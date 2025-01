Per una maggiore modularità: Intel vuole dividere le schede madri

Intel vuole rendere i notebook e i PC più modulari. A tal fine, il produttore di chip sta proponendo un nuovo standard per le schede madri, che in ultima analisi dovrebbe andare a vantaggio dei produttori di PC, dei clienti e della natura.

Con il Framework Laptop, la modularità nei notebook è diventata una realtà. Altri produttori come Lenovo si stanno muovendo in una direzione simile con batterie, tastiere e memorie facili da cambiare. Ora Intel vuole dare ancora più impulso all'argomento cambiando la struttura delle schede madri. Qualcosa che nessun produttore può fare da solo.

Due schede I/O sono state progettate per alleggerire la scheda madre

In un blog post, Intel propone all'industria dei PC un nuovo standard per le schede madri. Inizialmente si tratta di quelle per notebook e mini PC. La scheda madre perderà i suoi compiti a favore di due cosiddette schede di I/O. Queste dovrebbero essere in grado di essere utilizzate in tutti gli ambienti. Queste dovrebbero poter essere utilizzate su diverse piattaforme e segmenti di mercato. I produttori beneficeranno di un risparmio sui costi grazie all'allungamento della durata del ciclo di progettazione e alla riduzione al minimo degli investimenti tecnici. La proposta di Intel prevede che le schede madri perdano i loro compiti a favore di due cosiddette schede di I/O.

La proposta di Intel si ispira all'industria automobilistica, dove alcuni componenti sono già utilizzati per diversi modelli. Ad esempio, un telaio di base con telai e motori diversi viene utilizzato per modelli diversi.

Questo è il modo in cui Intel prevede l'utilizzo delle schede I/O nei diversi laptop.

Fonte: Intel

Le schede I/O di Intel per i PC di fascia alta sono progettate per adattarsi ai notebook con due, una o nessuna ventola, ad esempio. Gli utenti dovrebbero essere in grado di espandere la memoria con moduli standardizzati come SSD M.2 e schede core o di passare facilmente a un system-on-a-chip (SoC) di nuova generazione. In caso di danni, non è necessario sostituire l'intera scheda madre, rendendo le riparazioni più semplici ed economiche.

Intel sta progettando una serie di soluzioni leggermente più complesse.

Intel sta progettando schede I/O leggermente diverse per i notebook entry-level e mainstream con una o due ventole. Tuttavia, anche queste dovrebbero adattarsi a display di diverse dimensioni e permettere di sostituire facilmente il core, la memoria e il Wi-Fi. Per i PC desktop con un volume di cinque litri, Intel sta parlando di sostituire la GPU e la memoria hot-swappable, cioè sostituibile a caldo.

Un esempio di PC desktop con le schede I/O.

Fonte: Intel

La modularità come vantaggio per i produttori, gli utenti e l'ambiente

Intel divide la modularità dei PC in tre aree: Fabbrica, campo e utente. Le schede I/O proposte rientrano nell'area della modularità di fabbrica. È qui che entrano in gioco i produttori. La modularità in loco si riferisce alle personalizzazioni che un rivenditore o un'officina possono realizzare per il cliente in loco. Tuttavia, Intel ha solo un esempio di questo tipo nel settore automobilistico: il montaggio di un nuovo treno di pneumatici. Per modularità dell'utente, Intel intende interventi che possono essere eseguiti a casa in qualsiasi momento.

Le diverse aree della modularità secondo Intel.

Fonte: Intel

Intel persegue sei obiettivi con il suo progetto di PC modulare:

Ridurre l'impatto ambientale riducendo al minimo l'impronta di carbonio

Creare sistemi scalabili che possano evolvere in base alle esigenze e agli interessi degli utenti

Facilitare le riparazioni con componenti sostituibili sul campo

Consentire aggiornamenti del sistema senza soluzione di continuità per evitare nuovi acquisti completi

Ottimizzazione dei costi dei prodotti grazie alla semplificazione dei processi di progettazione della produzione (riutilizzo dei moduli)

Gestione più semplice dei prodotti e riduzione del time-to-market

Oltre ai vantaggi per i produttori e gli utenti, Intel ha identificato i rifiuti elettronici come un problema importante. Il 70 percento di essi proviene dai computer. Con le schede I/O modulari, il produttore di chip vuole ridurre la quantità di rifiuti elettronici generati e aumentare l'attuale misero tasso di riciclaggio del dodici percento. Secondo le stime, attualmente nelle discariche di tutto il mondo giacciono materiali e minerali per un valore di oltre 65 miliardi di dollari.

Per far sì che le schede I/O diventino realtà, i produttori di PC devono accettare la proposta di Intel o almeno discuterla e migliorarla se necessario. Non c'è una tabella di marcia. Al momento è impossibile dire con esattezza quanto tempo ci vorrà prima che le nuove schede I/O vengano integrate nei notebook acquistabili.