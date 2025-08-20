Novità e trend 15 1

Presentato il Raspberry Pi Touch Display 2 ufficiale in formato 5 pollici

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 20.8.2025

Il nuovo Raspberry Pi Touch Display 2 ufficiale da 5 pollici offre una risoluzione HD, una perfetta integrazione nel sistema e può essere montato direttamente sul Raspberry Pi 5 e sui modelli precedenti.

Con il nuovo Touch Display 2 da 5 pollici la Raspberry Pi Foundation amplia il suo portafoglio di schermi touchscreen con una variante compatta, ideale per i progetti critici per lo spazio. Viene utilizzato un pannello IPS con colori RGB a 24 bit e retroilluminazione a LED. Questo dovrebbe garantire colori chiari, un angolo di visione sufficiente e un'illuminazione uniforme.

Nonostante la diagonale ridotta, il display offre la stessa risoluzione di 1280 × 720 pixel del modello da 7 pollici e raggiunge una visualizzazione più nitida grazie a una densità di pixel più elevata (294 ppi invece di 210 ppi). Solo l'angolo di visione è un po' più ristretto, 80 gradi (invece di 85), il che può portare a variazioni di colore se visto di lato.

Impostazione e integrazione

Come al solito, il pannello si collega al Raspberry Pi tramite la porta DSI nativa. L'alimentazione viene fornita direttamente tramite i pin GPIO, consentendo di montare il display sul Pi 5 o su moduli di calcolo come CM4 e CM5 con la relativa scheda IO per risparmiare spazio. Con Raspberry Pi OS, il touchscreen viene riconosciuto immediatamente, eliminando la necessità di una calibrazione manuale o dell'installazione di driver. Secondo i primi resoconti sul campo, l'alimentazione ufficiale a 5 volt è sufficiente per fornire al display un'alimentazione stabile anche con periferiche USB aggiuntive.

Collegamento alla porta DSI e ai pin GPIO.

Fonte: Raspberry Pi Foundation

A differenza di molte soluzioni di terze parti, la versione ufficiale da 5 pollici convince per la perfetta integrazione nel sistema e la maggiore affidabilità. Mentre altri pannelli a volte richiedono personalizzazioni del software o connessioni di alimentazione separate, il Raspberry Pi Touch Display 2 funziona immediatamente con Raspberry Pi OS Bookworm e versioni più recenti. I cavi a nastro e i connettori ZIF inclusi richiedono un po' di destrezza nel collegarli, ma garantiscono una configurazione compatta senza ulteriori ingombri di cavi.

Progetti e applicazioni

Con il suo formato compatto e l'alta densità di pixel, il Touch Display 2 da 5 pollici è particolarmente adatto a progetti embedded, pannelli di controllo o interfacce portatili che richiedono spazio. I rapporti iniziali degli sviluppatori indicano che il pannello può essere facilmente integrato nelle configurazioni Raspberry Pi esistenti, ad esempio per la visualizzazione, il controllo di dispositivi o semplici interfacce grafiche.

Tuttavia, il Touch Display 2 è meno adatto per essere utilizzato come interfaccia desktop primaria: il funzionamento touch è sufficiente per semplici input, ma non per il controllo completo del sistema operativo. L'uso di mouse e tastiera è ancora consigliato, soprattutto per le applicazioni più complesse o per la navigazione attraverso i classici menu del desktop.

Stiamo cercando di rendere disponibile il nuovo display touch nel nostro negozio il prima possibile. Il prezzo ufficiale è di 40 dollari USA (IVA esclusa). La Raspberry Pi Foundation garantisce la disponibilità almeno fino al 2030, il che rende il nuovo pannello interessante anche per le applicazioni industriali e gli ordini commerciali. Il Touch Display 2 è compatibile con tutti i modelli di Raspberry Pi dotati di connettore DSI, ovvero dal modello 1B+ in poi (ad eccezione della serie Zero).

Immagine di copertina: Fondazione Raspberry Pi

