphone.

Nessuna sorpresa: più prestazioni e maggiore efficienza

Come si addice a un nuovo system-on-a-chip (SoC), lo Snapdragon 8 Elite è più efficiente e ha una maggiore potenza rispetto al suo predecessore, lo Snapdragon 8 Gen 3. Va notato ancora una volta che Qualcomm ha apportato una modifica al sistema di denominazione e non chiama l'Elite Gen 4.

Il nuovo chipset è più efficiente e più potente del precedente.

Il nuovo chipset è prodotto con il processo a 3 nanometri e ha una nuova CPU, Oryon, che raggiunge i 4,32 gigahertz. Si dice che offra fino al 45% di prestazioni in più rispetto al suo predecessore, sia in modalità single-core che multi-core, e che sia più efficiente del 44 percento in termini di consumo energetico.

Qualcomm ha riassunto i punti chiave più importanti dello Snapdragon 8 Elite.

Fonte: Qualcomm

Si dice che la GPU Adreno consumi fino al 40 percento in meno e che supporti, tra le altre cose, Unreal Engine 5.3 con Nanite. Qualcomm sostiene che questo permette di ottenere una grafica simile a quella dei titoli AAA. Il Ray Tracing è migliorato del 35% e le prestazioni di gioco sono aumentate complessivamente del 40%.

La NPU Hexagon, responsabile dell'intelligenza artificiale, si dice che offra il 45 percento di prestazioni in più per watt di potenza utilizzata.

Lo Snapdragon 8 Elite ha un modem X80 per le connessioni 5G, supporta il Wi-Fi 7 e ha un chip UWB integrato. Si dice che l'intero SoC abbia ridotto il consumo di energia del 27 percento rispetto al suo predecessore.

Puoi trovare la scheda tecnica completa dello Snapdragon 8 Elite qui.

Nuove funzioni: Foto di animali domestici, illuminazione e gomma video

Prestazioni più elevate e consumi ridotti sono sempre un'ottima cosa. Tuttavia, è interessante vedere quali nuove funzioni (AI) Qualcomm offre ai produttori con il chipset. Tuttavia, non è detto che verranno utilizzate tutte, e alcuni hanno già le loro soluzioni per questo scopo.

Honor ha mostrato per la prima volta il suo Magic7 al Qualcomm Summit, che sarà presentato in dettaglio in Cina il 30 ottobre. Un agente AI on-device sarà attivo sullo smartphone con Snapdragon 8 Elite. Ad esempio, sarà in grado di ordinare cibo, cancellare abbonamenti, aiutare a pianificare viaggi o gestire biglietti e notifiche. Idealmente, l'IA sarà a conoscenza delle tue esigenze particolari e terrà conto delle allergie o di una dieta vegana quando ordinerai del cibo, ad esempio.

Ecco come Qualcomm illustra i miglioramenti nelle foto in condizioni di scarsa luminosità.

Fonte: Jan Johannsen

Qualcomm promette - sempre per tutti - di migliorare la qualità dei video in condizioni di scarsa illuminazione con lo Snapdragon 8 Elite. C'è anche una gomma che può essere utilizzata per rimuovere gli oggetti indesiderati dai video - simile alla Gomma Magica che Google offre da tempo per le foto.

Nelle videochiamate è presente una funzione di cancellazione.

Nelle videochiamate, l'intelligenza artificiale dovrebbe sempre fornire un'illuminazione che ti faccia apparire professionale, indipendentemente dall'ambiente circostante.

Per quanto riguarda le foto, Qualcomm promette una riproduzione più naturale dei toni della pelle e dei colori del cielo in condizioni di ripresa non ottimali.

Con "Truepic" e lo standard C2PA, c'è anche un sigillo criptato. Questo ha lo scopo di dimostrare che una foto è una foto reale e non un'immagine puramente generata dall'AI.

Snapdragon 8 Elite in uno smartphone (immagine simbolica).

Fonte: Qualcomm

In termini di audio, lo Snapdragon 8 Elite supporta l'Expanded Personal Area Network (XPAN) di Qualcomm. Tra le altre cose, questo sistema dovrebbe adattarsi automaticamente all'ambiente circostante e quindi garantire un suono sempre buono. Una promessa che molti hanno già fatto e che non è stata ancora mantenuta.

Al contrario, trovo più interessante il fatto che le cuffie XPAN dovrebbero passare automaticamente a una connessione Wi-Fi se si esce dal raggio d'azione del Bluetooth. Ad esempio, potrei telefonare o ascoltare musica ovunque nell'edificio dell'ufficio senza dover portare con me il mio computer portatile.

Molti produttori vogliono utilizzare lo Snapdragon 8 Elite

Secondo Qualcomm, numerosi produttori di smartphone lanceranno dispositivi con lo Snapdragon 8 Elite "nelle prossime settimane". I nomi citati sono Asus, Honor, Iqoo, Motorola, Nubia, Oneplus, Oppo, Redmagic, Redmi, Realme, Samsung, Vivo,

e ZTE. Xiaomi e ZTE.

Con il predecessore Snapdragon 8 Gen 3, il Redmagic è stato uno dei primi smartphone con il nuovo chip nel dicembre 2023. Nello stesso mese è seguito lo Xiaomi 14 Pro - inizialmente solo in Cina - e il Galaxy S24 Ultra di Samsung a gennaio. È molto probabile che quest'anno le cose vadano in modo simile, con la differenza che Honor sarà coinvolta fin dall'inizio.