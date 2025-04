Novità e trend 6 6

Perché sono così ossessionato dalla chiusura degli anelli?

Martin Jungfer Traduzione: tradotto automaticamente 15.4.2025

Anelli vicini?! O hai cliccato a causa dello strano titolo e sei arrivato qui. Oppure sei un utente Apple, conosci il concetto di activity ring e vuoi sapere perché funziona così bene.

La mia vita è praticamente completamente Applezzata. MacBook, MacMini, iPhone (ovviamente!), persino i costosissimi HomePods: li ho tutti in casa. E al mio polso, ovviamente, un Apple Watch. E gli anelli delle attività si illuminano sulla sua schermata iniziale.

Ecco come appare. C'è ancora molto da fare qui.

Ci sono tre anelli che idealmente dovresti chiudere in un giorno. Questo è possibile se stai in piedi per almeno un minuto all'ora per 12 ore al giorno, se assumi almeno 500 calorie con l'esercizio fisico e se completi almeno 30 minuti di allenamento. Questi valori sono quelli predefiniti. Come utente Apple, puoi anche definire obiettivi più ambiziosi o più modesti per te stesso.

Il reparto marketing di Apple ha appena proposto il «Global Close Your Ring Day». È un buon momento per riflettere sul perché questo concetto abbia avuto così tanto successo per me e per tante altre persone.

«Global Close Your Rings Day» Nella sua consueta spavalderia di marketing, Apple ha designato il 24 aprile come «Global Close Your Rings Day». In questo giorno, tutti coloro che possiedono un Apple Watch riceveranno un numero ancora maggiore di promemoria per ricordare loro di chiudere gli anelli rimanendo attivi. Se hai chiuso i tre anelli, riceverai una vera spilla come premio, che potrai ritirare in un Apple Store. Oppure puoi risparmiarti un viaggio al Tempio della Mela in città Che bella ricompensa, vero?

Fonte: Apple

Decine di milioni di persone si sono già unite alla comunità di Close-your-Rings. Praticamente tutti coloro che hanno acquistato un Apple Watch hanno gli anelli in vista. Un orologio per leggere l'ora? Pff. L'Apple Watch intelligente non si accontenta di queste banalità.

Ma perché?

Ma perché funziona davvero? Perché spesso mi alzo dalla scrivania alle 14.55 per accumulare un'ora di tempo in piedi? Perché i miei colleghi d'ufficio - ciao, Eva! - mi dicono che fanno qualche squat in salotto a tarda sera quando mancano ancora tre minuti di allenamento?

Dalla dopamina e «Streaks»

Il successo è il risultato di una combinazione di molti fattori psicologici. Chiudere gli anelli ci fa capire che abbiamo raggiunto un obiettivo. Il risultato è il rilascio dell'ormone della felicità, la dopamina. L'effetto è intensificato dall'animazione sulla schermata iniziale: ci sono delle scintille.

L'Apple Watch mi dice anche per quanti giorni di fila ho già chiuso degli anelli. Mantenere una striscia «» come questa e prolungarla sempre di più è estremamente motivante. Più una striscia dura, più aumenta la paura di perderla. Gli psicologi parlano di avversione alle perdite. D'altra parte, l'obiettivo di prolungare una «striscia» striscia sempre di più garantisce la formazione di abitudini. E poi c'è il gioco.

E poi c'è la gamification. Apple non è Duolingo: l'app per l'apprendimento delle lingue ha portato il principio all'estremo. Ciononostante, sembra un gioco rincorrere un premio mancante o ottenere il primo per una sessione di pilates. L'effetto è ancora più forte quando condividi e confronti i tuoi progressi con gli altri. Gli esseri umani non riescono a staccarsi dalla loro pelle: il desiderio di essere migliori della media ci spinge a essere più attivi.

Più sano grazie agli anelli chiusi

Se conoscessi questi meccanismi, sarebbe più facile per te - da un punto di vista puramente razionale - non chiudere un anello aperto. In fondo, si tratta solo di pochi pixel. D'altra parte, cosa c'è di male nel chiuderlo? Ti muoverai un po' di più che senza questa spinta.

Apple raccoglie dati dagli utenti dell'Apple Watch da dieci anni. Questi dati sono stati analizzati in diversi studi. Non sorprende che emerga un modello: le persone che chiudono regolarmente i loro anelli dormono meglio, hanno meno stress e un cuore più sano.

Come utente dell'Apple Watch, l'Apple Watch è un'icona che ti spinge a muoverti di più rispetto a quando non lo fai.

Come utente di Apple Watch, aggiungo: gli anelli di attività mi permettono di capire se sto raggiungendo i miei obiettivi di esercizio. Questo mi motiva molto e mi offre trasparenza. Sta a me raggiungere l'obiettivo. Un aspetto rassicurante in un mondo che in alcuni giorni può sembrare piuttosto caotico.

Quanto sono importanti per te gli Apple Ring? Raccontaci in un commento il tuo «Streak».

