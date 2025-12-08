Novità e trend 43 18

Più piccolo di uno smartphone: un mini e-reader magnetico per leggere in movimento

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 8.12.2025

Il produttore cinese Xteink ha presentato un mini e-reader. Può essere attaccato magneticamente al retro del tuo smartphone. In questo modo lo avrai sempre con te per i tuoi e-book.

Il nuovo e-reader di Xteink misura solo 4,3 pollici. È persino più piccolo di uno smartphone. Come un powerbank, può essere agganciato magneticamente al retro di un Google Pixel 10 o di un iPhone. Deve essere compatibile conQi-2 o MagSafe. Se il tuo smartphone non lo è, gli accessori adatti sono inclusi nella confezione.

Mini formato con maxi autonomia

L'e-reader X4 mini misura poco meno di 11,5 × 7 × 6 centimetri e pesa solo 74 grammi. Questo significa che non dovrebbe essere un peso eccessivo sul retro di uno smartphone. La risoluzione del display è limitata a 220 ppi. Gli attuali e-reader hanno una risoluzione ancora più nitida di 300 ppi. Inoltre, per leggere è necessaria una fonte di luce; non c'è retroilluminazione. Il display non può essere utilizzato con il touch, ma con pulsanti fisici.

L'X4 è più piccolo di uno smartphone.

Fonte: Xteink

La batteria non è particolarmente capiente (650 mAh), ma l'e-reader dovrebbe durare fino a due settimane con una singola carica. Questo se leggi in media due ore al giorno.

I libri e i file che vuoi leggere sul lettore X4 devono essere in formato EPUB o TXT. Non è prevista la connessione a un negozio di e-book. Puoi caricare i tuoi file tramite Wi-Fi o trascinarli sulla microSD da 32 GB inclusa. Se non sei soddisfatto dei font installati, puoi caricarne di tuoi. Oltre alla lettura, il lettore è in grado di leggere anche i libri in formato EPUB.

Oltre alla lettura, sembra che sia installato anche un calendario secondo le immagini del negozio web. Altrimenti, puoi anche visualizzare i file immagine (.jpg e .bmp) in modo da avere a portata di mano, ad esempio, il biglietto aereo.

Il piccolo e-reader è un po' limitato, ma funziona per quindici giorni con una sola carica.

Fonte: Xteink

Prezzo e disponibilità

L'X4 è disponibile nel negozio online ufficiale di Xteink a 69 dollari. Si tratta di poco meno di 56 franchi o 60 euro. Xteink offre il dispositivo nei colori bianco e nero. La confezione comprende l'e-reader, una microSD con 32 GB di memoria, una pellicola protettiva per il display e due adesivi magnetici. Questi ultimi permettono di agganciare l'e-reader al retro di uno smartphone non magnetico.

Tutto ciò che ti serve è incluso nell'X4.

Fonte: Xteink

Il dispositivo non è ancora disponibile da noi. Se stai cercando qualcosa di simile, l'Onyx Boox Palma (2) potrebbe essere un'opzione. Non è possibile agganciarla al tuo smartphone, ma è grande quanto questa. Il collega Lorenz si è sottoposto alla prova della Palma 2.

Test del prodotto Prova dell'Onyx Boox Palma 2: e-reader al top, tablet scadente di Lorenz Keller

Immagine di copertina: Xteink

