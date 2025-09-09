Plex segnala una fuga di dati: si consiglia di cambiare la password
A seguito di un incidente di sicurezza, Plex invita tutti gli utenti ad aggiornare i propri dati di accesso.
Il fornitore di media server Plex ha reso pubblico un incidente di sicurezza . Una terza parte non autorizzata è stata in grado di accedere a una quantità non rivelata di dati degli utenti. Secondo Plex, sono stati colpiti indirizzi e-mail, nomi utente, password con hashtag e dati di autenticazione. In questo contesto, l'hashhed significa che le password non sono state memorizzate in chiaro, ma sono state crittografate con un metodo tecnico in modo da non poter essere facilmente ricalcolate o lette. I dati della carta di credito non sono stati toccati in quanto, secondo Plex, non vengono memorizzati per principio. Plex sta attualmente indagando per capire se le password sono state memorizzate in chiaro. Plex sta attualmente indagando sulla causa esatta dell'incidente. Una volta scoperto, l'accesso è stato immediatamente impedito, i sistemi interessati sono stati aggiornati e sono state implementate ulteriori misure di sicurezza. Secondo quanto riportato, anche gli utenti direttamente interessati sono stati informati via e-mail. Come misura precauzionale, Plex chiede a tutti gli utenti di cambiare immediatamente la propria password, indipendentemente dal fatto che siano stati colpiti direttamente. Durante la reimpostazione, è necessario attivare l'opzione di disconnessione di tutti i dispositivi collegati. Plex fornisce [guida alla modifica delle password](https://support.plex.tv/articles/account-requires-password-reset) sulla sua pagina di supporto. Chiunque acceda tramite single sign-on, ossia tramite un account centralizzato come quello di Google o Apple, utilizzato anche per altri servizi, deve terminare tutte le sessioni attive tramite la pagina di sicurezza del servizio. Plex consiglia inoltre di attivare l'autenticazione a due fattori.
La mia musa ispiratrice si trova ovunque. Quando non la trovo, mi lascio ispirare dai miei sogni. La vita può essere vissuta anche sognando a occhi aperti.
Dal nuovo iPhone alla resurrezione della moda anni '80. La redazione classifica.Visualizza tutti