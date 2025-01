Più luminoso, più veloce, migliore: LG presenta la sua nuova generazione di TV OLED

Al CES 2025, LG mostra come i TV OLED siano sempre più intelligenti e luminosi, grazie all'AI, ai chatbot e agli aggiornamenti per i giochi. Una panoramica.

Anche quest'anno l'industria tecnologica mostrerà il suo lato innovativo al CES di Las Vegas. In particolare, i monitor OLED per PC ad altissima densità di pixel stanno diventando vere e proprie star della futura fiera, come racconta il collega Samuel Buchmann [. LG è tradizionalmente all'avanguardia quando si tratta di TV OLED: Da anni il gigante tecnologico sudcoreano propone modelli che occupano regolarmente i primi posti nelle raccomandazioni d'acquisto, tra cui [il mio](/pagina/la-ultima-tv-guida-quale-televisore-dovrei-comprare-2024-35233). Particolarmente innovativa è stata l'introduzione dell'esclusivo strato di microlenti (MLA), che consente alla serie G di offrire immagini brillanti e ad alto contrasto anche in ambienti luminosi. [[marketingpage:32988]] È ancora più sorprendente che quest'anno LG voglia fare a meno dello strato MLA nelle sue serie di punta (G e M). Tuttavia, i nuovi televisori dovrebbero essere più luminosi - e più intelligenti, grazie all'integrazione di un modello linguistico AI (LLM), che dovrebbe comprendere ed elaborare richieste complesse simili a ChatGPT.

Evoluzione degli OLED: i nuovi TV di LG in sintesi

Al top dell'assortimento c'è il modello M5 che, come i suoi predecessori, si affida allo Zero Connect Box di LG. Può essere posizionato fino a dieci metri di distanza dalla TV. I dispositivi di riproduzione esterni come console, lettori Blu-ray o set-top box non sono più collegati direttamente alla TV, ma allo Zero Connect Box. Il dispositivo trasmette i segnali video e audio al televisore con risoluzione UHD e a una frequenza massima di 144 Hz, senza compressione, includendo tutte le funzioni HDMI 2.1, Dolby Vision, Dolby Atmos e DTS:X. Si tratta di un'innovazione che non ha precedenti. Sì, è impressionante. E sì, probabilmente nessuno ne ha ancora bisogno. [[marketingpage:29360]] Per i nerd e gli appassionati, la serie G rimane più interessante e sensata. LG [promette una luminosità fino a tre volte superiore rispetto ai modelli OLED tradizionali grazie alla nuova tecnologia Brightness Booster Ultimate e al pannello OLED Quad-Layer.](https://www.lg.com/de/newsroom/Auf-der-CES-2025--LG-pr-sentiert-das-neue-OLED-evo-TV-Line-up-2025-mit-imposanter-Helligkeit-und-AI-basierter-Personalisierung/) In concreto, secondo l'affidabile analista di pannelli [Ross Young](https://displaydaily.com/the-display-market-rebound-in-2024/), le serie M e G dovrebbero raggiungere un picco di luminosità di 3700 nit. Si tratta di 700 nit in più rispetto a quanto promesso dalla serie G lo scorso anno. La serie G dovrebbe inoltre raggiungere un frame rate fino a 165 Hz, compreso il supporto per AMD FreeSync Premium e Nvidia G-Sync, importante per i videogiocatori che vogliono collegare alla TV un PC con un hardware potente.

Perché la luminosità massima è importante? La luminosità è importante per il televisore per due motivi. Da un lato, influisce sul valore del contrasto e quindi sul numero di colori che un televisore può visualizzare. D'altra parte, la luminosità è importante se guardi spesso la TV in stanze inondate di luce. Se un televisore non è abbastanza luminoso, può essere messo in ombra dalla luce ambientale della stanza. L'immagine ti apparirà quindi piuttosto pallida.

Tuttavia, dubito che il picco di luminosità promesso venga effettivamente raggiunto. Nei [miei test](/page/lgs-oled-evo-g4-im-test-das-bisher-staerkste-meta-game-32988), il G4 ha raggiunto un picco di luminosità di 1465 nits, che non è nemmeno la metà del valore promesso. Qualunque siano le condizioni speciali di laboratorio create dai produttori per raggiungere tali valori, non sono realistiche. Tuttavia, un picco di luminosità di 1465 nits è davvero impressionante per una TV OLED. A titolo di confronto, una tipica TV LED raggiunge circa 1000 nit. E se le prossime serie G o M riusciranno a fare meglio, anche i televisori OLED di LG saranno tra i più luminosi del mercato il prossimo anno. Che ne sarà dei televisori OLED di LG? Non è ancora chiaro cosa ne sarà del tanto decantato strato MLA. È molto probabile che quest'anno si "infiltri" finalmente nelle serie C e B destinate alle masse. Oppure potrebbe anche scomparire completamente dalla gamma di prodotti LG perché le nuove tecnologie e i nuovi pannelli non sono compatibili con lo strato MLA. Naturalmente, ci saranno cambiamenti anche per quanto riguarda il processore: I due modelli di punta si affidano all'ultimo processore Alpha 11 Gen 2 di LG, progettato per migliorare i contenuti a bassa risoluzione fino al livello 4K. Secondo LG, molte di queste ottimizzazioni dell'immagine verranno applicate anche al modello C5, più diffuso sul mercato. Bello.

L'IA in salotto: progresso o esagerazione?

LG sta facendo dell'intelligenza artificiale un tema centrale dei suoi TV OLED 2025: tutti i nuovi modelli saranno dotati di [Microsoft's Copilot](https://www.theverge.com/2025/1/6/24337033/lg-samsung-microsoft-copilot-smart-tvs-ces-2025) - un potente chatbot LLM. Il pulsante del microfono sul telecomando attiverà direttamente "LG AI" in modo da poter utilizzare i comandi vocali per trovare contenuti da varie app in modo più efficiente e controllare meglio la TV stessa. La nuova schermata iniziale di webOS dovrebbe essere più veloce, più intuitiva e più ordinata che mai. Un'altra grande caratteristica è la modalità Filmmaker migliorata, che tiene conto della luce ambientale e regola automaticamente le impostazioni dell'immagine. LG promette di preservare "l'intenzione originale dei registi". Inoltre, LG ha annunciato che aggiornerà regolarmente il software dei nuovi modelli per cinque anni, come avviene per gli smartphone.

Se anche il cane si meraviglia dell'LG OLED M5 in questo modo, allora il televisore deve essere davvero notevole.

Fonte: LG Newsroom

Tutto questo sembra entusiasmante. Tuttavia, un numero eccessivo di gadget AI potrebbe anche sopraffare gli utenti o metterli di fronte a problemi di protezione dei dati. Questo vale anche per il produttore Samsung. Quest'anno integrerà anche Copilot di Microsoft. Anche i produttori di TV che collaborano con Google TV stanno pianificando qualcosa di simile: Google [incorporerà le nuove funzionalità di Gemini](https://www.theverge.com/2025/1/6/24337314/google-tv-gemini-integration-ai-ces-2025) nel suo sistema operativo TV e doterà i TV corrispondenti di nuovi microfoni in modo che i comandi vocali non possano più essere semplicemente pronunciati sul telecomando. Resta da vedere se la nuova strategia di intelligenza artificiale funzionerà. Cosa ne pensi?](lg-praesentiert-biegsamen-45-zoll-oled-mit-5k2k-aufloesung-36165)