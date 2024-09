Presentato Amazfit T-Rex 3: un ultra-orologio a soli 300 euro o franchi

Settimane di durata della batteria, ampio schermo, design robusto: Amazfit presenta il T-Rex 3, un'alternativa economica agli orologi ultra di Samsung, Apple e altri.

Gli orologi di grandi dimensioni con un look sportivo e all'aperto sono di gran moda. Per questo motivo anche i classici produttori di smartwatch come Apple e Samsung stanno lanciando sul mercato modelli di questo tipo, come ad esempio il Galaxy Watch Ultra, lanciato qualche settimana fa.

D'altra parte, i marchi specializzati in orologi sportivi si stanno orientando maggiormente verso lo stile di vita, concentrandosi maggiormente sul design, sul funzionamento del touchscreen e sulle funzioni intelligenti.

Questo vale anche per il produttore Amazfit, che ha presentato il T-Rex 3 alla fiera tecnologica IFA di Berlino. Invece di uno schermo da 1,3 pollici come il suo predecessore, l'orologio ha ora uno schermo AMOLED da 1,5 pollici. Il display ha una luminosità di 2000 nit, il doppio rispetto al suo predecessore. Come particolarità, è possibile utilizzare l'orologio anche con i guanti senza problemi.

L'Amazfit T-Rex 3 ha uno schermo ampio e luminoso.

L'alloggiamento più grande consente l'installazione di una batteria più capiente: invece di 500 mAh è ora di 700 mAh. Secondo il produttore, la durata della batteria è di 27 giorni con un uso tipico e di 14 giorni con un uso intensivo. Se permetti al GPS di registrare ogni passo senza interruzioni, la durata della batteria è compresa tra 42 e 180 ore. Puoi scegliere tra tre diverse precisioni di rilevamento.

Supporta immersioni fino a 45 metri di profondità

Diversi sensori misurano le pulsazioni, l'ossigeno nel sangue, il sonno, la variabilità della frequenza cardiaca e la temperatura della pelle, tra le altre cose. Amazfit ha integrato modalità di allenamento per oltre 170 sport. Una caratteristica particolare dell'orologio è la sua idoneità per le immersioni in apnea fino a 45 metri di profondità.

Il T-Rex 3 è compatibile con Android e iOS. L'orologio stesso esegue ZeppOS, il sistema operativo di Amazfit. Questo limita la scelta di applicazioni aggiuntive, ma il produttore offre una serie di opzioni. Ad esempio, un download di musica e un sistema di pagamento contactless tramite NFC, supportato da molti fornitori di carte di credito in Europa e Svizzera.

I menu sono convenzionali e funzionano senza problemi.

Sono preinstallate anche mappe di base e mappe aggiuntive per i campi di neve e il terreno. Puoi anche navigare tramite l'orologio senza uno smartphone collegato e in modalità offline o registrare gli itinerari che hai percorso.

Il T-Rex 3 sarà lanciato nei prossimi giorni a un prezzo di vendita ufficiale di circa 300 franchi svizzeri o euro. Non è ancora chiaro quando sarà disponibile nel nostro negozio.