Per il "Mese della Storia Nera": Apple lancia un braccialetto speciale per il Watch

Le aziende degli Stati Uniti stanno attualmente insabbiando i programmi di promozione della diversità. Apple, invece, sta lanciando il suo braccialetto che richiama l'attenzione sul Mese della Storia Nera.

Negli Stati Uniti, febbraio è il mese in cui si onorano le conquiste, la storia e la cultura della popolazione afroamericana. Molti artisti vengono coinvolti, tengono concerti speciali, le aziende organizzano eventi, riprendono l'argomento negli spot pubblicitari o presentano prodotti creati ad hoc.

Presso Apple, il prodotto di quest'anno è un braccialetto per l'Apple Watch. I colori della bandiera panafricana sono stati intrecciati per la "Unity Rhythm Collection": Nero, verde e rosso.

Lo Sport Loop è, come scrive Apple, "intrecciato con uno speciale motivo di anelli in rilievo e incassati che crea un effetto lente, rivelando il verde su un lato di ogni anello e il rosso sull'altro". In questo modo i movimenti del polso creano cambiamenti di colore dinamici, dal verde al rosso e persino al giallo nella transizione. Già mi immagino chi lo indossa mentre compie gesti selvaggi con le braccia.

L'edizione speciale del braccialetto è disponibile solo direttamente da Apple. Ma anche senza cinturino e senza spendere 50 franchi, come utente Apple puoi sentirti legato alla Black Community. Infatti, è disponibile anche un quadrante dell'orologio e sfondi per iPhone e iPad abbinati.

Queste sono le immagini di sfondo per iPhone, iPad e la watch face.

Fonte: Apple

Gli sfondi sono disponibili con iPadOS 18.3 e con iOS 18.3, che è disponibile dal 27 gennaio.

Edizione speciale anche per la Community LGBTQ+?

Sarà interessante vedere se quest'anno Apple rilascerà un'altra edizione speciale a favore della Community LGBTQ+, nonostante il mutato clima politico negli Stati Uniti. Nel 2024, un braccialetto coordinato per il Watch è stato messo in vendita all'inizio di maggio per coincidere con il Pride Month di giugno. Sono stati introdotti anche sfondi colorati . Apple ha scritto nel suo annuncio:

Apple è orgogliosa di continuare a sostenere le organizzazioni che sostengono l'LGBTQ+ e creano cambiamenti positivi con la Pride Collection.

L'amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha più volte dichiarato che non ammetterà più identità di genere diverse da quella maschile o femminile. Il presidente ha già firmato i primi decreti in tal senso.