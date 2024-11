Posizione di monopolio: il governo statunitense vuole che Google venda il suo browser

È chiaro da agosto: Google sta sfruttando illegalmente il suo monopolio. Questo è stato deciso da un tribunale statunitense. Per rompere questo monopolio, il governo statunitense starebbe pensando di costringere Google a vendere il suo browser.

Come riporta "Bloomberg", il governo degli Stati Uniti sta progettando di rompere il monopolio di Google. Il portale di notizie fa riferimento a "diverse fonti anonime coinvolte nei piani". La Corte Federale Distrettuale di Washington D.C. ha stabilito lo scorso agosto che il gigante della ricerca ha un monopolio e lo sta sfruttando illegalmente. In particolare, Google sta sfruttando il suo potere di mercato a favore del proprio motore di ricerca, a scapito dei suoi concorrenti.

Google dovrebbe vendere le attività

Secondo Bloomberg, il governo statunitense ha preso in considerazione diversi modi per rompere il monopolio di Google. Un'ipotesi sarebbe stata quella di separare il sistema operativo mobile Android da Google. Questa ipotesi è stata nuovamente respinta. Ora il governo statunitense vuole che Google venda il suo browser Chrome. Questo rappresenta un punto di accesso centrale alla ricerca di Google e quindi favorisce la posizione di monopolio. Non è questo il problema in sé, ma il modo in cui Google lo gestisce.

Google dovrebbe anche comunicare in modo più trasparente con gli inserzionisti e dare loro un maggiore controllo su dove appaiono i loro annunci. Inoltre, l'azienda deve fornire opzioni che consentano ai gestori di siti web di escludere i propri contenuti dai modelli di intelligenza artificiale di Google, in particolare da Gemini.

Lee-Anne Mulholland, vicepresidente legale di Google, non è contenta.

Inoltre, si dice che Google dovrà separare Android da Google Search e dal negozio di applicazioni Google Play, senza però vendere i diritti di Android stesso. Google terrà un'udienza in merito il prossimo aprile e la decisione finale potrebbe essere presa ad agosto.

Google critica l'"agenda radicale"

Il vicepresidente degli affari legali di Google, Lee-Anne Mulholland, ha criticato la decisione e questi possibili scenari a Bloomberg. Con la decisione del giudice Amit Mehta e le idee di demonopolizzazione, "i responsabili stanno perseguendo un'agenda radicale che va ben oltre le questioni legali di questo caso".

Un altro fattore in questo caso è il cambio di governo che avverrà negli Stati Uniti il 20 gennaio 2025. Oltre alla carica di Presidente, che passerà a Donald Trump, anche la posizione di Procuratore Generale passerà in nuove mani.

Il candidato attualmente preferito da Trump è Matt Gaetz, membro del Partito Repubblicano. Quest'ultimo è noto per una politica economica meno regolamentata rispetto al Partito Democratico, a cui appartiene l'attuale titolare Merrick Garland.

Cosa farà Matt Gaetz come potenziale futuro Procuratore Generale non è ancora chiaro.

Il processo contro Google era già stato avviato sotto l'amministrazione Trump. Il modo in cui Gaetz procederà come nuovo Procuratore Generale dipenderà probabilmente anche dall'opinione del nuovo presidente. Durante la campagna elettorale, inizialmente si è lamentato di Google perché vi si potevano trovare articoli critici nei suoi confronti. D'altra parte, di recente ha espresso scetticismo sull'idea di dividere l'azienda in vista della lotta di potere con la Cina.

Chi comprerà Chrome?

Se la vendita di Chrome è effettivamente richiesta dalla legge, è comunque necessario un acquirente. Solo poche aziende sarebbero in grado di permettersi un'operazione del genere. Chrome è di gran lunga il browser più utilizzato al mondo (quota di mercato, a settembre 2024: 64,9 percento) e una componente importante del modello di business di Google: un potenziale prezzo di vendita sarebbe probabilmente altrettanto alto.

Il rischio è che la vendita a un altro gigante tecnologico crei un nuovo monopolio che potrebbe essere sfruttato. Questo probabilmente non sarebbe nell'interesse del governo degli Stati Uniti.

