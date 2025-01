Pianeti gassosi, mari profondi e molto altro: "No Man's Sky" riceve un nuovo aggiornamento

"No Man's Sky" non è ancora finito: l'aggiornamento 5.5 porta con sé molte novità. I giocatori più esperti, in particolare, saranno soddisfatti dei nuovi contenuti per la fine del gioco.

Hello Games lo ha fatto di nuovo e ha dato al suo gioco "No Man's Sky" un enorme aggiornamento gratuito. Si chiama "Worlds Part II" e, secondo il capo dello studio Sean Murray, porta "miliardi di nuovi sistemi solari con trilioni di nuovi pianeti". I viaggiatori spaziali potranno ora esplorare le profondità marine e visitare i giganti gassosi per la prima volta. Il team di sviluppo dello studio inglese ha anche creato una nuova importante missione narrativa.

Questo è ciò che porta "Worlds Part II"

Un Sean Murray visibilmente entusiasta presenta le nuove caratteristiche dell'aggiornamento in un video di sei minuti. Come suggerisce il nome, questa è la seconda parte dell'aggiornamento "Worlds". La prima parte è stata rilasciata nel luglio 2024 e ha portato, tra le altre cose, nuovi biomi, creature, nuvole ed effetti di nebbia.

L'aggiornamento 5.5 include molte nuove funzionalità derivanti dal lavoro del team sul gioco "Light no Fire", che deve ancora essere rilasciato. Secondo Murray, i progressi e i miglioramenti apportati al motore saranno incorporati anche in "No Man's Sky". Ad esempio, il gioco avrà superfici planetarie più dettagliate e "alte montagne e paesaggi drammatici". Questo potrebbe rendere il paesaggio, a volte piuttosto uniforme, un po' più emozionante da esplorare.

I pianeti di gas, un nuovo tipo di pianeta, sono dieci volte più grandi dei pianeti di pietra, secondo Murray. I giocatori dovranno affrontare condizioni caotiche e pericolose sulla superficie del pianeta. Questi pianeti sono quindi destinati ai giocatori più esperti. Si trovano esclusivamente nel nuovo sistema stellare, anch'esso classificato come viola.

C'è molto da fare sulla superficie solida dei pianeti gassosi.

Fonte: Hello Games

I mari dei pianeti d'acqua possono essere profondi diversi chilometri. I movimenti delle onde proiettano effetti di luce sul fondo in acque poco profonde. Più ci si immerge, più l'ambiente circostante diventa scuro. Le piante luminose dovrebbero fornire la luce. Murray racconta di aver vissuto l'esperienza "incredibile" di una creatura gigante apparsa dall'oscurità durante l'esplorazione delle profondità marine. Già da tempo è possibile costruire basi sottomarine, quindi ora potrebbe esserci una sensazione ancora più simile a quella di "Subnautica".

Oscuro, ma non senza luce: il mare profondo.

Fonte: Hello Games

Anche l'intero sistema di illuminazione è stato rivisto per creare effetti di luce più belli e coinvolgenti. Ora ci sono riflessi d'acqua, nuvole e stelle si riflettono sugli oceani. Con il nuovo aggiornamento, l'acqua reagisce meglio alle forze d'urto: le gocce di pioggia lasciano piccoli anelli sulla superficie dell'acqua e la tua astronave può provocare onde nell'oceano.

Ora ci sono dei riflessi sulla superficie dell'acqua.

Fonte: Hello Games

Ci sono nuove creature da scoprire negli oceani e sulla terraferma, nuove ricompense e una nuova missione che riunisce più filoni della storia.

Ovviamente, Hello Games ha anche eliminato il piccolo stutter che si verificava durante il passaggio dall'atmosfera allo spazio. Questi sono solo alcuni aspetti del lungo elenco delle patch per l'aggiornamento 5.5.

Nuovi aggiornamenti: gli sviluppatori non si sono stancati

Dalla sua disastrosa uscita nell'agosto 2016, "No Man's Sky" è sbocciato in un gioco esemplare. Nel novembre 2024, Murray è stato felice di raggiungere il traguardo "molto positivo" nelle valutazioni di Steam. Per saperne di più sulla storia travagliata di "No Man's Sky", leggi qui:

Prima le critiche degli utenti sembrano aver spronato gli sviluppatori, poi le lodi dei giocatori. In ogni caso, il gioco, che ha più di otto anni, continua a ricevere nuovi contenuti, gratuitamente. Non ci sono DLC, content pass o abbonamenti a pagamento. Che cosa ne pensi?Cosa ne pensi dell'aggiornamento? Le nuove funzionalità sono un motivo per cui vuoi rivedere "No Man's Sky"?