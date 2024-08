Per PC e Xbox: Microsoft e 8BitDo presentano i nuovi controller di accessibilità

Microsoft continua a lavorare per consentire al maggior numero possibile di persone di fare il salto nel mondo dei videogiochi. L'Xbox Adaptive Joystick e l'8BitDo Lite SE offrono nuove opzioni per le persone con disabilità fisiche.

Non tutti possono utilizzare i gamepad classici, progettati per due mani con dieci dita. Microsoft ha presentato nuovi controller per queste persone in tempo per la Gamescom. Mentre l'Xbox Adaptive Joystick è il complementa il sistema esistente di Microsoft, il produttore di accessori 8BitDo entra in campo per la prima volta e porta, tra le altre cose, i pulsanti a spalla sulla parte anteriore del suo Lite SE.

Xbox Adaptive Joystick e accessori per il pollice della stampante 3D

Il joystick adattivo Xbox è progettato per integrare il controller adattivo Xbox. È dotato di un thumbstick e di quattro pulsanti. Questi possono essere personalizzati tramite un'applicazione su Xbox o su un PC Windows. Il joystick dovrebbe essere compatibile anche con i giochi su smartphone e tablet, cioè con Android e iOS.

Il Joystick adattivo Xbox in una mano con cinque dita.

Fonte: Microsoft

La connessione al dispositivo avviene tramite un cavo USB-C. Il Joystick adattivo Xbox ha anche una filettatura da 1/4 di pollice per avvitarlo a un treppiede.

L'uscita del controller adattivo Xbox è prevista per l'inizio del 2025. Microsoft ha previsto un prezzo di vendita consigliato di 30 dollari per gli Stati Uniti.

Microsoft sta già offrendo modelli gratuiti per stampanti 3D per gli attacchi del Thumbstick. Questi possono essere utilizzati per personalizzare l'Adaptive Joystick e altri controller con thumbstick intercambiabili per un controllo con meno sforzo o con il mento.

Microsoft offre modelli gratuiti per stampanti 3D per questi attacchi per thumbstick.

Fonte: Microsoft

8BitDo Lite SE: tutti i pulsanti accessibili dall'alto

I 12 pulsanti dell'8BitDo Lite SE dovrebbero avere una resistenza minore rispetto ad altri controller. Gli stick analogici sono joystick a effetto Hall altamente sensibili. Il produttore ha posizionato i pulsanti della spalla - bumpers e trigger - come pulsanti accanto ai pulsanti ABYX e al D-pad.

Nel Lite SE, 8BitDo porta i pulsanti a spalla in primo piano.

Fonte: 8BitDo

Il Lite SE ha una licenza ufficiale per Xbox e PC. Non sorprende quindi che i suoi due pulsanti aggiuntivi sovradimensionati e liberamente programmabili siano compatibili con l'Xbox Adaptive Controller.

L'8BitDo Lite SE viene fornito con un dongle da 2,4 GHz per la connessione wireless alla console o al computer e un tappetino in silicone antiscivolo. Negli Stati Uniti, il controller costa 60 dollari direttamente dal produttore. Non c'è ancora una data precisa per le vendite in Europa.