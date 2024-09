Nintendo fa causa allo studio "Palworld

Il gioco "Pokémon con le pistole" "Palworld" avrebbe violato dei brevetti. Nintendo va in tribunale insieme a The Pokémon Company.

Ora, dopo tutto. Nintendo ha intentato una causa contro Pocketpaire insieme a The Pokémon Company. Lo studio giapponese dietro a "Palworld" ha già dovuto affrontare le accuse di copiatura al momento del lancio del successo a sorpresa. Il gioco di sopravvivenza multiplayer, in cui puoi catturare creature di fantasia, cavalcarle e persino dotarle di armi, è stato descritto da molti come "Pokémon con le pistole". A un esame più approfondito, i due giochi hanno poco in comune in termini di contenuti, ma l'ispirazione sembra chiara in termini di design.

Un tribunale di Tokyo, dove è stata presentata la causa, dovrà ora decidere se Pocketpair ha commesso una violazione di brevetto o se l'intera vicenda rientra nel quadro legale. All'inizio dell'anno, The Pokémon Company era ancora cauta riguardo alla possibile violazione di brevetti da parte del "gioco di un'altra azienda". Nintendo è comproprietaria di The Pokémon Company insieme a Creatures e Game-Freak. Pocketpair, invece, ha dichiarato in un'intervista di giugno di non aver mai sentito parlare di Nintendo e co.

Ci sono novità.

Ora le cose sono cambiate. Nintendo e "The Pokémon Company" hanno chiesto un'ingiunzione per violazione e danni in un comunicato. Pocketpair ha risposto alla causa. Il blog dell'azienda afferma di non sapere quali brevetti siano stati violati. L'azienda prenderà le opportune misure legali per contrastare l'azione legale.

"Palworld" è stato rilasciato a gennaio di quest'anno su PC, Xbox Series X/S e Game Pass. Da allora, il gioco è stato scaricato oltre 25 milioni di volte. Con un picco di 2,1 milioni di giocatori contemporanei, è al terzo posto su Steam dietro a "PUBG" e "Black Myth Wukong".

Aggiornamento: il testo è stato integrato da una dichiarazione di Pocketpair