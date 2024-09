Playstation State of Play settembre 2024: tutti i giochi e i trailer della fiera

Sony mostra i nuovi giochi per la PS5 durante la presentazione "State of Play". Oltre a molti remaster e nuove edizioni, c'è anche una grande sorpresa da annunciare.

Circa quindici giorni fa, Sony ha presentato un nuovo hardware con la PS5 Pro. In occasione dello "State of Play", l'azienda presenterà nuovi giochi per le sue console.

Ho riassunto tutti i punti salienti e i giochi presentati di seguito.

"Ghost of Yōtei" - l'epopea dei samurai ritorna

I fan di "Ghost of Tsushima" hanno dovuto aspettare a lungo per un sequel dell'epopea dei samurai di Sony. In occasione dello State of Play, lo studio di sviluppo Sucker Punch ha mostrato ciò a cui ha lavorato negli ultimi anni

Il nuovo gioco non è più ambientato sull'isola di Tsushima, ma nel sud-ovest della penisola di Hokkaido, vicino al vulcano Yōtei. Questo aspetto è ben visibile anche nel trailer. Il ruolo principale non è più interpretato dal samurai Jin Sakai, ma dalla spadaccina Atsu. Nuova location, nuovo "spirito".

Il filmato mostrato è bellissimo. Prati verdi e rigogliosi pieni di cavalli selvaggi, foreste ricoperte di foglie rosse e paesaggi innevati con metri di neve. Inoltre, brevi clip di sanguinosi combattimenti con la spada e le nuovissime armi da fuoco. Ma dovrai pazientare ancora un po' fino all'uscita del gioco.

Data: 2025

Rilasciato per: PS5

"Horizon Zero Dawn Remastered" - il primo gioco "Horizon" diventa ancora più bello

La prima avventura di Aloy sta per ricevere una rimasterizzazione che dovrebbe portarla graficamente allo stesso livello di "Horizon: Forbidden West". Secondo Sony, la grafica è stata completamente rinnovata. Per le scene tagliate sono state registrate nuovamente oltre dieci ore di conversazioni. Se possiedi il gioco originale, puoi fare l'aggiornamento per 10 franchi o euro.

Data: 31 ottobre

Rilasciato per: PS5, PC

"Lego Horizon Adventures" - è quasi arrivato

Il già annunciato spin-off Lego di "Horizon" riceve un nuovo trailer con tutti i tipi di costumi ed extra divertenti per i pre-ordini. Per la prima volta è stata annunciata anche una data di uscita. Potrai iniziare a costruire blocchi con Aloy a novembre. Non solo su PS5, ma anche come primo gioco della storia di Playstation su Switch.

Data: 14 novembre

Rilasciato per: PS5, Switch, PC

"Hell Is Us" - "Death Stranding" ti saluta

Il gioco d'azione e avventura dark riceve il suo primo trailer di gameplay. Il personaggio giocabile, con il suo abbigliamento e i suoi gadget, mi ricorda molto Sam Porter di "Death Stranding". Inoltre, il gioco sembra essere molto ispirato alle opere di Kojima in altri modi.

Data: 2025

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

"Alan Wake 2: The Lake House" - la storia continua

Dopo l'eccellente DLC "Night Springs", rilasciato in estate, la storia di "Alan Wake 2" continuerà a ottobre con "The Lake House". Il gioco è incentrato su una stazione di ricerca del Federal Bureau of Control a BrightFalls, la città in cui si sono verificati gli strani eventi che hanno coinvolto lo scrittore barbuto. Sembra che il DLC sia l'anello di congiunzione tra "Alan Wake 2" e il già annunciato "Control 2".

Data: ottobre

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

"Palworld" - ora disponibile anche per Playstation

Nintendo ha appena citato in giudizio lo studio giapponese che ha realizzato "Palworld". Il gioco è troppo simile a "Pokémon". Tuttavia, questo non impedisce ai responsabili di rilasciare il successo a sorpresa su altre piattaforme. Dopo che i fan di PC e Xbox hanno potuto catturare e sfruttare le simpatiche creature dall'inizio dell'anno, gli utenti di Playstation potranno ora divertirsi con la schiavitù dei mostri virtuali.

Data: a partire da ora

Rilasciato per: PS5

Già disponibile per: Xbox Serie X/S, PC

"Dragon Age: The Veilguard" - epiche battaglie contro draghi giganti

L'RPG d'azione di Bioware si mostra in un nuovo trailer. Il video mostra un'epica battaglia contro un drago di ghiaccio arrabbiato. E poi c'è un drago di fuoco ancora più arrabbiato. Sembra molto promettente. Non manca molto all'uscita del gioco.

Data: 31 ottobre 2024

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

"Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered" - un remaster per il compleanno

Per festeggiare il suo 25° compleanno, il classico della Playstation torna in un doppio pacchetto rimasterizzato con grafica migliorata.

Data: 10 dicembre

Rilasciato per: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

"Lunar Remastered Collection" - e un altro remaster

Due JRPG dell'era PS1 vengono rimasterizzati per le piattaforme moderne. Oltre alla grafica rivista, ci sono anche miglioramenti nell'area audio e vari aggiustamenti alla qualità della vita.

Data: Primavera 2025

Rilasciato per: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

"Monster Hunter Wilds" - ora con una data di uscita specifica

La caccia ai mostri di Capcom fa gli onori di casa allo "State of Play" con un ampio trailer sulla storia. Puoi vedere molte nuove aree di gioco e mostri enormi, tra cui una bestia dall'aspetto particolarmente cattivo che, a quanto pare, avrà un ruolo centrale nella storia del gioco. C'è anche una data di uscita. Ulteriori informazioni su "Monster Hunter Wilds" saranno rivelate al Tokyo Game Show, che inizierà domani.

Data: 28 febbraio 2025

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

"Dynasty Warriors Origins" - l'azione lucida inizia il prossimo anno

Il reboot del blockbuster hack-n-slash di Koei Tecmo riceve anche un nuovo trailer ricco di azione e una data di uscita concreta. Rispetto ai suoi predecessori, le enormi battaglie sembrano molto più elaborate e graficamente impressionanti. Il gioco si preannuncia come un nuovo inizio per la longeva serie.

Data: 17 gennaio 2025

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

"The Midnight Walk" - un dolce horror dall'aspetto di plastilina

Lo studio di sviluppo dietro a "Lost in Random" torna con un simpatico gioco horror. La particolarità è che gli ambienti di gioco e i personaggi sono fatti di argilla da modellare. "The Midnight Walk" ha quindi un aspetto unico in stop-motion. Dovrebbe anche essere completamente giocabile in VR.

Data: 2025

Rilasciato per: PS5, PS VR2, PC

"ArcheAge: Chronicles" - gioco di ruolo online dalla Corea

In questo gioco di ruolo online coreano, puoi aspettarti un'ambientazione dark fantasy e battaglie massicce in mischia con armi enormi e attacchi magici spettacolari. La storia del gioco è ambientata circa 50 anni dopo la fine della storia del suo predecessore ("ArchAge", 2013).

Data: 2025

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

DLC gratuito per "Astro Bot"

"Astro Bot" è appena uscito e lo studio di sviluppo Team Asobi ha già annunciato un'espansione gratuita. Cinque nuovi livelli di speedrun e dieci nuovi bot VIP - tra cui quelli di "Stellar Blade" e "Helldivers 2" - ti aspettano nel gioco a partire dalla fine del 2024.

Data: Fine del 2024

Rilasciato per: PS5

Sono stati presentati anche questi giochi

Oltre alle grandi novità, sono stati presentati anche titoli minori, aggiornamenti e port. Puoi trovare tutti gli altri giochi qui, nella panoramica in ordine alfabetico:

Nuovi colori per i controller e i frontalini

Oltre ai nuovi giochi, Sony ha presentato anche nuovi colori per la PS5 e i controller: Indigo, Pearl e Teal.

Presto sarà disponibile anche un nuovo controller per "Fortnite":